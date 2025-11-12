Đầu tư bền vững tại Vlasta - Thủy Nguyên, Hải Phòng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Khánh Huyền
12/11/2025, 10:58
Phân khu Phú Quý tại Khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên mang đến chính sách ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư trong bối cảnh thị trường bất động sản Hải Phòng phát triển mạnh mẽ.
Những năm gần đây, Hải Phòng ghi nhận tốc độ phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, công nghiệp và đô thị. Với quy hoạch đa trung tâm được triển khai bài bản, thành phố tiếp tục khẳng định vị thế “thủ phủ kinh tế phía Bắc” và là một trong những thị trường bất động sản năng động nhất hiện nay.
Theo dữ liệu của Batdongsan.com, Hải Phòng đứng thứ hai về tăng trưởng giá bất động sản trong giai đoạn 2021-2025 với mức tăng 71%. Đặc biệt, phân khúc nhà riêng/ đất nền tăng ổn định tại những khu vực có mật độ dân cư cao, hạ tầng hoàn thiện và kết nối trực tiếp với các tuyến thương mại, dịch vụ trọng điểm.
Đáng chú ý, Thủy Nguyên, khu vực đang được định hướng trở thành trung tâm hành chính - kinh tế mới của thành phố, chiếm tới 19% tổng lượng tìm kiếm, với mức giá tăng 33% trong quý 3/2025.
Nằm trong lõi phát triển của khu vực này, phân khu Phú Quý thuộc Khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên đón trọn dòng chuyển động của vận hội mới. Nơi đây liền kề khu dân cư hiện hữu; chỉ mất 3-5 phút di chuyển tới trường học liên cấp, tuyến phố đi bộ, khu thương mại, dịch vụ… đã sẵn sàng vận hành; mất 10-15 phút để kết nối với cao tốc ven biển, cầu Hoàng Văn Thụ hay cảng Hải Phòng - những công trình hạ tầng huyết mạch đã hoàn thiện. Phú Quý nhanh chóng trở thành điểm sáng tại Thủy Nguyên, đặc biệt đối với khách hàng tìm kiếm một sản phẩm vừa an cư trọn vẹn, vừa đầu tư vững vàng, bền vững.
Trong giai đoạn thị trường đang hướng đến những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, Phú Quý được xem là lựa chọn phù hợp khi mang đến các sản phẩm thấp tầng có tính thanh khoản cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu.
Ba dòng sản phẩm của phân khu gồm Hybrid Home (dưới 70m2), Signature Home (80-90m2) và Bazaar Home (trên 90m2), hiện đang được áp dụng những chính sách ưu đãi hấp dẫn trong thời gian giới hạn. Mỗi dòng sản phẩm đi kèm một gói quà tặng riêng biệt, giúp khách hàng tối ưu chi phí và chủ động kế hoạch tài chính.
Gói quà Khởi Phú trị giá 80 triệu đồng được áp dụng cho các căn Hybrid Home - Dòng sản phẩm diện tích dưới 70m2, dành cho khách hàng trẻ hoặc nhà đầu tư muốn sở hữu tài sản đa năng, dễ khai thác. Nhờ diện tích vừa vặn và công năng tối ưu, Hybrid Home có thể linh hoạt với mọi nhu cầu, vừa để ở, vừa cho thuê hoặc kinh doanh nhỏ…
Gói quà Vườn Xanh trị giá 100 triệu đồng dành cho các căn 80-90m2 (Signature Home). Đây là dòng nhà vườn được thiết kế hai mặt thoáng mặt sau là công viên nội khu rộng tới 1.500m2. Signature Home hướng đến các gia đình đa thế hệ mong muốn không gian sống xanh, thoáng đãng nhưng vẫn tiện nghi, nằm trong cộng đồng cư dân hiện đại.
Chủ đầu tư dành tặng gói Đại Quý 150 triệu đồng cho khách hàng mua dòng thương phố Bazaar Home (trên 90m2). Với lợi thế mặt tiền rộng tại đại lộ nội khu - trục thương mại chiến lược của phân khu Phú Quý và khả năng kết nối nhanh đến các tuyến đường lớn, Bazaar Home lý tưởng cho nhà đầu tư mong muốn kết hợp ở - kinh doanh - cho thuê thương mại, tạo dòng tiền ổn định lâu dài.
Song hành cùng ba gói quà tặng trên là chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, gồm hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 2% khi thanh toán theo tiến độ, chiết khấu tới 9% khi thanh toán sớm, và miễn phí quản lý vận hành 36 tháng. Các ưu đãi của phân khu Phú Quý được thiết kế giúp khách hàng đón lấy cơ hội vào đúng chu kỳ tăng trưởng bất động sản, với đúng gói tài chính phù hợp.
Trong bức tranh thịnh vượng của Hải Phòng nói chung và trung tâm hành chính - kinh tế Thủy Nguyên nói riêng, phân khu Phú Quý không chỉ mang đến một lựa chọn an cư chất lượng, mà còn là cơ hội đầu tư bền vững cho những ai đang tìm kiếm tài sản có khả năng sinh lời lâu dài.
* Chi tiết liên hệ Hotline: 086 267 3388
Website: https://www.vlastathuynguyen.vn/
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ hoàn thành gần 91.600 căn nhà ở xã hội trong năm 2025, coi đây là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Trong bối cảnh "cơn khát" đất công nghiệp, khu công nghiệp Song Mai – Nghĩa Trung đang trở thành điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư. Sở hữu quỹ đất sạch quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật – giao thông hiện đại, cùng lợi thế kết nối với các trung tâm công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội, Song Mai – Nghĩa Trung mang lại cơ hội hấp dẫn để doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tại công điện số 213/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không bỏ sót, thất thoát, lãng phí, tiêu cực...
Đến năm 2035, GDP Việt Nam có thể đạt 480 – 500 tỷ USD, gấp ba lần hiện nay và tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%, tương đương với 51 triệu người dân sống tại đô thị; cùng với đó, tầng lớp trung lưu chiếm tới 75% dân số. Những biến động này dự báo sẽ tạo ra nhu cầu gia tăng mạnh mẽ đối với các phân khúc nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe….
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: