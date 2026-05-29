Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm mạnh, thấp nhất ở mức 4,35 triệu đồng/lượng

Mai Nhi

29/05/2026, 14:44

Trong phiên sáng 29/5, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sụt mạnh 17 triệu đồng từ mức đỉnh hơn 32 triệu đồng/lượng được thiết lập sau khi chốt phiên 20/3, tương đương mức giảm 53,74%...

Giá bán vàng miếng quay lên ngưỡng 160 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên
Giá bán vàng miếng quay lên ngưỡng 160 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên

Sau khi sụt giảm 3,2 triệu đồng/lượng mỗi lượng trong phiên hôm qua (28/5), giá mua, bán vàng miếng SJC đảo chiều tăng trở lại. Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, giá bán vàng miếng tại hệ thống lớn chủ yếu quay lên ngưỡng 160 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng

Tính đến 10 giờ ngày 29/5, giá vàng miếng tại Công ty SJC tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 28/5, niêm yết tại 156,5 triệu – 159,5 triệu đồng/lượng (mua -bán).

Mức giá mua, bán 157 triệu – 160 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI PNJ ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại 156,5 triệu – 159,5 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị này cũng đồng loạt tăng 2 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng lần lượt 1,5 triệu đồng và 2 triệu đồng. Thương hiệu này cũng neo giá bán ở mức 159,5 triệu đồng/lượng còn giá mua là 156 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải, cả hai thương hiệu này vẫn giữ nguyên ở mua, bán vàng miếng ở ngưỡng 157 triệu – 160 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Giá mua, bán vàng miếng SJC bất ngờ bật tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay sau 3 phiên giảm liên tiếp (26-28/5) với tổng mức giảm lên tới 4,7 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn đều thấp hơn khu vực phía bắc tới 1,5 triệu đồng/lượng. Đồng thời, biên độ điều chỉnh cũng khiêm tốn hơn.

Chỉ trong hơn 2 tiếng đầu mở cửa, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Tính đến 10 giờ, Mi Hồng niêm yết giá mua, bán vàng miếng tại 157 triệu – 158,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 155,5 triệu – 158,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 29/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 29/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá mua, bán sau 3 phiên sụt giảm liên tiếp. Bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, một số doanh nghiệp vẫn neo giá vàng nhẫn ở ngưỡng tương đương, đi kèm biên độ điều chỉnh dao động từ 1,5 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm vẫn giữ vững vị trí neo giá vàng nhẫn thấp hơn hẳn so với mặt bằng giá chung.

Tính đến 10 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 145,5 triệu – 149 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Số liệu kinh tế Mỹ kém tích cực là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 4 tăng 0,4% so với tháng trước, thấp hơn so dự báo của chuyên gia đưa ra trước đó là tăng 0,5%, trong khi đó PCE lõi tăng 0,2% theo tháng, thấp hơn dự báo là tăng 0,3%.

Sau khi giảm gần 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 28/5, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở phiên sáng đảo chiều tăng. Thương hiệu này niêm yết  giá mua, bán vàng nhẫn tại 156,8 triệu – 159,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại 156,3 triệu – 159,3 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 28/5.

Tại Phú Quý, thương hiệu này điều chỉnh tăng, giảm giá vàng nhẫn tròn 9999 3 lần liên tiếp chỉ trong 2 tiếng mở cửa phiên sáng.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 2,2 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 156,7 triệu – 159,7 triệu đồng/lượng. Trong vòng chưa đầy 10 phút, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 10 giờ, giá vàng nhẫn tại Phú Quý giảm mạnh 800 nghìn đồng/lương mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 156 triệu – 159 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/5, giá vàng nhẫn 9999 tại thương hiệu này tăng tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng.

Biên độ tăng giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 29/5 so với 28/5. Nguồn: Vneconomy tổng hợp và tính toán.
Biên độ tăng giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 29/5 so với 28/5. Nguồn: Vneconomy tổng hợp và tính toán.

Mở cửa phiên sáng, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  ở mức 157 triệu – 160 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tuy nhiên, sau gần 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán tại 156,5 triệu – 159,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 tại thương hiệu này tăng tổng cộng 2 triệu đồng/lượng so với phiên 28/5.

Tại PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng nhẫn trơn 9999 ở ngưỡng 156,5 triệu – 159,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Mức giá giao dịch 157 triệu – 160 triệu đồng/lượng được duy trì ổn định trong suốt phiên sáng tại cả hai doanh nghiệp.

Trên thị trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 29/5, hợp đồng giá vàng giao ngay nằm trong xu thế giằng co khi chỉ nhích nhẹ 0,08%, quay lên ngưỡng 4.499,4 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 14,85 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 14,65 triệu – 15,35 triệu đồng/lượng, tùy từng hệ thống kinh doanh. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ còn 4,35 triệu đồng, thấp hơn gần 4 lần so với các thương hiệu còn lại.

Giá vàng trong nước giảm tới 4 triệu đồng/lượng trong 3 phiên

12:03, 28/05/2026

12:03, 28/05/2026

Giá vàng trong nước giảm tới 4 triệu đồng/lượng trong 3 phiên

Giá vàng nhẫn 9999 giảm mạnh tới 1 triệu đồng/lượng

10:14, 27/05/2026

10:14, 27/05/2026

Giá vàng nhẫn 9999 giảm mạnh tới 1 triệu đồng/lượng

Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn SJC tới 10,5 triệu đồng/lượng

12:06, 26/05/2026

12:06, 26/05/2026

Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn SJC tới 10,5 triệu đồng/lượng

SACOMBANK nhận giải thưởng Sao Khuê 2026 và ghi tên trên bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

SACOMBANK nhận giải thưởng Sao Khuê 2026 và ghi tên trên bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

Ngoài giải thưởng Sao Khuê 2026, SACOMBANK còn được ghi tên trên bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam. Đây là bản đồ được kỳ vọng sẽ trở thành cơ sở tham chiếu giúp doanh nghiệp định vị sản phẩm, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc định hướng phát triển hệ sinh thái số quốc gia…

DBV eClaim 360: Giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm nhận giải Sao Khuê 2026

DBV eClaim 360: Giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm nhận giải Sao Khuê 2026

Ngày 28/5/2026, Tập đoàn Bảo hiểm DBV chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 với giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm DBV eClaim 360.

Chênh lệch giá mua - bán USD tại các ngân hàng dao động từ hơn 200 đồng đến 1.025 đồng/USD

Chênh lệch giá mua - bán USD tại các ngân hàng dao động từ hơn 200 đồng đến 1.025 đồng/USD

Khảo sát ngày 29/5 cho thấy phần lớn ngân hàng niêm yết chênh lệch giá mua - bán USD trong khoảng 146 - 250 đồng/USD. Tuy nhiên, một số ngân hàng áp dụng mức chênh lệch cao hơn đáng kể, trong đó có trường hợp vượt 1.000 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt.

MB ghi dấu ấn với 5 giải thưởng Sao Khuê 2026

MB ghi dấu ấn với 5 giải thưởng Sao Khuê 2026

MB tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số với năm sản phẩm, giải pháp công nghệ được vinh danh trong Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 diễn ra vào ngày 28/5 tại Hà Nội. Trong đó, nền tảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp BIZ MBBank lập “hat-trick” ấn tượng với ba giải thưởng dành cho sản phẩm số xuất sắc được xếp hạng trên trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026.

Bộ Tài chính sốt ruột trước 13 đơn vị trung ương giải ngân "giậm chân tại chỗ"

Bộ Tài chính sốt ruột trước 13 đơn vị trung ương giải ngân “giậm chân tại chỗ”

Luỹ kế đến 21/5/2026, tổng giá trị giải ngân đầu tư công mới đạt 182.544,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 18% kế hoạch. Trong khi một số địa phương đã tăng tốc giải ngân, nhiều bộ, cơ quan trung ương vẫn gần như “đứng ngoài cuộc” làm gia tăng áp lực hoàn thành kế hoạch đầu tư công hơn 1 triệu tỷ đồng trong năm nay...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

