Đồng EUR giảm giá so với cuối tuần trước

Tỷ giá EUR/VND trong phiên ngày 16/3 giảm nhẹ so với cuối tuần trước (13/3). Theo dữ liệu tổng hợp từ 15 ngân hàng, giá mua bình quân giảm 82 đồng/EUR, trong khi giá bán giảm 138 đồng. Dù vậy, chênh lệch giữa giá mua – bán vẫn duy trì quanh 1.200 đồng/EUR…

Ngày 16/3/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng EUR áp dụng để tính thuế xuất nhập khẩu từ ngày 12/3 đến 18/3/2026 ở mức 29.139 đồng/EUR. So sánh với tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại trong ngày cho thấy mặt bằng tỷ giá EUR/VND trên thị trường ngân hàng cao hơn đáng kể so với mức tỷ giá tính thuế.

Cập nhật lúc 16 giờ ngày 16/3, dữ liệu tổng hợp từ 15 ngân hàng cho thấy tỷ giá đồng EUR có sự điều chỉnh giảm nhẹ ở cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch cuối tuần trước (13/3).

Cụ thể, giá mua EUR bình quân trong ngày đạt khoảng 29.608 đồng/EUR, giảm khoảng 82 đồng so với ngày 13/3. Trong khi đó, giá bán bình quân ở mức khoảng 30.842 đồng/EUR, thấp hơn khoảng 138 đồng .

Xét trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, mức chênh lệch giữa các ngân hàng tương đối đồng đều.

Tại BIDV, EUR được mua vào ở mức 29.583 đồng/EUR (chuyển khoản) và bán ra ở mức 30.828 đồng/EUR, tương ứng mức chênh lệch khoảng 1.245 đồng mỗi euro.

Trong khi đó, VietinBank niêm yết giá mua vào cao nhất trong nhóm với 29.655 đồng/EUR đồng thời cũng niêm yết giá bán ra cao nhất ở mức 30.965 đồng/EUR, tạo ra biên độ chênh lệch khoảng 1.310 đồng mỗi EUR. Vietcombank và Agribank lần lượt niêm yết giá mua chuyển khoản ở mức 29.631 đồng/EUR và 29.654 đồng/EUR, trong khi giá bán ra tương ứng là 30.881 đồng/EUR và 30.824 đồng/EUR.

Đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, mức tỷ giá thể hiện sự phân hóa rõ rệt hơn.

Nhìn chung, mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán euro tại các ngân hàng duy trì quanh ngưỡng hơn 1.200 đồng. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có mức chênh lệch tập trung trong một khoảng hẹp. Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có sự linh hoạt hơn, dẫn đến mức chênh lệch dao động rộng hơn. Một số ngân hàng cổ phần duy trì biên độ thấp dưới 1.000 đồng nhằm tăng tính cạnh tranh, trong khi một số ngân hàng khác áp dụng mức chênh lệch trên 1.300 đồng.

Ở chiều mua vào, Ngân hàng SHB niêm yết ở 29.796 VND/EUR, cao nhất trong số các ngân hàng khảo sát tạo lợi thế cho khách hàng có nhu cầu bán euro.

Theo sau là một số ngân hàng thương mại khác là Techcombank là 29.701 VND/EUR. Trái lại, mức giá mua thấp nhất trong nhóm khảo sát thuộc về MB với 29.491 VND/EUR.

Ở chiều bán ra, Eximbank là ngân hàng niêm yết mức thấp nhất khoảng 30.625 đồng/EUR, thấp hơn không đáng kể so với ACB.

Trong khi đó, Sacombank niêm yết mức bán ra cao nhất khoảng 30.994 đồng/EUR. Như vậy, chênh lệch giữa ngân hàng bán euro cao nhất và thấp nhất trên thị trường khoảng 369 đồng mỗi euro.

Trên thị trường quốc tế, giới đầu tư đang theo dõi sát các động thái chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tuần này khi cơ quan này tiến hành đánh giá lại triển vọng kinh tế khu vực sau những tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài hơn hai tuần qua.

Xung đột leo thang đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm phát quay trở lại trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia dự báo ECB sẽ thận trọng hơn trong các quyết định điều hành chính sách tiền tệ.

Theo khảo sát mới nhất của Bloomberg, phần lớn các chuyên gia kinh tế dự đoán ECB sẽ duy trì lãi suất, bất chấp nguy cơ lạm phát quay trở lại do chi phí năng lượng tăng. Chỉ khoảng 7% số chuyên gia được khảo sát cho rằng ECB sẽ thay đổi lãi suất vào tháng 12/2026, trong khi thị trường tài chính hiện đang kỳ vọng lãi suất có thể tăng lên mức 2,25% vào tháng 7/2026 và khoảng 2,5% vào cuối năm.

Ở trong nước, các yếu tố thương mại cũng đang tạo áp lực nhất định lên thị trường ngoại tệ. Tổng kim ngạch xuất khẩu luỹ kế đến hết tháng 2/2026 đạt 76,39 tỷ USD, tăng 18,3%, còn nhập khẩu đạt 79,34 tỷ USD, tăng 26,3%, kéo cán cân thương mại thâm hụt khoảng 2,95 tỷ USD.

Khi giá trị nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, các doanh nghiệp trong nước phải chi nhiều ngoại tệ hơn để thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu. Điều này làm gia tăng nhu cầu mua ngoại tệ trên thị trường, từ đó có thể gây sức ép tăng đối với tỷ giá.

Trong bối cảnh EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tổng với kim ngạch khoảng 56 tỷ USD trong năm 2025, nếu xu hướng nhập siêu tiếp tục kéo dài, nhu cầu đối với đồng EUR gia tăng và tạo áp lực khiến tỷ giá EUR/VND trung hạn.

Các chuyên gia cho rằng tác động này nhiều khả năng sẽ không quá mạnh do lượng EUR thu được từ hoạt động xuất khẩu sang khu vực này, cùng với các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, kiều hối và nguồn thu từ dịch vụ quốc tế, có thể góp phần cân bằng lại nhu cầu ngoại tệ phát sinh từ nhập khẩu.