TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế trước 2030, kinh tế số hơn 30% GRDP

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 26/11/2025
Hồng Vinh
26/11/2025, 18:28
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giai đoạn 2025 đến 2030 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30-40% GRDP và tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2-3% GRDP, ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số…
Sáng 26/11, Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh năm 2025 (WISE HCMC+ 2025) đã khai mạc tại SIHUB. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa Thành phố trở thành đầu tàu kinh tế số và trung tâm công nghệ khu vực.
Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cho biết: theo Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) năm 2025, Việt Nam hiện xếp hạng 44/139 quốc gia, nền kinh tế; xếp thứ 2 trong số 38 nền kinh tế thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp; xếp thứ 10 trong số 17 nền kinh tế tại Đông Nam Á, Đông Á và châu Đại dương.
Còn theo đánh giá của Startup Blink, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng, xếp hạng 110/1.000 thành phố toàn cầu và đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á.
Ở cấp quốc gia, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025 ghi nhận Thành phố đứng thứ hai toàn quốc với 59,33 điểm, nổi bật ở hạ tầng số, hoạt động R&D và số lượng đăng ký sở hữu trí tuệ.
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giai đoạn 2025 đến 2030 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30-40% GRDP và tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2-3% GRDP, bố trí ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. “Thành phố cam kết đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp, đồng thời xây dựng môi trường chính sách thuận lợi và tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo vươn tầm quốc tế”, bà Thúy nhấn mạnh.
Ông Trần Trọng Tuyên, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết hiện, TP. Hồ Chí Minh có hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất cả nước, thu hút gần một nửa số startup Việt Nam và là nơi đặt trụ sở của ba kỳ lân VNG, MoMo và Sky Mavis.
Đáng chú ý, Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực giai đoạn 2026 đến 2030.
Không gian sự kiện tại SIHUB được thiết kế trải dài qua các tầng, với gần 200 gian hàng trưng bày giải pháp chuyển đổi số, thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các dự án khởi nghiệp tiêu biểu trong nước lẫn quốc tế.
WISE HCMC+ 2025 tạo cơ hội để các startup tiếp cận vốn đầu tư, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác chiến lược, đồng thời mang đến trải nghiệm thực tiễn cho những ai quan tâm đến xu hướng công nghệ và chuyển đổi số.
Trong khuôn khổ WISE HCMC+ 2025, hội thảo có chủ đề “Khi Công nghệ hội tụ - Cơ hội đầu tư và hợp tác trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”, đã thu hút sự quan tâm của khách tham quan, kết nối nguồn lực đa chiều, thúc đẩy hợp tác và lan toả giá trị sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và startup.
Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thành phố, mang đến môi trường kết nối các nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp và startup, thúc đẩy hợp tác công nghệ, chuyển giao tri thức và mở rộng cơ hội phát triển bền vững. Hội thảo có sự tham gia phối hợp giữa SIHUB, Công ty Tư vấn và Đầu tư New World Group Asset Management và sự đồng hành từ J.E. Austin Associates, Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE), Công ty Cổ phần HVA, Câu lạc bộ Doanh nhân Khởi sự và Hỗ trợ Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, BizLeaders Việt Nam, Bizzi cùng nhiều đối tác uy tín khác.
Tại hội thảo, TS. Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE), nhấn mạnh: Chính sách đóng vai trò định hướng và thúc đẩy nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là đầu tư đổi mới sáng tạo, nhằm khai mở tiềm năng phát triển vượt trội cho nền kinh tế số Việt Nam.
Còn ThS. Lê Hoà Nhã, CEO Công ty Cổ phần HVA, Phó Chủ tịch Quỹ đầu tư FundGo, cho rằng việc phát triển hạ tầng “made-by-Vietnam” cho thị trường tài sản số không chỉ tạo sự an toàn, minh bạch mà còn mở rộng cơ hội cho các startup Việt tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu, đồng hành cùng xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ.
Ông Kevin Murphy, đồng sáng lập J.E Austin Associates, một chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm tại Hoa Kỳ, khẳng định: Khung đánh giá đổi mới sáng tạo PAIR giúp các doanh nghiệp Việt Nam xác định rõ tiêu chí thành công, từng bước hướng tới các chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy tiến trình hội nhập và thu hút đầu tư chất lượng cao.
Cùng quan điểm này, ông Harry Đàm Thanh Hiệp, Chủ tịch New World Group Asset Management, nhìn nhận chuyển đổi từ tài chính truyền thống sang tài sản số là một bước đi tất yếu, vừa mở rộng kênh vốn vừa nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện cho nền kinh tế Việt Nam.
Ngoài ra, các chuyên gia và diễn giả cùng thảo luận tập trung vào điểm giao nhau giữa công nghệ, chính sách, đầu tư nhằm làm rõ bức tranh các cơ hội mới khi công nghệ hội tụ và thị trường chuyển dịch; giúp các startup hiểu rõ tiêu chí, ưu tiên và khẩu vị đầu tư của nhà đầu tư hiện nay; đồng thời, gợi mở các mô hình hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước – Doanh nghiệp – Viện/Trường. Từ đó, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
Hội thảo là dịp để TP. Hồ Chí Minh khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ cộng đồng đổi mới sáng tạo, xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại và tạo động lực cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động, vươn tầm khu vực và quốc tế. Những giải pháp thiết thực, kiến nghị của các chuyên gia và đại biểu sẽ là tiền đề góp phần thúc đẩy hệ sinh thái startup phát triển, kết nối nguồn lực toàn cầu về tài chính, công nghệ và nhân lực.
WISE HCMC+ 2025 sẽ diễn ra trong 03 ngày từ 26 đến 28/11, quy tụ hoạt động trưng bày, kết nối đầu tư, hội thảo và các cuộc thi xoay quanh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp của giới trẻ.
WISE HCMC+ 2025 là sự kiện thường niên mang tầm quốc tế, nơi trình diễn công nghệ, diễn đàn kết nối đầu tư, kiến tạo chính sách và thúc đẩy hợp tác toàn cầu.
Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với các làn sóng công nghệ như vũ bão, Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá. Vì vậy, trong cuộc làm việc với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia các ngành công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã “đặt đơn hàng” cụ thể với đội ngũ trí thức tinh hoa. Bởi theo Phó Thủ tướng “đã đến lúc bước qua giai đoạn bàn về nguyên lý để đi vào hành động thực chiến”…
Diễn đàn Kinh tế mùa thu trở thành cầu nối quan trọng giữa nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới nghiên cứu; đồng thời, trở thành “thương hiệu đặc trưng” của TP. Hồ Chí Minh, nơi sẵn sàng tiên phong thử nghiệm chiến lược mới, ý tưởng sáng tạo, hướng tới tương lai xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn…
Thị trường công nghệ toàn cầu vừa chứng kiến một biến động đáng chú ý: cổ phiếu Nvidia giảm gần 4% sau thông tin Meta có thể chuyển hàng tỷ USD chi tiêu cho AI sang chip TPU do Google tự phát triển. Diễn biến này không chỉ làm rung chuyển vị thế dẫn đầu của Nvidia trong mảng phần cứng AI mà còn báo hiệu một sự chuyển dịch lớn trong lựa chọn công nghệ của các “đại gia” Internet.
Tiện ích kỹ thuật số đề cập đến việc tích hợp các công nghệ tiên tiến, phân tích dữ liệu và hệ thống truyền thông vào cơ sở hạ tầng tiện ích truyền thống để nâng cao hiệu quả và độ tin cậy. Trong các lĩnh vực dịch vụ điện, nước và khí đốt, các giải pháp tiện ích kỹ thuật số thu thập dữ liệu thời gian thực kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), tiêu biểu là thuật toán học máy (Machine Learning), để dự báo các vấn đề tiềm ẩn, cho phép bảo trì chủ động. Bằng cách áp dụng chuyển đổi số, ngành tiện ích hướng đến việc tạo ra cơ sở hạ tầng linh hoạt, nhạy bén và thông minh hơn, có khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của xã hội hiện đại, đồng thời thúc đẩy bảo tồn tài nguyên và phát triển bền vững môi trường.
Cơ quan thường trực có thể đề xuất mời các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: