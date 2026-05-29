DBV eClaim 360: Giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm nhận giải Sao Khuê 2026

Khánh Huyền

29/05/2026, 14:27

Ngày 28/5/2026, Tập đoàn Bảo hiểm DBV chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 với giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm DBV eClaim 360.

DBV eClaim 360 là hệ thống số hóa toàn diện quy trình bồi thường theo mô hình 360 độ, kết nối khách hàng, doanh nghiệp và đối tác trên cùng một nền tảng thống nhất. Hệ thống giúp tối ưu quá trình xử lý hồ sơ theo hướng nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn.

Hiện nay, DBV eClaim 360 đang được áp dụng cho các hồ sơ bồi thường phát sinh của khách hàng tham gia bảo hiểm tại DBV, bao gồm khách hàng cá nhân, xe đoàn, xe đội cùng các kênh phân phối như ngân hàng, trung tâm đăng kiểm, showroom và đối tác liên kết.

Song song với DBV eClaim 360, DBV cũng đang triển khai đồng bộ nhiều nền tảng công nghệ khác như DBV Connect phục vụ kết nối và bán hàng, My DBV hỗ trợ công tác giám định, hướng tới xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm số đồng bộ, hiện đại và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Dấu ấn tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho năng lực công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo của DBV, đồng thời khẳng định định hướng phát triển bền vững, tầm nhìn dài hạn và chiến lược đầu tư bài bản của doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số toàn diện. Qua đó, DBV tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong ứng dụng công nghệ, đồng hành cùng xu hướng phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.

Giải thưởng Sao Khuê là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Việt Nam, nhằm tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ có tính đổi mới, hiệu quả cao và đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế số.

Ngoài giải thưởng Sao Khuê 2026, SACOMBANK còn được ghi tên trên bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam. Đây là bản đồ được kỳ vọng sẽ trở thành cơ sở tham chiếu giúp doanh nghiệp định vị sản phẩm, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc định hướng phát triển hệ sinh thái số quốc gia…

Trong phiên sáng 29/5, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sụt mạnh 17 triệu đồng từ mức đỉnh hơn 32 triệu đồng/lượng được thiết lập sau khi chốt phiên 20/3, tương đương mức giảm 53,74%...

Khảo sát ngày 29/5 cho thấy phần lớn ngân hàng niêm yết chênh lệch giá mua - bán USD trong khoảng 146 - 250 đồng/USD. Tuy nhiên, một số ngân hàng áp dụng mức chênh lệch cao hơn đáng kể, trong đó có trường hợp vượt 1.000 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt.

MB tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số với năm sản phẩm, giải pháp công nghệ được vinh danh trong Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 diễn ra vào ngày 28/5 tại Hà Nội. Trong đó, nền tảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp BIZ MBBank lập "hat-trick" ấn tượng với ba giải thưởng dành cho sản phẩm số xuất sắc được xếp hạng trên trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026.

Luỹ kế đến 21/5/2026, tổng giá trị giải ngân đầu tư công mới đạt 182.544,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 18% kế hoạch. Trong khi một số địa phương đã tăng tốc giải ngân, nhiều bộ, cơ quan trung ương vẫn gần như "đứng ngoài cuộc" làm gia tăng áp lực hoàn thành kế hoạch đầu tư công hơn 1 triệu tỷ đồng trong năm nay...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

