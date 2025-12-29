Sacombank chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử nhân sự

STB thông báo ngày 15/1/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm Thành viên Hội dồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông.

Theo đó, STB cho biết số lượng thành viên Hội hội đồng Quản trị dự kiến được bầu bổ sung là 4 thành viên.

Đồng thời, nhiệm kỳ của thành viên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

STB cho biết thời gian mà STB gửi thông báo cho cổ đông về việc đề cử nhân sự bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026, kể từ ngày 21/01/2026. Thời gian nhận hồ sơ đề cử chậm nhất là ngày 6/2/2026.

Trước đó vào ngày 23/12, STB thông báo ông Nguyễn Thanh Nhung không còn đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc và tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc;

Ngày 24/12, STB thông báo ông Dương Thanh Tuấn không còn đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng HĐQT - Người phụ trách quản trị công ty, ông Tuấn vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Khối Quản trị hành chánh, từ ngày 1/1/2026;

Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Quyền Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, từ ngày 23/12/2025; bổ nhiệm ông Dương Trung Lợi - Trợ lý HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng HĐQT - Người phụ trách quản trị công ty, từ ngày 1/1/2026.

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT STB, hiện được ủy quyền đại diện ngân hàng thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong giao dịch dân sự, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tham gia tố tụng và các vấn đề pháp lý khác. Trước đó, vào tháng 9/2025, ĐHCĐ đã không thông qua đề xuất bổ sung Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của ngân hàng.

Bên cạnh đó, STB cũng đã cập nhật bộ nhận diện thương hiệu (logo) và công bố tái định vị chiến lược phát triển cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Theo quan điểm của VCSC về những thay đổi cơ cấu của STB cụ thể như sau: Trước đây, trong cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư quý 3, STB cho biết quy trình phê duyệt bán vốn có thể bị trì hoãn đến nửa cuối năm 2026. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng Giám đốc gần đây có thể báo hiệu tiến triển tích cực hơn đối với giao dịch này, với tiềm năng việc bán vốn được hoàn tất sớm hơn so với kế hoạch của ngân hàng và kỳ vọng trước đó của VCSC. Việc nhận được nguồn tiền từ bán vốn sớm hơn sẽ củng cố bộ đệm vốn của STB, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng cao hơn và giúp giảm chi phí huy động vốn. Những diễn biến này nhiều khả năng sẽ tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư cá nhân.

Ngoài ra, ông Thụy có bề dày thành tích tại LPB, nơi ông đã nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động và thúc đẩy chuyển đổi số, giúp giảm tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) của LPB từ trên 50% năm 2021 xuống dưới 30% vào quý 3/2025, đồng thời cải thiện thu nhập từ phí.

Dựa vào vốn kinh nghiệm này, VCSC kỳ vọng ông sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tinh gọn bộ máy hoạt động của STB. Với mức CIR hiện tại của STB khoảng 45%, VCSC nhận thấy còn nhiều dư địa để cải thiện về mức trung vị của các ngân hàng cùng ngành là khoảng 30%. Trong dự báo hiện tại, VCSC giả định CIR của STB có thể giảm xuống khoảng 35% sau khi hoàn tất việc bán vốn.

Bên cạnh đó, VCSC cũng kỳ vọng rằng đến ĐHCĐ năm 2026, các cổ đông sẽ chứng kiến sự kiện toàn đầy đủ hơn của HĐQT, bao gồm việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT mới. Trong bối cảnh này, việc trao quyền cho ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT, thực hiện vai trò như người đại diện pháp luật có thể nhằm đảm bảo tính liên tục trong hoạt động hàng ngày, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển giao về quản trị và tái cơ cấu bộ máy điều hành này.