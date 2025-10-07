Đề xuất bỏ thủ tục riêng về đăng ký người phụ thuộc trong quản lý thuế

Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ thủ tục đăng ký người phụ thuộc đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Thay vào đó, nội dung này sẽ được gộp vào thủ tục đăng ký thuế lần đầu, giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong khai báo giảm trừ gia cảnh…

Bộ Tư pháp mới đây đã công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, trong tờ trình gửi kèm, Bộ Tài chính cho biết hiện nay ngành thuế đang thực hiện 219 thủ tục hành chính với 134 thủ tục đã đạt mức độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tương đương 61,2%. Trong đó, ghi nhận 48% thủ tục đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia góp phần đáng kể trong việc tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp

"Tuy nhiên, qua rà soát, vẫn tồn tại một số thủ tục hành chính về thuế còn rườm rà, trùng lặp về hồ sơ, biểu mẫu, dẫn đến quá trình thực hiện mất nhiều thời gian. Trong bối cảnh nền kinh tế số và các giao dịch điện tử phát triển nhanh, việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả quản lý, tăng chất lượng phục vụ và giảm gánh nặng tuân thủ cho người nộp thuế", Bộ Tài chính nêu rõ.

Dựa trên cơ sở đó, một trong những điểm đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định này là đề xuất bỏ thủ tục hành chính riêng về đăng ký người phụ thuộc đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, đồng thời gộp nội dung này vào thủ tục “Đăng ký thuế lần đầu” quy định tại Thông tư số 86/2024/TT-BTC.

Theo đó, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP sẽ được sửa đổi để bãi bỏ thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Để tránh trùng lặp thông tin, dự thảo quy định dữ liệu trên tờ khai đăng ký người phụ thuộc có thể được truy vấn từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin quan hệ giữa người nộp thuế và người phụ thuộc, trên cơ sở mã định danh cá nhân được sử dụng làm mã số thuế. (Tờ trình của Bộ Tài chính)

Bộ Tài chính đánh giá việc hợp nhất hai thủ tục sẽ giúp người nộp thuế không phải kê khai lặp lại các thông tin định danh của người phụ thuộc; đồng thời, rút ngắn quy trình khai, tính và nộp thuế thu nhập cá nhân. Thay vì phải thực hiện hai thủ tục riêng biệt, người nộp thuế chỉ cần hoàn tất một lần đăng ký là có thể đồng thời khai báo người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

Bên cạnh đó, đối với cơ quan thuế, quy định mới giúp giảm được khối lượng hồ sơ cần xử lý, đồng thời nâng cao tính chính xác trong quá trình xác định và quản lý việc giảm trừ gia cảnh. Việc quản lý người phụ thuộc sẽ được thực hiện trên cùng một hệ thống, tránh sai lệch thông tin giữa các cơ quan.

Ngoài ra, Dự thảo cũng đề cao vai trò của công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện thủ tục.

Cụ thể, đối với các trường hợp người phụ thuộc là con, cha mẹ, vợ hoặc chồng, cơ quan thuế có thể tự động đối chiếu thông tin thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trên cơ sở mã định danh cá nhân mà không cần người nộp thuế nộp kèm giấy tờ chứng minh.

Riêng các trường hợp đặc biệt, như người phụ thuộc là cá nhân không nơi nương tựa hoặc người khuyết tật, Bộ Tài chính cho biết hiện nay các giấy tờ xác nhận (như giấy chứng nhận khuyết tật, xác nhận nghĩa vụ nuôi dưỡng của chính quyền địa phương...) chưa được số hóa toàn bộ, cơ quan thuế vẫn cần rà soát thủ công trước khi cấp mã số thuế và xác nhận giảm trừ gia cảnh.