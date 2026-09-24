Blog chứng khoán: Gãy trend ngắn hạn?

Chỉ số giảm mạnh 1,47% rơi xuống 1775,09 điểm, tức là phá vỡ kênh xu hướng tăng ngắn hạn kéo dài từ đáy tháng 7. Mặc dù một phiên chưa được xác nhận nhưng việc tạo đỉnh sau thấp hơn và chỉ số xuống thấp hơn đáy ngày 14/9 vừa qua là một tín hiệu xấu.
Nhóm trụ có ảnh hưởng nặng đến điểm số phiên này khi VIC giảm 2,54%, VHM giảm 4,11%, BID giảm 1,24%, CTG giảm 1,79%. Cả VIC lẫn VHM đều cho tín hiệu xấu trong ngắn hạn. Nếu hai trụ này không phục hồi được thì cơ hội để VNI nảy lên những phiên tới rất thấp. Điều này sẽ củng cố các tín hiệu kỹ thuật khác cũng đang xấu đi.
Đối với cổ phiếu, tình hình cũng tệ hơn chỉ số, nhiều mã đang điều chỉnh khá nhanh. Mặc dù VNI đến hôm nay mới “gãy trend” rõ hơn nhưng nhiều mã đã điều chỉnh từ trước. Áp lực cắt lỗ sẽ gia tăng dần đối với các giao dịch ngắn hạn vì mấy ngày nay hiệu quả rất thấp mà rủi ro tăng lỗ lại nhanh.
Thanh khoản hôm nay không cao, HSX chỉ khớp 13,4k tỷ chưa tính thỏa thuận, tính chung hai sàn là gần 14k tỷ. Mặt bằng thanh khoản rất thấp mấy phiên trước không xấu khi giá điều chỉnh còn nhẹ. Tuy nhiên áp lực bán giảm chỉ là một yếu tố, dòng tiền mua kém khiến bất kỳ lúc nào bên bán thoát hàng quyết liệt hơn cũng có thể đẩy giá mở biên độ. Phiên hôm nay là một dạng như vậy, giao dịch không bùng nổ nhưng giá lại giảm sâu.
Nhìn từ góc độ bắt đáy, hiệu quả đỡ giá chưa có gì nổi bật. Tuy cũng có hơn một phần ba số cổ phiếu hồi giá lên quá 1% so với mức Low nhưng đa phần vẫn giảm đáng kể so với tham chiếu. Điều này xác nhận bên mua mới chỉ căng lệnh giá rất thấp và không ham hố đẩy giá lên. Các mua này như mọi khi, sẽ còn mở đường cho giá trồi sụt đi xuống với tốc độ tùy vào áp lực bán ở từng thời điểm.
Hiện thị trường đang trong trạng thái thiếu tin hỗ trợ và cung cầu ngắn hạn ảnh hưởng là chính. Số liệu vĩ mô quý 3 sẽ được công bố sau 1 tuần giao dịch nữa trong khi mùa báo cáo lợi nhuận chính thức còn khá xa. Hi vọng duy nhất là hoạt động bắt đáy trong những ngày tới khi giá giảm sâu hơn sẽ bộc lộ dấu vết của dòng tiền mua sớm đón đầu kết quả kinh doanh. Tuy nhiên trông chờ vào dòng tiền này để tạo đáy thì không dễ vì mua được giá càng thấp càng tốt.
Thị trường phái sinh hôm nay biến động lớn nhưng thực ra không dễ chơi, phần lớn mức giảm xuất hiện ở nhịp rơi đầu tiên trong khi F1 đã chiết khấu rất rộng. Trong khi chờ VN30, F1 đã có basis hơn 10 điểm. Điểm Short đạt chuẩn chỉ xuất hiện khi VN30 retest 1945.xx không thành công lúc gần 10h. Tuy nhiên nhịp này VN30 đi xuống thì đẹp nhưng F1 lại mở rộng chênh lệch nên Short hiệu quả cũng không như kỳ vọng. Toàn thời gian còn lại VN30 dao động khá hẹp còn F1 thậm chí biến động ít hơn, rất khó để giao dịch, hoặc phải cắt lỗ, hoặc hiệu suất quá thấp.
Tín hiệu bán ngắn hạn tăng lên hôm nay cho thấy đang có sự rút lui của các vị thế đầu cơ, trong khi dòng tiền dài hạn chỉ canh mua giá thấp. Đó là tình huống cần sự kiên nhẫn. Thị trường cơ sở vẫn có khả năng phục hồi 1-2 phiên tới, nhưng cơ hội ngắn hạn vẫn rất hạn chế.
VN30 đóng cửa tại 1932.15, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 1938; 1945; 1955; 1966; 1973; 1983. Hỗ trợ 1923; 1912; 1902; 1893; 1882; 1872; 1866.
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