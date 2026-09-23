Giá vàng hồi phục dù áp lực giảm còn lớn

Giá vàng giao ngay đã giảm trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch, có lúc không giữ được mốc 4.300 USD/oz. Tuy nhiên, nhịp hồi về cuối phiên đã giúp giá vàng kết thúc phiên trong trạng thái tăng...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (22/9), dù đồng USD tiếp tục tăng giá. Giới phân tích nhận định áp lực giảm đối với giá vàng trong ngắn hạn còn lớn, do thị trường đang đặt cược lớn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.359 USD/oz, tăng 14 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 0,3% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 67,18 USD/oz, tăng 1,03 USD/oz, tương đương tăng 1,6%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,2%, đóng cửa ở mức 4.376,4 USD/oz.

Giá vàng giao ngay đã giảm trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch, có lúc không giữ được mốc 4.300 USD/oz. Tuy nhiên, nhịp hồi về cuối phiên đã giúp giá vàng kết thúc phiên trong trạng thái tăng.

Tương tự như trong những phiên gần đây, gây áp lực giảm lên giá vàng trong phiên này là xu thế tăng của đồng USD và triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn.

Được thúc đẩy bởi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng hơn 0,1%, chốt phiên ở mức 100,54 điểm. Trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số đã tăng gần 0,3%, nâng tổng mức tăng trong 1 tháng qua lên gần 1,4% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME cho thấy thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 90% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, tăng nhẹ so với phiên trước. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 đang ở mức hơn 54%.

Nhưng mặt khác, giá vàng được nâng đỡ khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 4,959%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm 1 điểm cơ bản, còn 4,743%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm đi ngang ở mức 5,296%.

Lợi suất trái phiếu giảm khi giá dầu giảm phiên thứ 5 liên tiếp, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã có cuộc thảo luận kéo dài nhiều giờ với Iran. Giá dầu Brent và WTI đều giảm khoảng 1%, và hiện đều đã trượt khỏi mốc 100 USD/thùng, thấp nhất trong 2 tuần.

“Vấn đề là dù giá dầu đã giảm phần nào, thị trường tiếp tục đặt cược mạnh vào khả năng Fed tăng lãi suất. Trong những phiên gần đây, đồng USD còn tăng giá. Những yếu tố này thường không có lợi cho giá vàng”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của ngân hàng đầu tư TD Securities nhận xét với hãng tin Reuters.

Một số quan chức Fed phát biểu trong những ngày gần đây, gồm Chủ tịch Fed chi nhánh St Louis Alberto Musalem và Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee đều cho rằng cần phải tiếp tục tăng lãi suất để chống lại áp lực lạm phát đến từ nhu cầu mạnh và giá năng lượng tăng cao. Sau khi tăng lãi suất trong tuần trước, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng phát tín hiệu cần tăng lãi suất trong những tháng tới.

Cuộc chiến tranh nổ ra vào cuối tháng 2 giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá năng lượng tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, khiến các ngân hàng trung ương dịch chuyển theo chiều hướng cứng rắn trong chính sách tiền tệ. Sự dịch chuyển này không có lợi cho giá của vàng, một tài sản không mang lãi suất. So với mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã giảm hơn 22%.

Tuy nhiên, giới phân tích nói chung vẫn lạc quan về triển vọng của giá vàng trong dài hạn. Họ cho rằng với lạm phát cao kéo dài, sẽ đến lúc vàng phát huy được vai trò kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu. Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhận định vàng tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu của các ngân hàng trung ương trong nỗ lực đa dạng hóa tài sản dự trữ, và nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư trước tình trạng nợ công và thâm hụt ngân sách tăng cao ở nhiều quốc gia.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng thận trọng trong phiên ngày thứ Ba, trong lúc nhà đầu tư chờ cuộc gặp thượng đỉnh tại Mỹ giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lượng mua ròng 0,5 tấn vàng của quỹ trong phiên này nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.055,9 tấn vàng.

Đầu giờ phiên sáng nay (23/9) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng tăng nhẹ so với chốt phiên Mỹ.

Lúc 6h55 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1%, giao dịch ở mức 4.364 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,5%, đạt 67,5 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 137,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, gần như đi ngang so với sáng qua.

Cùng thời điểm, website của ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 25.800 đồng (mua vào) và 26.210 đồng (bán ra), tăng 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.