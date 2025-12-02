Đến năm 2030 Việt Nam hình thành Chính phủ thông minh vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn và AI

Quyết định số 2629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi số toàn diện các cơ quan nhà nước...

Ngày 1/12/2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 2629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển Chính phủ số.

Quyết định này nhấn mạnh việc phát triển các dịch vụ số bao trùm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Chương trình này không chỉ tập trung vào việc chuyển đổi số mà còn nhấn mạnh vào việc phát triển dữ liệu như một tài nguyên chiến lược, nền tảng của Chính phủ số.

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trên nền tảng số; phát triển hạ tầng số, công nghệ số đồng bộ, hiện đại, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí. Điều này bao gồm việc hình thành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, theo tiêu chuẩn xanh, và xây dựng các nền tảng số quốc gia dùng chung. Các nền tảng này sẽ được đầu tư và triển khai đồng bộ từ trung ương đến cấp cơ sở, đảm bảo sự kết nối và liên thông đồng bộ.

Chương trình cũng đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển dữ liệu mở, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành phải đảm bảo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung". Điều này không chỉ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành mà còn cung cấp dịch vụ công, giám sát, dự báo và hoạch định chính sách.

Một điểm đáng chú ý khác là việc kết hợp nội lực và tận dụng ngoại lực, khuyến khích doanh nghiệp công nghệ số trong nước tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo mô hình hợp tác công tư (PPP). Điều này được coi là một cách làm đột phá trong phát triển nền tảng số quốc gia phục vụ Chính phủ số trong giai đoạn mới.

Chương trình cũng nhấn mạnh việc vận hành thông minh và tự động hóa trên cơ sở ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). AI sẽ được triển khai trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình nhằm đảm bảo hiệu quả, minh bạch và cá thể hóa trải nghiệm người dùng. Đồng thời, AI cũng sẽ được sử dụng để thông minh hóa quy trình nghiệp vụ, minh bạch hóa hoạt động và tối ưu hóa nguồn lực trong quá trình ra quyết định của các cơ quan nhà nước.

Mục tiêu chung của chương trình đến năm 2030 là hoàn thành xây dựng Chính phủ số, hình thành Chính phủ thông minh vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Các hoạt động cơ bản của cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện trên các nền tảng số tập trung, thống nhất và liên thông giữa các cấp, các ngành, tạo lập hệ sinh thái số đồng bộ, hiện đại. AI trở thành công cụ cốt lõi trong quản trị công, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ ra quyết định chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp.

Một trong những mục tiêu cụ thể của chương trình là cung cấp dịch vụ số bao trùm, thông minh. Trong giai đoạn 2025-2027, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình sẽ được triển khai, và 95% người dân, doanh nghiệp sẽ đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đến giai đoạn 2028-2030, 99% người dân, doanh nghiệp sẽ hài lòng với dịch vụ công trực tuyến, và 50% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu sẽ được AI hỗ trợ "cá thể hóa; "100% cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đúng chuẩn; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 80% thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công được khai thác, sử dụng lại.

Chương trình cũng đặt ra 9 nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu trên, bao gồm hoàn thiện thể chế, phát triển dữ liệu số, phát triển các ứng dụng, nền tảng số cho Chính phủ số, phát triển hạ tầng Chính phủ số, bảo đảm an ninh mạng, phát triển nhân lực số, hợp tác quốc tế, bảo đảm kinh phí, và đo lường, giám sát, đánh giá triển khai.

Về phát triển dữ liệu số, chương trình tập trung số hóa dữ liệu, khai thác tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trọng tâm là lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai.

Việc số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời, chương trình cũng sẽ xây dựng, ban hành kế hoạch công bố dữ liệu mở cấp quốc gia và tại từng bộ, ngành, địa phương.

Về phát triển hạ tầng Chính phủ số, chương trình sẽ triển khai xây dựng, phát triển hạ tầng số phục vụ Chính phủ số theo Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Cụ thể, hình thành tối thiểu 3 cụm Trung tâm Dữ liệu quốc gia, xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia và nền tảng điện toán đám mây thống nhất để cung cấp tài nguyên tính toán, lưu trữ, sao lưu tập trung và bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu cao nhất cho các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương, phát triển hạ tầng mạng đáp ứng nhu cầu triển khai Chính phủ số tại bộ, ngành, địa phương, phát triển, hoàn thiện Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ dùng chung cho các cơ quan nhà nước.

Về phát triển nhân lực số, chương trình sẽ xây dựng, cung cấp học liệu để đào tạo, phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số của cơ quan nhà nước. Đồng thời, chương trình cũng sẽ triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật chuyên biệt và thường xuyên cho đội ngũ cán bộ cấp xã, phường.

Chương trình phát triển Chính phủ số của Việt Nam không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi số mà còn là một cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc quản lý hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.