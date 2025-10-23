Thứ Năm, 23/10/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Đề xuất cơ quan thuế, bảo hiểm nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản doanh nghiệp khi đủ điều kiện

Đỗ Mến

23/10/2025, 15:51

Điểm mới của dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) lần này là đề xuất quy định cơ quan thuế, bảo hiểm nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã khi có đủ các điều kiện theo yêu cầu...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 23/10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra, cũng như thảo luận tại tổ về dự án Luật Phá sản (sửa đổi).

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí, việc xây dựng luật nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mặt khác, tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi; khơi thông nguồn lực, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh...

Theo tờ trình, dự thảo luật có bổ sung mới 22 điều, sửa đổi, bổ sung 62 điều.

Nếu như Luật Phá sản hiện hành quy định 6 đối tượng có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì dự thảo đã bổ sung các đối tượng mới là cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm.

Cụ thể, khoản 3, điều 38 dự thảo quy định, cơ quan thuế có trách nhiệm nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ các điều kiện sau đây:

a) Mất khả năng thanh toán đối với khoản nợ thuế của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

b) Không thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm liên tiếp gần nhất;

c) Đã bị cơ quan thuế thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và không xác định được người quy định tại khoản 2 Điều này để khắc phục tình trạng.

Còn Khoản 4 điều 38 của dự thảo cũng nêu rõ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ các điều kiện sau đây:

a) Mất khả năng thanh toán đối với khoản nợ bảo hiểm xã hội quá hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

b) Đã bị Cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo đôn đốc đối với khoản nợ bảo hiểm xã hội nhưng không có phản hồi trong 03 năm liên tiếp gần nhất và không xác định được người quy định tại khoản 2 Điều này để khắc phục tình trạng.

Ngoài ra, dự thảo lần này cũng tách bạch người có quyền nộp đơn và người có nghĩa vụ phải nộp đơn áp dụng thủ tục phá sản.

Theo đó, khoản 2 Điều 38 quy định người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán bao gồm "đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã; chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh".

Dự thảo cũng ràng buộc trách nhiệm khi quy định, cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này không nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trường hợp người quy định tại khoản 2 Điều này không nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản mà có thiệt hại phát sinh sau thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán do việc không nộp đơn gây ra thì phải bồi thường.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa

Đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Nam Phi tới Việt Nam sau gần 20 năm, là dấu mốc lịch sử, góp phần thúc đẩy nâng tầm quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất...

Giáo sư Trần Phương – Người mở ô cửa cho ánh sáng Đổi mới

Giáo sư Trần Phương – Người mở ô cửa cho ánh sáng Đổi mới

Giáo sư Trần Phương đã đi xa, nhưng ánh sáng từ “ô thoáng đổi mới” mà ông từng mở vẫn còn chiếu rọi đến hôm nay. Mỗi khi đất nước đứng trước ngã rẽ, chúng ta lại nhớ đến tinh thần ấy – tinh thần nhìn thẳng vào thực tế, dám thừa nhận cái đúng, và dám đổi mới từ chính mình.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 23-24/10 theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường...

Mục tiêu ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP vào năm 2035

Mục tiêu ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP vào năm 2035

Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đến năm 2035, phấn đấu tỉ trọng các ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP, đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước có hệ thống sở hữu trí tuệ tiên tiến trên thế giới...

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp đường sắt, hiện đại hóa hạ tầng giao thông

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp đường sắt, hiện đại hóa hạ tầng giao thông

Kết luận phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt sáng 23/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp đường sắt và hệ sinh thái liên quan theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả các dự án trọng điểm, nhất là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến khởi công vào ngày 19/12 tới....

