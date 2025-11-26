TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế trước 2030, kinh tế số hơn 30% GRDP

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giai đoạn 2025 đến 2030 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30-40% GRDP và tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2-3% GRDP, ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số…

Sáng 26/11, Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh năm 2025 (WISE HCMC+ 2025) đã khai mạc tại SIHUB. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa Thành phố trở thành đầu tàu kinh tế số và trung tâm công nghệ khu vực.

ĐỒNG HÀNH CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cho biết: theo Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) năm 2025, Việt Nam hiện xếp hạng 44/139 quốc gia, nền kinh tế; xếp thứ 2 trong số 38 nền kinh tế thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp; xếp thứ 10 trong số 17 nền kinh tế tại Đông Nam Á, Đông Á và châu Đại dương.

Còn theo đánh giá của Startup Blink, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng, xếp hạng 110/1.000 thành phố toàn cầu và đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á.

Ở cấp quốc gia, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025 ghi nhận Thành phố đứng thứ hai toàn quốc với 59,33 điểm, nổi bật ở hạ tầng số, hoạt động R&D và số lượng đăng ký sở hữu trí tuệ.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giai đoạn 2025 đến 2030 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30-40% GRDP và tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2-3% GRDP, bố trí ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. “Thành phố cam kết đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp, đồng thời xây dựng môi trường chính sách thuận lợi và tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo vươn tầm quốc tế”, bà Thúy nhấn mạnh.

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết hiện, TP. Hồ Chí Minh có hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất cả nước, thu hút gần một nửa số startup Việt Nam và là nơi đặt trụ sở của ba kỳ lân VNG, MoMo và Sky Mavis.

Đáng chú ý, Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực giai đoạn 2026 đến 2030.

Không gian sự kiện tại SIHUB được thiết kế trải dài qua các tầng, với gần 200 gian hàng trưng bày giải pháp chuyển đổi số, thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các dự án khởi nghiệp tiêu biểu trong nước lẫn quốc tế.

WISE HCMC+ 2025 tạo cơ hội để các startup tiếp cận vốn đầu tư, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác chiến lược, đồng thời mang đến trải nghiệm thực tiễn cho những ai quan tâm đến xu hướng công nghệ và chuyển đổi số.

CÔNG NGHỆ HỘI TỤ, CƠ HỘI HỢP TÁC, ĐẦU TƯ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Trong khuôn khổ WISE HCMC+ 2025, hội thảo có chủ đề “Khi Công nghệ hội tụ - Cơ hội đầu tư và hợp tác trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”, đã thu hút sự quan tâm của khách tham quan, kết nối nguồn lực đa chiều, thúc đẩy hợp tác và lan toả giá trị sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và startup.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thành phố, mang đến môi trường kết nối các nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp và startup, thúc đẩy hợp tác công nghệ, chuyển giao tri thức và mở rộng cơ hội phát triển bền vững. Hội thảo có sự tham gia phối hợp giữa SIHUB, Công ty Tư vấn và Đầu tư New World Group Asset Management và sự đồng hành từ J.E. Austin Associates, Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE), Công ty Cổ phần HVA, Câu lạc bộ Doanh nhân Khởi sự và Hỗ trợ Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, BizLeaders Việt Nam, Bizzi cùng nhiều đối tác uy tín khác.

Gần 200 gian hàng trưng bày giải pháp chuyển đổi số, thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các dự án khởi nghiệp tiêu biểu - Ảnh minh họa.

Tại hội thảo, TS. Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE), nhấn mạnh: Chính sách đóng vai trò định hướng và thúc đẩy nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là đầu tư đổi mới sáng tạo, nhằm khai mở tiềm năng phát triển vượt trội cho nền kinh tế số Việt Nam.

Còn ThS. Lê Hoà Nhã, CEO Công ty Cổ phần HVA, Phó Chủ tịch Quỹ đầu tư FundGo, cho rằng việc phát triển hạ tầng “made-by-Vietnam” cho thị trường tài sản số không chỉ tạo sự an toàn, minh bạch mà còn mở rộng cơ hội cho các startup Việt tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu, đồng hành cùng xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ.

Ông Kevin Murphy, đồng sáng lập J.E Austin Associates, một chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm tại Hoa Kỳ, khẳng định: Khung đánh giá đổi mới sáng tạo PAIR giúp các doanh nghiệp Việt Nam xác định rõ tiêu chí thành công, từng bước hướng tới các chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy tiến trình hội nhập và thu hút đầu tư chất lượng cao.

Cùng quan điểm này, ông Harry Đàm Thanh Hiệp, Chủ tịch New World Group Asset Management, nhìn nhận chuyển đổi từ tài chính truyền thống sang tài sản số là một bước đi tất yếu, vừa mở rộng kênh vốn vừa nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện cho nền kinh tế Việt Nam.

Ngoài ra, các chuyên gia và diễn giả cùng thảo luận tập trung vào điểm giao nhau giữa công nghệ, chính sách, đầu tư nhằm làm rõ bức tranh các cơ hội mới khi công nghệ hội tụ và thị trường chuyển dịch; giúp các startup hiểu rõ tiêu chí, ưu tiên và khẩu vị đầu tư của nhà đầu tư hiện nay; đồng thời, gợi mở các mô hình hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước – Doanh nghiệp – Viện/Trường. Từ đó, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Hội thảo là dịp để TP. Hồ Chí Minh khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ cộng đồng đổi mới sáng tạo, xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại và tạo động lực cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động, vươn tầm khu vực và quốc tế. Những giải pháp thiết thực, kiến nghị của các chuyên gia và đại biểu sẽ là tiền đề góp phần thúc đẩy hệ sinh thái startup phát triển, kết nối nguồn lực toàn cầu về tài chính, công nghệ và nhân lực.