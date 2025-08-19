Thứ Ba, 19/08/2025

Trang chủ Tài chính

Đề xuất Ngân hàng Chính sách xã hội nâng trích lập dự phòng rủi ro từ 0,53% lên 0,75% dư nợ

Phương Linh

19/08/2025, 13:12

Tại dự thảo lần 4 Nghị định về cơ chế tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Tài chính trình Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chung tối thiểu 0,75% dư nợ nhằm đảm bảo an toàn vốn khi xảy ra thiên tai…

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Chính sách xã hội. Một trong những điểm đáng chú ý tại dự thảo Nghị định này là cơ chế trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đánh giá cơ chế hiện hành có thể không đảm bảo đủ nguồn lực để xử lý rủi ro với các khoản nợ xấu nếu thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên diện rộng.

Từ tình hình trên, để đảm bảo an toàn cho hoạt động, hướng tới trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro tín dụng và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi dự thảo Nghị định theo hướng:

Thứ nhất, đối với các khoản cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác thì Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ trích lập và duy trì dự phòng rủi ro tín dụng chung bằng 0,75% tổng dư nợ các khoản vay này.

Theo số liệu từ báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội, với cơ chế phân loại nợ hiện hành, tính đến ngày 30/6/2025, tổng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng là 2.303 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,53%/tổng dư nợ. Trong khi đó, chỉ với ảnh hưởng của cơn bão Yagi vừa qua, tổng dư nợ bị rủi ro đã lên đến gần 2.400 tỷ đồng.

(Dự thảo Tờ trình Nghị định về cơ chế tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Chính sách xã hội)

Ngoài ra, căn cứ vào kết quả tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ xem xét, quyết định mức trích bổ sung dự phòng rủi ro tín dụng cụ thể, đảm bảo tổng số dư dự phòng rủi ro tín dụng đối với các khoản vay này không vượt quá mức cần phải trích lập theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trong trường hợp số dư dự phòng rủi ro tín dụng chính sách của Nhà nước lớn hơn mức tối đa phải trích theo quy định tại Nghị định này thì Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hoàn nhập phần chênh lệch vượt vào thu nhập của Ngân hàng Chính sách xã hội, dự thảo Nghị định nêu.

Theo đó, thời điểm trích lập dự phòng rủi ro tín dụng được thực hiện 1 lần mỗi năm tại thời điểm ngày 31/12 theo kết quả phân loại nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này tại thời điểm ngày 31/12.

Thứ hai, đối với các khoản vay thực hiện theo văn bản ủy thác thì Ngân hàng Chính sách xã hội sử dụng nguồn thu từ hoạt động nhận ủy thác để thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo văn bản ủy thác.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, trường hợp văn bản ủy thác không quy định việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội sử dụng nguồn thu từ hoạt động nhận ủy thác để thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng như quy định đối với các khoản cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội nêu trên.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm quản lý riêng dự phòng rủi ro tín dụng đối với các khoản cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội và các khoản vay Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện theo văn bản ủy thác, Dự thảo Nghị định cho biết.

Về phân loại nợ và xác định dự phòng rủi ro tín dụng cần phải trích lập, dự thảo Nghị định yêu cầu các khoản cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội (không bao gồm các khoản vay thực hiện theo văn bản ủy thác và các khoản vay Ngân hàng Chính sách xã hội không phải trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật) đáp ứng hai tiêu chí: (i) Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện phân loại nợ, tính toán và theo dõi số dự phòng rủi ro tín dụng cần phải trích lập và (ii) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phân loại nợ và cách xác định số dự phòng rủi ro tín dụng cần phải trích lập cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong thời hạn tối đa 01 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, đối với các khoản vay Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện theo văn bản ủy thác thì Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện phân loại nợ, xác định và theo dõi số dự phòng rủi ro tín dụng cần phải trích lập theo văn bản ủy thác.

Tuy nhiên, trong trường hợp văn bản ủy thác không quy định về phân loại nợ và xác định, theo dõi dự phòng rủi ro tín dụng cần phải trích lập thì Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

