Trang chủ Đầu tư

Đầu tư công “nước rút” về đích

Ngân Hà

16/10/2025, 08:45

Với sự chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận những con số rất tích cực. Tuy nhiên, chặng đường quý 4/2025 còn lại là một cuộc đua nước rút đầy thách thức để hoàn thành 100% kế hoạch, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%...

VnEconomy

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, đầu tư công được Chính phủ xác định là động lực tăng trưởng chủ chốt, với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch để đạt tăng trưởng kinh tế trên 8%. Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy những con số ấn tượng, với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt 550 nghìn tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% trong quý 4/2025, các bộ, ngành và địa phương phải đối mặt với nhiều thách thức.

Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là nút thắt lớn nhất, bên cạnh những biến động giá và nguồn cung vật liệu xây dựng. Ngoài ra, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng gây ra những xáo trộn nhất định.

Để vượt qua những thách thức này, các đơn vị cần tập trung vào bốn giải pháp trọng tâm: đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá vật liệu xây dựng, và linh hoạt trong điều chuyển vốn. Cuộc đua nước rút quý 4/2025 đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ tất cả các cấp để đạt được mục tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025 phát hành ngày 13/10/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:  

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-41-2025.html

VnEconomy

Từ khóa:

Giải ngân vốn đầu tư công quý 4/2025 tăng trưởng kinh tế thách thức đầu tư vật liệu xây dựng

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2025 Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025

