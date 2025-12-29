Kinh tế tuần hoàn tăng giá trị cho nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống

Giá vàng trong nước và thế giới
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh đang mở ra những cơ hội mới cho các ngành nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống Việt Nam. Những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ từ các doanh nghiệp lớn như Nestlé và Heineken đã cho thấy chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là động lực tăng trưởng bền vững...
Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF), phiên chuyên đề về kinh tế tuần hoàn đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Các đại diện từ nhiều lĩnh vực đã chia sẻ những tham luận sâu sắc, phản ánh thực tiễn triển khai chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị sản xuất - kinh doanh. Những kinh nghiệm này cho thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một khái niệm lý thuyết mà đang từng bước trở thành lời giải cho bài toán tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Nông nghiệp Việt Nam, một trụ cột quan trọng của nền kinh tế, đang đứng trước nhiều thách thức. Ông Khuất Quang Hưng, Phó Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, nhấn mạnh rằng nông nghiệp không chỉ là vấn đề mà còn là một phần của giải pháp. Nếu duy trì và cải thiện độ phì nhiêu, sức khỏe của đất, thì đất đai có thể trở thành bể hấp thụ carbon lớn, góp phần giảm phát thải một cách hiệu quả và bền vững. Nestlé đã cam kết thúc đẩy hệ thống lương thực - thực phẩm tái sinh trên quy mô lớn, với trọng tâm là nông nghiệp tái sinh. Từ năm 2011, chương trình NESCAFÉ Plan đã được triển khai tại các tỉnh Tây Nguyên, khuyến khích trồng xen canh cà phê với các loại cây khác, kết hợp các thực hành nông nghiệp sinh thái. Kết quả là thu nhập của nông dân tăng từ 30% đến 150%, đồng thời giảm đáng kể lượng phân bón hóa học và nước tưới.
Trong khi đó, Heineken Việt Nam cũng đã xác định phát triển bền vững là nền tảng trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chiến lược phát triển bền vững "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn" của Heineken tập trung vào ba trụ cột chính gồm môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp. Từ năm 2021, toàn bộ các nhà máy của Heineken Việt Nam đã đạt mục tiêu không chôn lấp rác thải, với tỷ lệ chất thải được tái chế gần 99%. Doanh nghiệp áp dụng mô hình 3R (giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế) không chỉ trong phạm vi nhà máy mà trên toàn bộ chuỗi giá trị.
Những nỗ lực này không chỉ giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trị thương hiệu mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng tất yếu, không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng sức cạnh tranh mà còn góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững. Trong tương lai, việc thúc đẩy hợp tác đa bên, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp sẽ là những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này.
Năm 2025, các doanh nghiệp xăng dầu nỗ lực đảm bảo nguồn cung, đạt và vượt mức phân giao. Hướng tới năm 2026, các đơn vị tập trung dự trữ hàng dịp Tết Bính Ngọ, triển khai phối trộn xăng E10 từ tháng 6/2026 và đẩy mạnh chuyển đổi số quản trị nhằm giữ vững an ninh năng lượng quốc gia…
Chiều 28/12, tại Quảng trường 24 tháng 3 (phường Bàn Thạch), Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng phối hợp Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức Hội chợ triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2025...
Việc ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch, trách nhiệm và bền vững; qua đó nâng cao niềm tin người tiêu dùng và giá trị thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế...
Trước những thông tin về việc dừng cấp khí nén thiên nhiên dẫn đến nguy cơ khoảng 500 xe buýt phải tạm ngừng hoạt động, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp đã phản hồi…
Với hàng triệu tỷ đồng nộp ngân sách và hàng vạn việc làm được tạo ra, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) không chỉ là trụ cột năng lượng mà còn là điểm tựa của cộng đồng. Hàng nghìn chương trình an sinh xã hội được triển khai trên khắp cả nước đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Petrovietnam vì cộng đồng”, khẳng định vai trò tiên phong của Tập đoàn trong phát triển bền vững và kiến tạo tương lai.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: