Việt Nam đứng thứ sáu thế giới về sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử

Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...

Đông Á hiện là trung tâm sản xuất đồ điện tử của thế giới. Khu vực này cung cấp nhiều sản phẩm quan trọng, từ chip, màn hình và bảng mạch in đến điện thoại thông minh và máy tính.

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các nền kinh tế theo tỷ trọng trong năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đồng thời giới thiệu một số tập đoàn lớn tại các trung tâm sản xuất chủ chốt. Số liệu do tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember tổng hợp trong giai đoạn 2024-2025.

TRUNG QUỐC ÁP ĐẢO NGÀNH SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ

Trung Quốc chiếm gần 3/5 năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu. Ngành công nghiệp điện tử của nước này sản xuất nhiều mặt hàng, từ điện thoại thông minh, máy tính và màn hình đến bảng mạch in cùng các loại linh kiện khác.

Với tỷ trọng 58,8%, Trung Quốc cao gần gấp 6 lần Đài Loan, nền kinh tế đứng thứ hai với 10,2%. Tỷ trọng của Trung Quốc cũng lớn hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thông qua kế hoạch 5 năm mới, tập trung vào chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và những công nghệ chiến lược khác. Một trong những ưu tiên là phát triển toàn bộ chuỗi cung ứng mạch tích hợp, bao gồm sản xuất chip, nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ phương Tây.

Trung Quốc đặt mục tiêu đưa doanh thu của các ngành liên quan vượt 30 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 4,5 nghìn tỷ USD, vào năm 2030.

Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản đóng góp thêm 21,7% năng lực sản xuất toàn cầu. Tính chung, 4 nền kinh tế đứng đầu chiếm tới 80,5%.

Mỗi nền kinh tế đảm nhận một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ. Đài Loan là trung tâm lớn về sản xuất chip và lắp ráp đồ điện tử. Hàn Quốc có thế mạnh về chip và màn hình, còn Nhật Bản sở hữu ngành công nghiệp điện tử phát triển lâu đời.

4 nền kinh tế này tạo nên một mạng lưới sản xuất liên kết chặt chẽ, bao gồm chế tạo chip, sản xuất linh kiện và màn hình, cũng như lắp ráp thiết bị điện tử hoàn chỉnh. Nhiều tập đoàn lớn như TSMC, Foxconn, Samsung, BOE và Sony đặt trụ sở tại các thị trường này.

VIỆT NAM ĐỨNG THỨ SÁU THẾ GIỚI

Sau 4 nền kinh tế dẫn đầu Đông Á, Ấn Độ đứng thứ năm với 3,8% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu. Việt Nam đứng thứ sáu với 3,6%, tiếp đến là Mỹ với 2,9%.

Một số nền kinh tế Đông Nam Á khác cũng góp mặt trong bảng xếp hạng, gồm Thái Lan với 1,3%, Singapore 0,7%, Malaysia 0,6% và Indonesia 0,3%.

Đức là nền kinh tế châu Âu có tỷ trọng cao nhất trong bảng xếp hạng nhưng cũng chỉ chiếm 0,7% năng lực sản xuất toàn cầu.

Dù hoạt động sản xuất đồ điện tử chủ yếu tập trung tại châu Á, Mỹ vẫn giữ vai trò hàng đầu trong thiết kế và đổi mới công nghệ bán dẫn. Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ (SIA), các doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ chiếm 53,4% doanh số bán dẫn toàn cầu năm 2025.

Các doanh nghiệp bán dẫn cũng đang đầu tư mạnh để mở rộng năng lực sản xuất tại Mỹ. Kể từ năm 2020, nhóm này đã công bố 160 dự án với tổng vốn đầu tư tư nhân hơn 770 tỷ USD tại Mỹ, trải rộng từ sản xuất chip, đóng gói tiên tiến, vật liệu và thiết bị chế tạo đến nghiên cứu.