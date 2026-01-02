Khu quần thể từ 120ha mặt nước và dấu ấn độc bản của Utopia Villas & Resort

Được bao bọc bởi 120ha mặt hồ tự nhiên, Utopia Villas & Resort mở ra một không gian nghỉ dưỡng sinh thái hiếm có, nơi thiên nhiên và kiến trúc hiện đại cùng định hình chuẩn mực sống bền vững.

TRUNG TÂM SINH THÁI VÀ ĐẶC QUYỀN SỐNG HIẾM CÓ

Nghỉ dưỡng gắn liền với thiên nhiên không còn là lựa chọn mang tính xu hướng ngắn hạn, mà đang dần trở thành một lối sống bền vững, nơi con người tìm kiếm sự cân bằng sâu sắc giữa không gian sống, môi trường và giá trị tinh thần. Giữa làn sóng đó, Utopia Villas & Resort tạo dấu ấn riêng khi được kiến tạo như một quần thể sinh thái hiếm có, lấy mặt nước và lõi cảnh quan nguyên bản trở thành nền tảng phát triển dài hạn.

Một trong những giá trị cốt lõi làm nên dấu ấn của Utopia Villas & Resort chính là việc dự án được ôm trọn bởi 120ha mặt hồ Đá Bạc. Không phá vỡ vẻ hoang sơ vốn có của thiên nhiên hùng vĩ, chủ đầu tư Phú Thành Holdings lựa chọn cách tiếp cận thận trọng và dài hạn, đặt yếu tố tôn trọng hệ sinh thái tự nhiên bản địa làm trọng tâm trong quá trình phát triển.

Mặt nước hồ Đá Bạc uốn lượn, bao bọc và kết nối các phân khu chức năng, tạo nên một tổng thể quần thể sở hữu không gian hồ nước khoáng đạt hàng đầu khu vực. Nhờ đó, tầm nhìn được mở rộng theo nhiều lớp, ranh giới giữa công trình xây dựng và thiên nhiên gần như được xóa nhòa, hình thành một bức tranh cảnh quan liền mạch và giàu chiều sâu.

Với quy mô 120ha mặt nước - con số hiếm gặp đối với một khu đô thị nghỉ dưỡng miền Bắc – dự án sở hữu lợi thế gần như không thể sao chép, đồng thời tạo nên “đặc quyền thị giác” dành cho số ít chủ nhân tinh hoa.

Utopia Villas & Resort khai thác lợi thế mặt nước với sự tinh tế và hài hòa - Ảnh: DNCC.

Không chỉ mang giá trị cảnh quan, mặt hồ còn đóng vai trò điều hòa vi khí hậu cho toàn bộ dự án. Khối nước lớn giúp cân bằng nhiệt độ, tăng độ ẩm tự nhiên, kết hợp với hệ thống cây xanh và lõi cảnh quan đa tầng, mang lại bầu không khí trong lành, dễ chịu quanh năm – yếu tố nền tảng cho một không gian sống nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Điểm đáng chú ý là cách Utopia Villas & Resort khai thác lợi thế mặt nước không theo hướng “chiếm dụng”, mà đề cao sự tinh tế và hài hòa. Các hoạt động trải nghiệm như dạo bộ ven hồ, vui chơi trên mặt nước hay các hoạt động thể thao nhẹ được bố trí đan xen, vừa đủ để kết nối con người với thiên nhiên, nhưng vẫn giữ trọn vai trò của mặt hồ như một trung tâm sinh thái tự nhiên.

Không gian xanh hiếm có giữa nhịp tốc độ đô thị hóa hối hả - Ảnh: DNCC

Ở tầng ý nghĩa sâu hơn, theo quan niệm phong thủy phương Đông, những dự án được bao bọc bởi diện tích mặt nước lớn thường được đánh giá cao về khả năng tích tụ và luân chuyển vượng khí. Mặt nước được xem là biểu trưng của tài lộc, sự thịnh vượng và dòng chảy hài hòa của năng lượng. Khi yếu tố này được đặt ở vị trí trung tâm quy hoạch, không gian sống không chỉ đạt giá trị thẩm mỹ, mà còn phản ánh một chuẩn mực sống đẳng cấp, nơi sự an nhiên và thịnh vượng song hành.

LÕI CẢNH QUAN XANH HÀI HOÀ, MỞ LỐI CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

“Non xanh nước biếc” là bức tranh hoàn mỹ nhất khi nói về Utopia Villas & Resort, bởi bên cạnh diện tích mặt nước 120ha, nơi đây còn sở hữu thảm thực vật rất phong phú và đa dạng. Chọn lối đi khác biệt, thay vì thiết kế cảnh quan theo mô-típ nhân tạo, Phú Thành Holdings đã nương theo thiên nhiên trong quá trình sáng tạo nên kiệt tác Utopia Villas & Resort. Với tinh thần hướng đến phát triển bền vững, dự án giữ nguyên địa hình đồi gò tự nhiên, khai thác tối đa cao độ, hướng nhìn và dòng chảy cảnh quan vốn có.

Toàn bộ hệ thống biệt thự được sắp xếp theo dạng bậc thang từ cao xuống thấp, tạo nên hiệu ứng nổi khối độc đáo và tối ưu hóa tầm nhìn panorama ấn tượng, mở ra các góc nhìn mở 360 độ hướng về rừng cây, mặt hồ và thung lũng. Đây cũng là lý do Utopia Villas & Resort được định vị như một quần thể sinh thái độc bản bởi sự “không thể sao chép” của chính địa hình và thiên nhiên không thể tái lập theo cùng một cấu trúc ở những vị trí khác.

Không gian mặt nước tạo điểm nhấn cho cho công trình Utopia Lightrix Center - Ảnh: DNCC.

Các công trình trong khu quần thể được tổ chức với tỷ lệ hài hòa giữa mặt nước, thảm thực vật và khoảng xanh liên tục. Những điểm nhấn như công viên trung tâm Utopia Valley rộng 5,6ha, Utopia Flower Garden, cầu cảnh quan Bamboo Walk hay tổ hợp khách sạn - trung tâm hội nghị được bố trí xen kẽ trong tổng thể cảnh quan tự nhiên. Các khu nghỉ dưỡng sinh thái, khách sạn, Villa thân thiện với môi trường kết hợp cùng các khu bảo tồn, khu vực tham quan sinh thái, mở ra hành trình trải nghiệm đa tầng, nơi con người được kết nối với thiên nhiên một cách tự nhiên và trọn vẹn.

Đại diện Phú Thành Holdings cho biết, dự án đặt tiêu chí xanh lên hàng đầu, xuyên suốt từ quy hoạch tổng thể, thiết kế kiến trúc đến chất lượng và độ phủ của cơ sở hạ tầng xanh. Đây không chỉ là lời giải cho bài toán thẩm mỹ, mà còn đặt nền tảng cho giá trị lâu dài cho Utopia Villas & Resort.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh và bền vững, chính cách tiếp cận lấy tự nhiên làm trục giá trị ngay từ quy hoạch đã giúp Utopia Villas & Resort hình thành lợi thế dài hạn - nơi giá trị tài sản, chất lượng sống và sức hấp dẫn cùng tăng trưởng theo thời gian.