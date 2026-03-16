Đồng EUR giảm giá so với cuối tuần trước

Tỷ giá EUR/VND trong phiên ngày 16/3 giảm nhẹ so với cuối tuần trước (13/3). Theo dữ liệu tổng hợp từ 15 ngân hàng, giá mua bình quân giảm 82 đồng/EUR, trong khi giá bán giảm 138 đồng. Dù vậy, chênh lệch giữa giá mua – bán vẫn duy trì quanh 1.200 đồng/EUR…
Ngày 16/3/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá tính chéo của
đồng Việt Nam so với đồng EUR áp dụng để tính thuế xuất nhập khẩu từ ngày 12/3 đến 18/3/2026 ở mức 29.139 đồng/EUR. So sánh với
tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại trong ngày cho thấy mặt bằng tỷ
giá EUR/VND trên thị trường ngân hàng cao hơn đáng kể so với mức tỷ giá tính
thuế.
Cập nhật lúc 16 giờ ngày 16/3, dữ
liệu tổng hợp từ 15 ngân hàng cho thấy tỷ giá đồng EUR có sự điều chỉnh giảm nhẹ ở cả hai chiều
mua và bán so với phiên giao dịch
cuối tuần trước (13/3).
Cụ thể, giá
mua EUR bình quân trong ngày đạt khoảng 29.608 đồng/EUR, giảm khoảng 82 đồng so với ngày 13/3. Trong khi đó, giá bán bình quân ở mức
khoảng 30.842 đồng/EUR, thấp hơn khoảng 138 đồng .
Xét trong nhóm ngân hàng thương
mại nhà nước, mức chênh lệch
giữa các ngân hàng tương đối đồng
đều.
Tại BIDV, EUR được mua vào ở mức 29.583 đồng/EUR (chuyển khoản) và bán ra ở
mức 30.828 đồng/EUR, tương ứng mức chênh lệch khoảng 1.245 đồng mỗi euro.
Trong
khi đó, VietinBank niêm yết giá mua vào cao nhất trong nhóm với 29.655 đồng/EUR
đồng thời cũng niêm yết giá bán ra cao nhất ở mức 30.965 đồng/EUR, tạo ra biên
độ chênh lệch khoảng 1.310 đồng mỗi EUR. Vietcombank và Agribank lần lượt niêm
yết giá mua chuyển khoản ở mức 29.631 đồng/EUR và 29.654 đồng/EUR, trong khi
giá bán ra tương ứng là 30.881 đồng/EUR và 30.824 đồng/EUR.
Đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, mức tỷ giá thể hiện sự phân hóa rõ rệt hơn.
Nhìn chung, mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán euro tại các ngân hàng
duy trì quanh ngưỡng hơn 1.200 đồng. Trong đó, nhóm ngân hàng thương
mại nhà nước có mức chênh lệch tập trung trong một khoảng
hẹp.
Trong khi đó, nhóm ngân hàng
thương mại cổ phần có sự linh hoạt hơn, dẫn đến mức
chênh lệch dao động rộng hơn. Một số ngân hàng cổ phần duy trì biên độ thấp
dưới 1.000 đồng nhằm tăng tính cạnh tranh, trong khi một số ngân hàng khác áp
dụng mức chênh lệch trên 1.300 đồng.
Ở chiều mua vào, Ngân hàng SHB niêm yết ở 29.796 VND/EUR, cao nhất trong số các ngân hàng khảo
sát tạo lợi thế cho khách hàng có nhu cầu bán euro.
Theo sau là
một số ngân hàng thương mại khác là Techcombank
là 29.701 VND/EUR. Trái lại, mức giá mua thấp nhất trong nhóm khảo sát thuộc về MB với 29.491
VND/EUR.
Ở chiều bán ra, Eximbank là ngân hàng niêm yết mức thấp nhất khoảng 30.625
đồng/EUR, thấp hơn không đáng kể so với ACB.
Trong khi đó, Sacombank niêm yết
mức bán ra cao nhất khoảng 30.994 đồng/EUR. Như vậy, chênh lệch giữa ngân hàng
bán euro cao nhất và thấp nhất trên thị trường khoảng 369 đồng mỗi euro.
Trên thị trường quốc tế, giới đầu tư đang theo
dõi sát các động thái chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)
trong tuần này khi cơ quan này tiến hành đánh giá lại triển vọng kinh tế khu
vực sau những tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài hơn
hai tuần qua.
Xung đột leo thang đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về
nguy cơ lạm phát quay trở lại trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia dự báo ECB sẽ
thận trọng hơn trong các quyết định điều hành chính sách tiền tệ.
Theo khảo sát mới nhất của Bloomberg, phần lớn
các chuyên gia kinh tế dự đoán ECB sẽ duy trì lãi suất, bất chấp nguy cơ lạm phát quay trở lại do chi phí năng lượng tăng. Chỉ
khoảng 7% số chuyên gia được khảo sát cho rằng ECB sẽ thay đổi lãi suất vào
tháng 12/2026, trong khi thị trường tài chính hiện đang kỳ vọng lãi suất có thể
tăng lên mức 2,25% vào tháng 7/2026 và khoảng 2,5% vào cuối năm.
Ở trong nước, các yếu tố thương mại cũng đang
tạo áp lực nhất định lên thị trường ngoại tệ. Tổng kim ngạch xuất khẩu luỹ kế đến hết tháng 2/2026 đạt
76,39 tỷ USD, tăng 18,3%, còn nhập khẩu đạt 79,34 tỷ USD, tăng 26,3%, kéo cán cân thương mại thâm hụt khoảng 2,95 tỷ
USD.
Khi giá trị nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, các doanh nghiệp trong nước
phải chi nhiều ngoại tệ hơn để thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu. Điều này làm
gia tăng nhu cầu mua ngoại tệ trên thị trường, từ đó có thể gây sức ép tăng đối
với tỷ giá.
Trong bối cảnh EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt
Nam tổng với kim ngạch khoảng 56 tỷ USD trong năm 2025, nếu xu hướng nhập siêu tiếp tục kéo dài, nhu cầu đối với đồng EURgia
tăng và tạo áp lực khiến tỷ giá EUR/VND trung
hạn.
Các chuyên gia cho rằng tác động này nhiều khả năng sẽ không quá mạnh do lượng EUR thu được từ hoạt động xuất khẩu sang khu vực này, cùng với các dòng vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài, kiều hối và nguồn thu từ dịch vụ quốc tế, có thể
góp phần cân bằng lại nhu cầu ngoại tệ phát sinh từ nhập khẩu.
Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng nhẹ sau ba phiên sụt giá
Trong phiên chiều 16/3, hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn tăng giá mua, bán vàng miếng SJC thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên cuối tuần trước (14/3). Với vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch gần như giữ nguyên…
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng
Nghị quyết 79/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước không chỉ đặt mục tiêu nâng cao năng lực của các ngân hàng thương mại nhà nước, mà còn yêu cầu cải cách các quỹ đầu tư nhà nước, từng bước đưa lực lượng này dẫn dắt trên thị trường vốn, giảm áp lực cho ngân hàng...
Nhiều kỳ hạn trái phiếu Chính phủ đóng băng
Từ đầu năm đến giữa tháng 3/2026, lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 0,11 điểm phần trăm nhưng tỷ lệ trúng thầu phiên gần nhất chỉ đạt 4%, cho thấy nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi mức sinh lời cao hơn. Đáng chú ý, đây gần như là kỳ hạn duy nhất phát sinh giao dịch, còn các kỳ hạn khác hầu như đóng băng…
Giá USD tự do đi ngang
Giá mua/bán USD trên thị trường tự do ngày 16/3 đi ngang quanh 27.150–27.190 đồng/USD, trong khi tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại phổ biến 26.320–26.321 đồng/USD, sát mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định. Chênh lệch giữa hai thị trường duy trì khoảng 870 đồng/USD, còn biên độ mua – bán USD tại các ngân hàng dao động 183–270 đồng/USD....
Nghị quyết 79-NQ/TW: Sứ mệnh hồi sinh tài sản xấu
VAMC và Trái phiếu đặc biệt là các công cụ hiệu quả xử lý nợ xấu trong thập niên trước. Trong kỷ nguyên mới với xu hướng “tiền đắt hơn” và đầy những biến động về địa chính trị, năng lượng, đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, đã đến thời điểm Việt Nam cần chuyển dịch tư duy từ việc “mua nợ xấu để giữ” sang kiến tạo một hệ sinh thái mua bán nợ theo chuẩn mực quốc tế...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: