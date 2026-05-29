Chênh lệch giá mua - bán USD tại các ngân hàng dao động từ hơn 200 đồng đến 1.025 đồng/USD

Khảo sát ngày 29/5 cho thấy phần lớn ngân hàng niêm yết chênh lệch giá mua - bán USD trong khoảng 146 - 250 đồng/USD. Tuy nhiên, một số ngân hàng áp dụng mức chênh lệch cao hơn đáng kể, trong đó có trường hợp vượt 1.000 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt.

Ngày 29/5, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 2 đồng so với phiên liền trước và cao hơn 3 đồng so với ngày 25/5, lên 25.139 VND. Tỷ giá trần tăng tương ứng ên 26.395 VND.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND ở mức 26.321 VND, giảm 0,03% so với phiên trước và giảm 0,18% so với một tuần trước, song vẫn tăng 1,17% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chỉ số DXY đo sức mạnh đồng bạc xanh đạt 99,09 điểm, tăng nhẹ 0,07% trong ngày nhưng giảm 0,15% theo tuần và thấp hơn 0,19% so với cùng kỳ năm trước.

Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục neo sát trần biên độ Ngân hàng Nhà nước trong ngày 29/5, phổ biến ở mức 26.395 VND đối với cả tiền mặt và chuyển khoản. Chỉ một số ít ngân hàng niêm yết thấp hơn như Indovina (26.390 VND), MBV (26.391 VND), HDBank, HSBC và VietBank (26.393 - 26.394 VND).

Ở chiều mua, mặt bằng dao động rộng hơn, từ khoảng 26.050 - 26.170 VND, tùy ngân hàng và hình thức giao dịch. HSBC niêm yết giá mua USD cao nhất ở mức 26.170 VND cho cả tiền mặt và chuyển khoản, trong khi KienlongBank ghi nhận mức mua thấp nhất, chỉ 25.370 VND (tiền mặt) và 25.400 VND (chuyển khoản).

NGÂN HÀNG GIẢM MẠNH GIÁ MUA USD, GIÁ BÁN KỊCH TRẦN Trong tuần 25 - 29/5, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng từ 25.136 đồng/USD lên 25.139 đồng/USD, tương ứng tăng 3 đồng. Theo đó, trần tỷ giá được nâng lên 26.395 VND, hầu hết các ngân hàng thương mại duy trì mặt bằng giá bán USD sát ngưỡng tối đa cho phép. Diễn biến đáng chú ý trong tuần là giá mua USD giảm diện rộng, trong khi giá bán gần như đi ngang ở vùng sát trần. Đến 29/5, mặt bằng mua vào tại nhiều ngân hàng giảm khoảng 20 - 45 VND so với đầu tuần. Ngược lại, giá bán USD gần như “neo cứng” quanh 26.394 - 26.395 VND/USD, chỉ biến động 1 - 3 đồng trong tuần. Điều này khiến chênh lệch mua – bán (nới rộng, phổ biến quanh 220 - 300 VND/USD. Một số ngân hàng có chênh lệch thấp như OCB (193 VND/USD) và HSBC (224 VND/USD), trong khi KienlongBank duy trì mức chênh lệch đặc biệt lớn, xấp xỉ 1.000 VND/USD.

Xét theo từng hình thức, phần lớn ngân hàng duy trì giá mua tiền mặt quanh 26.090 - 26.155 VND; mua chuyển khoản phổ biến 26.115 - 26.165 VND.

Về chênh lệch mua – bán, đa số ngân hàng duy trì khoảng cách phổ biến quanh 220 - 300 VND. HSBC ghi nhận mức chênh lệch thấp nhất, khoảng 224 VND (26.170–26.394), trong khi nhóm ngân hàng như UOB, TPBank, Nam A Bank có chênh lệch mua bán quanh 320 - 345 VND. Đáng chú ý, KienlongBank tiếp tục nới rộng khoảng cách mua – bán lên 1.025 VND/USD đối với tiền mặt (25.370 - 26.395) và 995 VND/USD đối với chuyển khoản (25.400 - 26.395), cao nhất hệ thống.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng thương mại.

Ngày 29/5, tỷ giá USD trên thị trường tự do dao động trong vùng 26.380 - 26.401 VND/USD (mua vào) và 26.420 - 26.521 VND/USD (bán ra), tương ứng biên độ chênh lệch mua – bán từ 40 đến 120 VND/USD.

So với hệ thống ngân hàng thương mại đang neo giá bán USD quanh 26.390 - 26.395 VND/USD, tỷ giá tự do cao hơn khoảng 25 - 131 VND/USD ở chiều bán, trong khi giá mua ngoài thị trường tự do cao hơn 210 - 306 VND/USD tùy thời điểm giao dịch.