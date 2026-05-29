Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm mạnh, thấp nhất ở mức 4,35 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng 29/5, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sụt mạnh 17 triệu đồng từ mức đỉnh hơn 32 triệu đồng/lượng được thiết lập sau khi chốt phiên 20/3, tương đương mức giảm 53,74%...

Sau khi sụt giảm 3,2 triệu đồng/lượng mỗi lượng trong phiên hôm qua (28/5), giá mua, bán vàng miếng SJC đảo chiều tăng trở lại. Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, giá bán vàng miếng tại hệ thống lớn chủ yếu quay lên ngưỡng 160 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng

Tính đến 10 giờ ngày 29/5, giá vàng miếng tại Công ty SJC tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 28/5, niêm yết tại 156,5 triệu – 159,5 triệu đồng/lượng (mua -bán).

Mức giá mua, bán 157 triệu – 160 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI và PNJ ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại 156,5 triệu – 159,5 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị này cũng đồng loạt tăng 2 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng lần lượt 1,5 triệu đồng và 2 triệu đồng. Thương hiệu này cũng neo giá bán ở mức 159,5 triệu đồng/lượng còn giá mua là 156 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, cả hai thương hiệu này vẫn giữ nguyên ở mua, bán vàng miếng ở ngưỡng 157 triệu – 160 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Giá mua, bán vàng miếng SJC bất ngờ bật tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay sau 3 phiên giảm liên tiếp (26-28/5) với tổng mức giảm lên tới 4,7 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn đều thấp hơn khu vực phía bắc tới 1,5 triệu đồng/lượng. Đồng thời, biên độ điều chỉnh cũng khiêm tốn hơn.

Chỉ trong hơn 2 tiếng đầu mở cửa, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Tính đến 10 giờ, Mi Hồng niêm yết giá mua, bán vàng miếng tại 157 triệu – 158,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 155,5 triệu – 158,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 29/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá mua, bán sau 3 phiên sụt giảm liên tiếp. Bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, một số doanh nghiệp vẫn neo giá vàng nhẫn ở ngưỡng tương đương, đi kèm biên độ điều chỉnh dao động từ 1,5 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm vẫn giữ vững vị trí neo giá vàng nhẫn thấp hơn hẳn so với mặt bằng giá chung.

Tính đến 10 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 145,5 triệu – 149 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Số liệu kinh tế Mỹ kém tích cực là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 4 tăng 0,4% so với tháng trước, thấp hơn so dự báo của chuyên gia đưa ra trước đó là tăng 0,5%, trong khi đó PCE lõi tăng 0,2% theo tháng, thấp hơn dự báo là tăng 0,3%.

Sau khi giảm gần 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 28/5, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở phiên sáng đảo chiều tăng. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại 156,8 triệu – 159,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại 156,3 triệu – 159,3 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 28/5.

Tại Phú Quý, thương hiệu này điều chỉnh tăng, giảm giá vàng nhẫn tròn 9999 3 lần liên tiếp chỉ trong 2 tiếng mở cửa phiên sáng.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 2,2 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 156,7 triệu – 159,7 triệu đồng/lượng. Trong vòng chưa đầy 10 phút, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 10 giờ, giá vàng nhẫn tại Phú Quý giảm mạnh 800 nghìn đồng/lương mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 156 triệu – 159 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/5, giá vàng nhẫn 9999 tại thương hiệu này tăng tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng.

Biên độ tăng giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 29/5 so với 28/5. Nguồn: Vneconomy tổng hợp và tính toán.

Mở cửa phiên sáng, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 157 triệu – 160 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tuy nhiên, sau gần 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán tại 156,5 triệu – 159,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 tại thương hiệu này tăng tổng cộng 2 triệu đồng/lượng so với phiên 28/5.

Tại PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng nhẫn trơn 9999 ở ngưỡng 156,5 triệu – 159,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Mức giá giao dịch 157 triệu – 160 triệu đồng/lượng được duy trì ổn định trong suốt phiên sáng tại cả hai doanh nghiệp.