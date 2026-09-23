Những quốc gia phải trả lãi nợ công nhiều nhất

Gánh nặng trả lãi cũng là vấn đề với nhiều nước khác. Trong nhóm thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tỷ trọng chi tiêu chính phủ dành cho khoản này chênh lệch đáng kể.
Đồ họa thông tin dưới đây so sánh chi phí trả lãi nợ công theo dữ liệu năm 2025 hoặc năm gần nhất mà OECD công bố. Các số liệu tính bằng USD đã được điều chỉnh theo ngang giá sức mua để có thể so sánh giữa các nước.
Theo đó, Mỹ đứng đầu về số tiền trả lãi nợ công. Tuy nhiên, nếu tính theo tỷ trọng trong tổng chi tiêu chính phủ, Mexico đứng đầu. Chỉ số này cho thấy ngân sách mỗi nước phải dành bao nhiêu phần để trả lãi nợ.
Tiền trả lãi là chi phí phát sinh từ các khoản nợ chính phủ đã vay, khác với khoản chi trực tiếp cho hạ tầng hay dịch vụ công. Năm 2024, tổng tiền lãi chính phủ các nước OECD phải trả tương đương 3,3% GDP của cả nhóm, cao hơn tổng chi tiêu quốc phòng.
Tuy nhiên, chi phí trả lãi hiện nay chưa phản ánh hết tác động của lãi suất tăng. Nhiều khoản nợ đang lưu hành được vay từ thời lãi suất rất thấp. Khi các khoản này đáo hạn, chính phủ có thể phải vay mới với lãi suất cao hơn để trả nợ cũ. Gần 45% nợ chính phủ của các nước OECD sẽ đáo hạn vào năm 2027 hoặc sớm hơn.
Trong dữ liệu OECD, có 7 nước thu được từ lãi tài sản tài chính nhiều hơn số tiền lãi phải trả cho nợ công gồm Thụy Sỹ, Nhật Bản, Thụy Điển, Luxembourg, Đan Mạch, Hàn Quốc và Na Uy. Vì chi phí trả lãi sau khi trừ khoản thu này là số âm, 7 nước không được đưa vào bảng xếp hạng.
Nhìn tổng thể, nợ công lớn chưa chắc đồng nghĩa với gánh nặng trả lãi lớn. Mức gánh nặng còn phụ thuộc vào tiền lãi chính phủ thu được từ tài sản và lãi suất phải trả cho các khoản nợ.
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