Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026
Phúc Minh
29/05/2026, 19:23
Mẫu thẻ nhà báo mới sẽ có mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ...
Ngày 29/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin mới về mẫu thẻ nhà báo 2026.
Mẫu thẻ nhà báo năm 2026 có chiều dài
85,725mm, chiều rộng 53,975mm, độ dày 0.76mm,
theo chuẩn ISO CR80. Thẻ
làm bằng chất liệu nhựa PVC, cán mờ 2 mặt.
Nền trước thẻ có màu vàng, ở giữa in
hình hoa sen và họa tiết trống đồng xung quanh, nền sau màu đỏ. Thẻ nhà báo có 2
ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
Ở mặt trước của thẻ nhà báo, tại tiếp giáp với lề trái của
thẻ, phía trên in ảnh của
người được cấp thẻ có khuôn khổ 2cm x 3cm. Phía dưới ảnh là vị trí mã QR code
nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo.
Ở giữa thẻ, phía trên in dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ
BÁO/ PRESS CARD”. Phía dưới là các
dòng chữ: Họ và tên/Full name; Bút danh/Pseudonym; Năm sinh/Year of birth; Cơ quan/Organization.
Dưới cùng là các dòng chữ: Số thẻ/
No; Ngày cấp/Date of issue; Có giá trị đến/Date of expiry.
Tiếp giáp với lề phải của thẻ nhà
báo, dưới cùng ghi chức
danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký thẻ nhà báo và dấu của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch.
Với mặt sau của thẻ nhà báo, trên cùng in dòng chữ viết
hoa “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/ SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM” .
Giữa là hình quốc huy. Hình nền màu đỏ có hoa văn trống đồng
và phía dưới thẻ có hình hoa sen. Phía dưới quốc huy là dòng chữ viết
hoa “THẺ NHÀ BÁO/ PRESS CARD”.
Quy định về thông tin trên thẻ nhà báo bao gồm:
Họ và tên (ghi họ
và tên của nhà báo bằng chữ in hoa, theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ).
Bút danh (ghi theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ); năm sinh (ghi năm sinh theo bản khai đăng ký cấp,
đổi thẻ); cơ quan (ghi cơ quan công tác của
người đề nghị cấp thẻ theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ).
Số thẻ nhà báo gồm 9 số do hệ thống
phần mềm chọn ngẫu nhiên. Mã QR
code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo: Khi quét QR code sẽ hiển
thị thông tin khớp với cơ sở dữ liệu trong hệ thống dữ liệu thẻ nhà báo theo thời
gian thực, gồm các thông tin: Tình trạng hiệu lực của thẻ; Họ và tên; cơ quan
báo chí; số thẻ nhà báo.
Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo 5 năm kể từ ngày cấp thẻ.
Theo Luật Báo
chí 2025, có hiệu lực từ
ngày 1/7/2026, đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo bao gồm: Lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan thông
tấn quốc gia; trưởng
phòng (ban), phó trưởng phòng (ban) nghiệp vụ báo chí của cơ quan báo chí, cơ
quan thông tấn quốc gia; phóng
viên, biên tập viên của cơ quan báo chí, cơ quan thông tấn quốc gia.
Thẻ nhà báo cũng được cấp cho đối tượng là quay
phim, đạo diễn chương trình phát thanh, truyền hình (trừ phim truyện) của các
đơn vị được cấp giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền
hình và sản xuất phim tài liệu của Nhà nước.
Người đã được cấp thẻ nhà báo
nhưng được chuyển sang làm công tác giảng dạy chuyên ngành báo chí tại các cơ sở
giáo dục đại học, làm cán bộ chuyên trách tại hội nhà báo các cấp, trực tiếp
làm công tác quản lý nhà nước về báo chí.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết 30/6/2026
Phát động Chiến dịch đề xuất sáng kiến toàn cầu chăm sóc sức khỏe và y tế thông minh
Chiến dịch “Go Healthy with Taiwan 2026” chính thức được phát động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới đề xuất sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế thông minh, công nghệ thể thao và chăm sóc sức khỏe, hướng tới xây dựng các mô hình phát triển bền vững.
TP. Hồ Chí Minh: Sở Y tế yêu cầu xiết chặt bình ổn giá thuốc và dịch vụ y tế
Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND TP.Hồ Chí Minh.
Kết nối Hợp đồng lao động điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp và bảo hiểm xã hội
Nền tảng hợp đồng lao động điện tử sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, hộ đăng ký kinh doanh, nhằm xác minh thông tin người sử dụng lao động tham gia giao kết hợp đồng. Còn việc kết nối với cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội để hỗ trợ đối chiếu thông tin về tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động...
Doanh nghiệp không đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp phải tự trả quyền lợi cho người lao động
Quy định doanh nghiệp không đóng hoặc đóng không đầy đủ bảo hiểm thất nghiệp phải tự chi trả quyền lợi cho người lao động, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia...
Thẩm định chính sách Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh
Góp ý tại buổi thẩm định, các ý kiến chuyên gia nhấn mạnh việc xây dựng luật cần bảo đảm nguyên tắc phát triển thị trường đi đôi với an toàn hệ thống; mở rộng giao dịch gắn với minh bạch; đổi mới đi cùng kỷ luật...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: