Trang chủ Đầu tư

Đề xuất đầu tư 65.000 tỷ đồng xây dựng tuyến metro TP HCM – Long Thành

Đan Tiên

11/08/2025, 14:05

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital vừa trình UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất đầu tư xây dựng tuyến metro từ TP HCM tới Long Thành, nhằm gia tăng khả năng kết nối và phát huy hiệu quả khai thác của Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo đề xuất, tuyến Metro số 1 nối từ ga Suối Tiên (TP HCM) hiện hữu tới trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai (KCN Biên Hòa 1, phường Trấn Biên) dài 6,5 km. Từ đây dự án sẽ nối tuyến tới sân bay Long Thanh dài 27 km.

Ngoài ra, từ trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai mới, metro được thiết kế xây dựng 5 km vào nội đô thành phố Biên Hòa cũ. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 65.000 tỷ đồng, chưa tính kinh phí giải phóng mặt bằng, sử dụng 100% vốn tư nhân của liên danh và đối tác liên danh.

Được biết, dự án xin được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Thời gian thực hiện dự án dự kiến 4 đến 6 năm từ ngày nhận bàn giao mặt bằng.

Đến nay, liên danh này đã làm việc với các sở ngành Đồng Nai để khảo sát hiện trạng tuyến, quỹ đất dự kiến triển khai TOD (mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm) và nghiên cứu quy trình thực hiện các bước nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho các công tác sau này.

Đại diện liên doanh cho biết đang trong quá trình đàm phán với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong nghiên cứu, thiết kế và phát triển metro.

Do đó, liên doanh đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép tham gia lập và trình duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và phát triển mô hình đô thị thông minh TOD.

Theo bên đề xuất, phần lập báo cáo, thiết kế kỹ thuật và thi công công trình từ nay đến khi chuyển giao sẽ do liên danh và đối tác đảm nhiệm. Phần dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ do nhà nước thực hiện theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã bày tỏ ủng hộ chủ trương kéo dài tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) tới trung tâm hành chính mới của tỉnh, mở nhánh vào nội ô TP Biên Hòa và kết nối sân bay Long Thành.

Sân bay này có quy mô 5.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 336.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác giai đoạn một từ năm 2026, với công suất 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đây được xem là cực tăng trưởng mới của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó TP HCM giữ vai trò trung tâm.

Hiện phần lớn lượng hành khách và hàng hóa qua sân bay Long Thành sẽ đến từ TP HCM, song hệ thống kết nối giữa hai khu vực chưa thực sự thuận tiện. Các tuyến chính như cao tốc TP HCM – Long Thành hay quốc lộ 1, 51 thường xuyên đông phương tiện, dễ xảy ra ùn tắc, trong khi các tuyến khác vẫn đang trong quá trình đầu tư.

Ngoài dự án do DonaCoop và VinaCapital đề xuất, tỉnh Đồng Nai cũng đang chuẩn bị phương án kéo dài metro từ Suối Tiên về Hố Nai, dài 21 km, với kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, địa phương và vốn vay ODA hoặc phát hành trái phiếu.

DonaCoop là đơn vị hoạt động đa ngành nghề, đặt biệt là phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng, trồng trọt, chăn nuôi, khai thác khoáng sản (đất, đá) ở Đồng Nai với hàng loạt dự án lớn như Khu đô thị Long Hưng, Công viên Vĩnh Hằng...

Thành lập năm 2003, VinaCapital hiện là tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với nhiều dự án đầu tư. Tập đoàn quản lý các quỹ mở, quỹ ETF, tài khoản ủy thác, quỹ đầu tư nội địa phục vụ nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chuyên gia "hiến kế" đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế

Chuyên gia “hiến kế” đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế

Các chuyên gia cho rằng TP.HCM sau sắp xếp để bứt phá vượt bậc trong giai đoạn mới cần xác định rõ triết lý phát triển, quy hoạch Thành phố có tính kết nối cao, với tầm nhìn toàn diện hơn chứ không phải ghép cơ học quy hoạch 3 địa phương cũ...

Hưng Yên nghiên cứu xây dựng khu kinh tế tự do, tạo đòn bẩy về thu hút FDI

Hưng Yên nghiên cứu xây dựng khu kinh tế tự do, tạo đòn bẩy về thu hút FDI

Không chỉ tạo ra cú hích thu hút dòng vốn FDI quy mô lớn, Khu kinh tế tự do Hưng Yên được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết vùng, hình thành chuỗi sản xuất - dịch vụ - logistics hiện đại...

Đề xuất bố trí nguồn vốn cho tổ hợp công nghiệp đường sắt hơn 17.000 tỷ

Đề xuất bố trí nguồn vốn cho tổ hợp công nghiệp đường sắt hơn 17.000 tỷ

Tổ hợp Công nghiệp đường sắt sẽ được xây dựng tại Hà Nội và là nơi thực hiện chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị, đồng thời sản xuất đầu máy và toa xe cho đường sắt quốc gia ....

Thí điểm phân làn, quy định tốc độ mới trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ

Thí điểm phân làn, quy định tốc độ mới trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ

Từ ngày 15/8, hai tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ áp dụng phương án thí điểm phân làn và quy định tốc độ mới trong một tháng, nhằm nâng cao an toàn giao thông và giảm ùn tắc…

Hải Phòng chỉ đạo tiến độ 43 dự án trọng điểm

Hải Phòng chỉ đạo tiến độ 43 dự án trọng điểm

Trong 43 dự án trọng điểm năm 2025 của thành phố Hải Phòng, có 27 dự án dự kiến khởi công, 10 dự án dự kiến hoàn thành và 6 dự án chuyển tiếp…

