Địa phương phải có bảng giá lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới áp dụng từ đầu năm 2026

Cục Thuế yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô và xe máy mới để chính thức đưa vào áp dụng từ ngày 1/1/2026…

Cục Thuế đã có văn bản số 5363/CT-CS yêu cầu cơ quan Thuế các tỉnh, thành phố chủ động phân công đơn vị trực thuộc xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô và xe máy mới.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 175/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung từ khoản 4 Điều 13 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP), Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, ô tô, xe máy.

Theo trên, Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 175/2025/NĐ-CP nêu rõ, trong trường hợp các địa phương chưa ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến hết 31/12/2025 thì tiếp tục áp dụng Bảng giá và Bảng giá điều chỉnh, bổ sung do Bộ Tài chính ban hành.

Điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 13/2022/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 67/2025/TT-BTC cũng quy định, cơ quan Thuế cấp tỉnh thực hiện cập nhật, tổng hợp cơ sở dữ liệu giá chuyển nhượng trên thị trường, giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Song song, cơ quan Thuế cấp tỉnh cũng cần phối hợp chủ trì với các đơn vị liên quan rà soát cơ sở dữ liệu, xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ cũng như điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 175/2025/NĐ-CP, Cục Thuế cho biết.

Ngoài ra, căn cứ khoản 2 Điều 43 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 24 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, việc đăng ký xây dựng quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện theo quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân, nhằm đảm bảo tính pháp lý và thống nhất trong quá trình ban hành.

Để đảm bảo việc thu lệ phí trước bạ từ ngày 1/1/2026, Cục Thuế đề nghị cơ quan Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chủ động phân công các đơn vị trực thuộc xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới áp dụng cho địa phương, đồng thời làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung định kỳ theo đúng quy định pháp luật.