Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026

Mẫu thẻ nhà báo mới sẽ có mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ...

Ngày 29/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin mới về mẫu thẻ nhà báo 2026.

Mẫu thẻ nhà báo năm 2026 có chiều dài 85,725mm, chiều rộng 53,975mm, độ dày 0.76mm, theo chuẩn ISO CR80. Thẻ làm bằng chất liệu nhựa PVC, cán mờ 2 mặt.

Nền trước thẻ có màu vàng, ở giữa in hình hoa sen và họa tiết trống đồng xung quanh, nền sau màu đỏ. Thẻ nhà báo có 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Ở mặt trước của thẻ nhà báo, tại tiếp giáp với lề trái của thẻ, phía trên in ảnh của người được cấp thẻ có khuôn khổ 2cm x 3cm. Phía dưới ảnh là vị trí mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo.

Ở giữa thẻ, phía trên in dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO/ PRESS CARD”. Phía dưới là các dòng chữ: Họ và tên/Full name; Bút danh/Pseudonym; Năm sinh/Year of birth; Cơ quan/Organization.

Dưới cùng là các dòng chữ: Số thẻ/ No; Ngày cấp/Date of issue; Có giá trị đến/Date of expiry.

Tiếp giáp với lề phải của thẻ nhà báo, dưới cùng ghi chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký thẻ nhà báo và dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Với mặt sau của thẻ nhà báo, trên cùng in dòng chữ viết hoa “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/ SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM” .

Giữa là hình quốc huy. Hình nền màu đỏ có hoa văn trống đồng và phía dưới thẻ có hình hoa sen. Phía dưới quốc huy là dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO/ PRESS CARD”.

Thông tin trên mẫu thẻ nhà báo. Ảnh:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định về thông tin trên thẻ nhà báo bao gồm: Họ và tên (ghi họ và tên của nhà báo bằng chữ in hoa, theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ).

Bút danh (ghi theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ); năm sinh (ghi năm sinh theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ); cơ quan (ghi cơ quan công tác của người đề nghị cấp thẻ theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ).

Số thẻ nhà báo gồm 9 số do hệ thống phần mềm chọn ngẫu nhiên. Mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo: Khi quét QR code sẽ hiển thị thông tin khớp với cơ sở dữ liệu trong hệ thống dữ liệu thẻ nhà báo theo thời gian thực, gồm các thông tin: Tình trạng hiệu lực của thẻ; Họ và tên; cơ quan báo chí; số thẻ nhà báo.

Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo 5 năm kể từ ngày cấp thẻ.

Theo Luật Báo chí 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo bao gồm: Lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan thông tấn quốc gia; trưởng phòng (ban), phó trưởng phòng (ban) nghiệp vụ báo chí của cơ quan báo chí, cơ quan thông tấn quốc gia; phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí, cơ quan thông tấn quốc gia.

Thẻ nhà báo cũng được cấp cho đối tượng là quay phim, đạo diễn chương trình phát thanh, truyền hình (trừ phim truyện) của các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và sản xuất phim tài liệu của Nhà nước.

Người đã được cấp thẻ nhà báo nhưng được chuyển sang làm công tác giảng dạy chuyên ngành báo chí tại các cơ sở giáo dục đại học, làm cán bộ chuyên trách tại hội nhà báo các cấp, trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về báo chí.