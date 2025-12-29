PNJ chốt danh sách lấy ý kiến để tăng vốn cổ phần và tạm ứng cổ tức đợt 1/2025

Với hơn 341,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, PNJ ước tính sẽ phải chi khoảng hơn 341,3 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

HĐQT CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) thông qua việc chốt chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1/2026.

Cụ thể: ngày 12/1/2026 tới đây, PNJ sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Thời gian lấy ý kiến dự kiến trong tháng 1 năm 2026.

Bên cạnh đó, PNJ dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, (1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 12/1/2026 và ngày dự kiến là 28/1/2026.

Với hơn 341,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, PNJ ước tính sẽ phải chi khoảng hơn 341,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Được biết, VCSC điều chỉnh tăng 7% giá mục tiêu cho PNJ lên 113.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "mua" và việc điều chỉnh tăng giá mục tiêu là do tác động tích cực từ việc VCSC cập nhật giá mục tiêu sang cuối năm 2026 (so với giữa năm 2026 trước đây).

VCSC cũng duy trì tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong giai đoạn 2026–2030, do lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trung bình trong giai đoạn 2026–2028 tăng 9% (chủ yếu nhờ giả định chi phí SG&A/doanh thu bán lẻ giảm), bù đắp cho mức giảm 4% trong lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trung bình trong giai đoạn 2027–2031 (chủ yếu do giả định biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ giảm).

Trong năm 2026, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh thu bán lẻ tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. VCSC kỳ vọng PNJ sẽ tiếp tục có kết quả kinh doanh vượt trội hơn so với thị trường trang sức nói chung, trong bối cảnh các chuỗi hiện đại khác gặp khó khăn trong việc mở rộng mạng lưới cửa hàng, trong khi các cửa hàng truyền thống nhỏ lẻ chịu áp lực từ các quy định pháp lý và yêu cầu tuân thủ ngày càng chặt chẽ hơn.

Quan điểm tích cực của VCSC đối với triển vọng dài hạn của PNJ được hỗ trợ bởi nhu cầu trang sức thời trang gia tăng và xu hướng chuyển dịch từ trang sức không thương hiệu sang trang sức có thương hiệu, cùng với sự phục hồi của tầng lớp trung lưu và giàu có; rủi ro cạnh tranh trong ngành không gay gắt; lợi thế cạnh tranh vượt trội của PNJ.

Theo VCSC, PNJ hiện đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2026 là 12,7 lần, mức được VCSC đánh giá là hấp dẫn so với P/E trượt trung bình 5 năm là 15,6 lần và CAGR EPS dự phóng giai đoạn 2025–2030 là 16%. Tuy nhiên yếu tố hỗ trợ cũng như rủi ro đối với PNJ là nhu cầu tốt hơn/yếu hơn; tốc độ mở rộng cửa hàng nhanh hơn/chậm lại.