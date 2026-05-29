Thứ Sáu, 29/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Chênh lệch giá mua - bán USD tại các ngân hàng dao động từ hơn 200 đồng đến 1.025 đồng/USD

Tùng Thư

29/05/2026, 14:17

Khảo sát ngày 29/5 cho thấy phần lớn ngân hàng niêm yết chênh lệch giá mua - bán USD trong khoảng 146 - 250 đồng/USD. Tuy nhiên, một số ngân hàng áp dụng mức chênh lệch cao hơn đáng kể, trong đó có trường hợp vượt 1.000 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt.

Chênh lệch mua - bán USD nới rộng do giá bán neo kịch trần và giá mua giảm mạnh.
Chênh lệch mua - bán USD nới rộng do giá bán neo kịch trần và giá mua giảm mạnh.

Ngày 29/5, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 2 đồng so với phiên liền trước và cao hơn 3 đồng so với ngày 25/5, lên 25.139 VND. Tỷ giá trần tăng tương ứng ên 26.395 VND.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND ở mức 26.321 VND, giảm 0,03% so với phiên trước và giảm 0,18% so với một tuần trước, song vẫn tăng 1,17% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chỉ số DXY đo sức mạnh đồng bạc xanh đạt 99,09 điểm, tăng nhẹ 0,07% trong ngày nhưng giảm 0,15% theo tuần và thấp hơn 0,19% so với cùng kỳ năm trước.

Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục neo sát trần biên độ Ngân hàng Nhà nước trong ngày 29/5, phổ biến ở mức 26.395 VND đối với cả tiền mặt và chuyển khoản. Chỉ một số ít ngân hàng niêm yết thấp hơn như Indovina (26.390 VND), MBV (26.391 VND), HDBank, HSBC và VietBank (26.393 - 26.394 VND).

Ở chiều mua, mặt bằng dao động rộng hơn, từ khoảng 26.050 - 26.170 VND, tùy ngân hàng và hình thức giao dịch. HSBC niêm yết giá mua USD cao nhất ở mức 26.170 VND cho cả tiền mặt và chuyển khoản, trong khi KienlongBank ghi nhận mức mua thấp nhất, chỉ 25.370 VND (tiền mặt) và 25.400 VND (chuyển khoản).

NGÂN HÀNG GIẢM MẠNH GIÁ MUA USD, GIÁ BÁN KỊCH TRẦN

Trong tuần 25 - 29/5, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng từ 25.136 đồng/USD lên 25.139 đồng/USD, tương ứng tăng 3 đồng. Theo đó, trần tỷ giá được nâng lên 26.395 VND, hầu hết các ngân hàng thương mại duy trì mặt bằng giá bán USD sát ngưỡng tối đa cho phép.

Diễn biến đáng chú ý trong tuần là giá mua USD giảm diện rộng, trong khi giá bán gần như đi ngang ở vùng sát trần. Đến 29/5, mặt bằng mua vào tại nhiều ngân hàng giảm khoảng 20 - 45 VND so với đầu tuần.

Ngược lại, giá bán USD gần như “neo cứng” quanh 26.394 - 26.395 VND/USD, chỉ biến động 1 - 3 đồng trong tuần. Điều này khiến chênh lệch mua – bán (nới rộng, phổ biến quanh 220 - 300 VND/USD. Một số ngân hàng có chênh lệch thấp như OCB (193 VND/USD) và HSBC (224 VND/USD), trong khi KienlongBank duy trì mức chênh lệch đặc biệt lớn, xấp xỉ 1.000 VND/USD.

Xét theo từng hình thức, phần lớn ngân hàng duy trì giá mua tiền mặt quanh 26.090 - 26.155 VND; mua chuyển khoản phổ biến 26.115 - 26.165 VND.

Về chênh lệch mua – bán, đa số ngân hàng duy trì khoảng cách phổ biến quanh 220 - 300 VND. HSBC ghi nhận mức chênh lệch thấp nhất, khoảng 224 VND (26.170–26.394), trong khi nhóm ngân hàng như UOB, TPBank, Nam A Bank có chênh lệch mua bán quanh 320 - 345 VND. Đáng chú ý, KienlongBank tiếp tục nới rộng khoảng cách mua – bán lên 1.025 VND/USD đối với tiền mặt (25.370 - 26.395) và 995 VND/USD đối với chuyển khoản (25.400 - 26.395), cao nhất hệ thống.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng thương mại.
Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng thương mại.

Ngày 29/5, tỷ giá USD trên thị trường tự do dao động trong vùng 26.380 - 26.401 VND/USD (mua vào) và 26.420 - 26.521 VND/USD (bán ra), tương ứng biên độ chênh lệch mua – bán từ 40 đến 120 VND/USD.

So với hệ thống ngân hàng thương mại đang neo giá bán USD quanh 26.390 - 26.395 VND/USD, tỷ giá tự do cao hơn khoảng 25 - 131 VND/USD ở chiều bán, trong khi giá mua ngoài thị trường tự do cao hơn 210 - 306 VND/USD tùy thời điểm giao dịch.

Nợ xấu, nợ cần chú ý và khoản phải thu cùng “phình” lên ở nhiều ngân hàng

08:44, 29/05/2026

Nợ xấu, nợ cần chú ý và khoản phải thu cùng “phình” lên ở nhiều ngân hàng

Khoảng cách hiệu quả vận hành giữa các ngân hàng ngày càng nới rộng

12:41, 28/05/2026

Khoảng cách hiệu quả vận hành giữa các ngân hàng ngày càng nới rộng

Top 5 ngân hàng có chất lượng tăng trưởng tốt nhất quý I/2026

22:15, 26/05/2026

Top 5 ngân hàng có chất lượng tăng trưởng tốt nhất quý I/2026

Từ khóa:

chênh lệch mua bán giá bán USD giá mua usd ngân hàng nhà nước thị trường liên ngân hàng thị trường tự do tỷ giá trung tâm tỷ giá USD/VND

Đọc thêm

SACOMBANK nhận giải thưởng Sao Khuê 2026 và ghi tên trên bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

SACOMBANK nhận giải thưởng Sao Khuê 2026 và ghi tên trên bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

Ngoài giải thưởng Sao Khuê 2026, SACOMBANK còn được ghi tên trên bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam. Đây là bản đồ được kỳ vọng sẽ trở thành cơ sở tham chiếu giúp doanh nghiệp định vị sản phẩm, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc định hướng phát triển hệ sinh thái số quốc gia…

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm mạnh, thấp nhất ở mức 4,35 triệu đồng/lượng

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm mạnh, thấp nhất ở mức 4,35 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng 29/5, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sụt mạnh 17 triệu đồng từ mức đỉnh hơn 32 triệu đồng/lượng được thiết lập sau khi chốt phiên 20/3, tương đương mức giảm 53,74%...

DBV eClaim 360: Giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm nhận giải Sao Khuê 2026

DBV eClaim 360: Giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm nhận giải Sao Khuê 2026

Ngày 28/5/2026, Tập đoàn Bảo hiểm DBV chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 với giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm DBV eClaim 360.

MB ghi dấu ấn với 5 giải thưởng Sao Khuê 2026

MB ghi dấu ấn với 5 giải thưởng Sao Khuê 2026

MB tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số với năm sản phẩm, giải pháp công nghệ được vinh danh trong Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 diễn ra vào ngày 28/5 tại Hà Nội. Trong đó, nền tảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp BIZ MBBank lập “hat-trick” ấn tượng với ba giải thưởng dành cho sản phẩm số xuất sắc được xếp hạng trên trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026.

Bộ Tài chính sốt ruột trước 13 đơn vị trung ương giải ngân “giậm chân tại chỗ”

Bộ Tài chính sốt ruột trước 13 đơn vị trung ương giải ngân “giậm chân tại chỗ”

Luỹ kế đến 21/5/2026, tổng giá trị giải ngân đầu tư công mới đạt 182.544,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 18% kế hoạch. Trong khi một số địa phương đã tăng tốc giải ngân, nhiều bộ, cơ quan trung ương vẫn gần như “đứng ngoài cuộc” làm gia tăng áp lực hoàn thành kế hoạch đầu tư công hơn 1 triệu tỷ đồng trong năm nay...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Shopee tiếp sức - Doanh nghiệp Việt bứt phá

Doanh nghiệp

2

VNPT: 7 Giải pháp được vinh danh tại Sao Khuê 2026

Kinh tế số

3

SACOMBANK nhận giải thưởng Sao Khuê 2026 và ghi tên trên bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

Tài chính

4

Xây dựng mô hình hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam – Singapore

Tiêu điểm

5

Căn hộ Bespoke chính thức động thổ, khởi đầu cho giai đoạn triển khai thực tế

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy