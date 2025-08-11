Đề xuất đầu tư 65.000 tỷ đồng xây dựng tuyến metro TP HCM – Long Thành

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital vừa trình UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất đầu tư xây dựng tuyến metro từ TP HCM tới Long Thành, nhằm gia tăng khả năng kết nối và phát huy hiệu quả khai thác của Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Theo đề xuất, tuyến Metro số 1 nối từ ga Suối Tiên (TP HCM) hiện hữu tới trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai (KCN Biên Hòa 1, phường Trấn Biên) dài 6,5 km. Từ đây dự án sẽ nối tuyến tới sân bay Long Thanh dài 27 km.

Ngoài ra, từ trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai mới, metro được thiết kế xây dựng 5 km vào nội đô thành phố Biên Hòa cũ. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 65.000 tỷ đồng, chưa tính kinh phí giải phóng mặt bằng, sử dụng 100% vốn tư nhân của liên danh và đối tác liên danh.

Được biết, dự án xin được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Thời gian thực hiện dự án dự kiến 4 đến 6 năm từ ngày nhận bàn giao mặt bằng.

Đến nay, liên danh này đã làm việc với các sở ngành Đồng Nai để khảo sát hiện trạng tuyến, quỹ đất dự kiến triển khai TOD (mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm) và nghiên cứu quy trình thực hiện các bước nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho các công tác sau này.

Đại diện liên doanh cho biết đang trong quá trình đàm phán với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong nghiên cứu, thiết kế và phát triển metro.

Do đó, liên doanh đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép tham gia lập và trình duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và phát triển mô hình đô thị thông minh TOD.

Theo bên đề xuất, phần lập báo cáo, thiết kế kỹ thuật và thi công công trình từ nay đến khi chuyển giao sẽ do liên danh và đối tác đảm nhiệm. Phần dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ do nhà nước thực hiện theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã bày tỏ ủng hộ chủ trương kéo dài tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) tới trung tâm hành chính mới của tỉnh, mở nhánh vào nội ô TP Biên Hòa và kết nối sân bay Long Thành.

Sân bay này có quy mô 5.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 336.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác giai đoạn một từ năm 2026, với công suất 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đây được xem là cực tăng trưởng mới của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó TP HCM giữ vai trò trung tâm.

Hiện phần lớn lượng hành khách và hàng hóa qua sân bay Long Thành sẽ đến từ TP HCM, song hệ thống kết nối giữa hai khu vực chưa thực sự thuận tiện. Các tuyến chính như cao tốc TP HCM – Long Thành hay quốc lộ 1, 51 thường xuyên đông phương tiện, dễ xảy ra ùn tắc, trong khi các tuyến khác vẫn đang trong quá trình đầu tư.

Ngoài dự án do DonaCoop và VinaCapital đề xuất, tỉnh Đồng Nai cũng đang chuẩn bị phương án kéo dài metro từ Suối Tiên về Hố Nai, dài 21 km, với kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, địa phương và vốn vay ODA hoặc phát hành trái phiếu.