Ngân hàng Nhà nước lên tiếng sau thông tin "đổi vàng lấy nhà"

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa lên tiếng liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản được đăng tải trên website và trong các báo cáo của Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM)....

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan này đã có yêu cầu đối với Vinhomes trong quá trình triển khai các chương trình liên quan đến giao dịch bất động sản phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng và quản lý thị trường vàng.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh việc thực hiện các chương trình liên quan cần phù hợp với Luật các Tổ chức tín dụng, Pháp lệnh ngoại hối, Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP), cùng các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý việc triển khai các chính sách, chương trình có liên quan cần được thực hiện theo hướng tránh gây tác động bất lợi tới thị trường, doanh nghiệp và người dân, đồng thời không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quan điểm điều hành xuyên suốt của Đảng và Chính phủ là khuyến khích chuyển hóa nguồn lực vàng trong dân phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, song song với mục tiêu hạn chế tình trạng găm giữ vàng, chống vàng hóa nền kinh tế và ngăn ngừa các hành vi đầu cơ vàng.

Đáng chú ý, nhà điều hành tiếp tục tái khẳng định nguyên tắc không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong nền kinh tế. Đây được xem là định hướng nhất quán trong điều hành chính sách tiền tệ và quản lý thị trường vàng nhiều năm qua nhằm giảm tình trạng thay thế vai trò của đồng tiền pháp định trong các giao dịch dân sự và thương mại.

Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết các hoạt động liên quan đến vàng luôn nằm trong diện được quản lý, giám sát chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Các chương trình có yếu tố huy động vốn hoặc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán, dù trực tiếp hay gián tiếp, của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào đều phải bảo đảm tuân thủ khuôn khổ pháp lý hiện hành.

“Các trường hợp vi phạm quy định sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh.

Dù vậy, cơ quan quản lý cho biết vẫn sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ tối đa các tổ chức, cá nhân có sáng kiến mới liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với điều kiện bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và không tạo ra rủi ro cho thị trường.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc nghiên cứu các mô hình, sáng kiến mới nếu được triển khai đúng khuôn khổ sẽ góp phần phục vụ hiệu quả hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Động thái của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam diễn ra trong bối cảnh các chương trình liên quan đến vàng trong giao dịch bất động sản thu hút sự chú ý của thị trường, đặc biệt khi giá vàng biến động mạnh và tâm lý nắm giữ vàng trong dân vẫn ở mức cao.