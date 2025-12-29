Thứ Hai, 29/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

PNJ chốt danh sách lấy ý kiến để tăng vốn cổ phần và tạm ứng cổ tức đợt 1/2025

Hà Anh

29/12/2025, 08:03

Với hơn 341,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, PNJ ước tính sẽ phải chi khoảng hơn 341,3 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

HĐQT CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) thông qua việc chốt chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1/2026.

Cụ thể: ngày 12/1/2026 tới đây, PNJ sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Thời gian lấy ý kiến dự kiến trong tháng 1 năm 2026.

Bên cạnh đó, PNJ dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, (1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 12/1/2026 và ngày dự kiến là 28/1/2026.

Với hơn 341,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, PNJ ước tính sẽ phải chi khoảng hơn 341,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Được biết, VCSC điều chỉnh tăng 7% giá mục tiêu cho PNJ lên 113.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "mua" và việc điều chỉnh tăng giá mục tiêu là do tác động tích cực từ việc VCSC cập nhật giá mục tiêu sang cuối năm 2026 (so với giữa năm 2026 trước đây).

VCSC cũng duy trì tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong giai đoạn 2026–2030, do lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trung bình trong giai đoạn 2026–2028 tăng 9% (chủ yếu nhờ giả định chi phí SG&A/doanh thu bán lẻ giảm), bù đắp cho mức giảm 4% trong lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trung bình trong giai đoạn 2027–2031 (chủ yếu do giả định biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ giảm).

Trong năm 2026, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh thu bán lẻ tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. VCSC kỳ vọng PNJ sẽ tiếp tục có kết quả kinh doanh vượt trội hơn so với thị trường trang sức nói chung, trong bối cảnh các chuỗi hiện đại khác gặp khó khăn trong việc mở rộng mạng lưới cửa hàng, trong khi các cửa hàng truyền thống nhỏ lẻ chịu áp lực từ các quy định pháp lý và yêu cầu tuân thủ ngày càng chặt chẽ hơn.

Quan điểm tích cực của VCSC đối với triển vọng dài hạn của PNJ được hỗ trợ bởi nhu cầu trang sức thời trang gia tăng và xu hướng chuyển dịch từ trang sức không thương hiệu sang trang sức có thương hiệu, cùng với sự phục hồi của tầng lớp trung lưu và giàu có; rủi ro cạnh tranh trong ngành không gay gắt; lợi thế cạnh tranh vượt trội của PNJ.

Theo VCSC, PNJ hiện đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2026 là 12,7 lần, mức được VCSC đánh giá là hấp dẫn so với P/E trượt trung bình 5 năm là 15,6 lần và CAGR EPS dự phóng giai đoạn 2025–2030 là 16%. Tuy nhiên yếu tố hỗ trợ cũng như rủi ro đối với PNJ là nhu cầu tốt hơn/yếu hơn; tốc độ mở rộng cửa hàng nhanh hơn/chậm lại.

Bức tranh kinh doanh ngành bán lẻ: Giá vàng lập kỷ lục, ước tính lợi nhuận PNJ lao dốc

21:45, 30/09/2025

Bức tranh kinh doanh ngành bán lẻ: Giá vàng lập kỷ lục, ước tính lợi nhuận PNJ lao dốc

Quỹ ngoại Mỹ tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại PNJ lên hơn 6%

09:03, 04/08/2025

Quỹ ngoại Mỹ vừa chi trên 100 tỷ làm cổ đông lớn của PNJ

08:54, 22/05/2025

Từ khóa:

chứng khoán lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần PNJ tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 trang sức vàng

Đọc thêm

Vietcombank lên kế hoạch rót thêm 10.000 tỷ vào VCBS

HĐQT VCB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) từ 2.500 tỷ đồng lên 12.500 tỷ đồng (tăng 10.000 tỷ đồng, tương đương 400% vốn điều lệ của VCBS trước thời điểm tăng vốn).

Sacombank chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử nhân sự

STB thông báo ngày 15/1/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm Thành viên Hội dồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

Vừa từ nhiệm, cựu Chủ tịch CKG đăng ký bán 2,3 triệu cổ phiếu

Nếu bán thành công, ông Thắng sẽ giảm sở hữu tại CKG từ gần 12,2 triệu cổ phiếu, chiếm 7,531% xuống còn gần 9,9 triệu cổ phiếu, chiếm 6,109% tại CKG

Lợi nhuận năm 2025: Cán đích thành công, nhóm Năng lượng

Lợi nhuận năm 2025: Cán đích thành công, nhóm Năng lượng "vô địch" tăng trưởng

Quý 4/2025 kỳ vọng các doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao, ước tính tăng 24% so với cùng kỳ, qua đó giúp lợi nhuận toàn thị trường tăng khoảng 21% so với cùng kỳ trong cả năm 2025.

Chứng khoán Quốc Gia muốn thoái toàn bộ 0,33% vốn tại Tasco

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/12/2025 đến ngày 24/1/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Masterise Homes chính thức ra mắt LUMIÈRE Essence Peak tại Trung tâm quốc tế Global Gate

Bất động sản

2

Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vai trò doanh nghiệp dẫn đầu về đồng hành và hỗ trợ khách hàng năm 2025

Tài chính

3

Lộ trình hoàn thành công tác giải tỏa “chợ cóc” tại Hà Nội

Bất động sản

4

Cổ phiếu chứng khoán nào đáng mua trong nhóm dẫn đầu?

Chứng khoán

5

Nợ gấp ba lần GDP làm trầm trọng rủi ro giảm phát ở Trung Quốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy