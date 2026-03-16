Trang chủ Tài chính

Đồng EUR giảm giá so với cuối tuần trước

Lan Anh

16/03/2026, 17:53

Tỷ giá EUR/VND trong phiên ngày 16/3 giảm nhẹ so với cuối tuần trước (13/3). Theo dữ liệu tổng hợp từ 15 ngân hàng, giá mua bình quân giảm 82 đồng/EUR, trong khi giá bán giảm 138 đồng. Dù vậy, chênh lệch giữa giá mua – bán vẫn duy trì quanh 1.200 đồng/EUR…

Ngày 16/3/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng EUR áp dụng để tính thuế xuất nhập khẩu từ ngày 12/3 đến 18/3/2026 ở mức 29.139 đồng/EUR. So sánh với tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại trong ngày cho thấy mặt bằng tỷ giá EUR/VND trên thị trường ngân hàng cao hơn đáng kể so với mức tỷ giá tính thuế.

Cập nhật lúc 16 giờ ngày 16/3, dữ liệu tổng hợp từ 15 ngân hàng cho thấy tỷ giá đồng EUR có sự điều chỉnh giảm nhẹ ở cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch cuối tuần trước (13/3).

Cụ thể, giá mua EUR bình quân trong ngày đạt khoảng 29.608 đồng/EUR, giảm khoảng 82 đồng so với ngày 13/3. Trong khi đó, giá bán bình quân ở mức khoảng 30.842 đồng/EUR, thấp hơn khoảng 138 đồng .

Xét trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, mức chênh lệch giữa các ngân hàng tương đối đồng đều.

Tại BIDV, EUR được mua vào ở mức 29.583 đồng/EUR (chuyển khoản) và bán ra ở mức 30.828 đồng/EUR, tương ứng mức chênh lệch khoảng 1.245 đồng mỗi euro.

Trong khi đó, VietinBank niêm yết giá mua vào cao nhất trong nhóm với 29.655 đồng/EUR đồng thời cũng niêm yết giá bán ra cao nhất ở mức 30.965 đồng/EUR, tạo ra biên độ chênh lệch khoảng 1.310 đồng mỗi EUR. Vietcombank và Agribank lần lượt niêm yết giá mua chuyển khoản ở mức 29.631 đồng/EUR và 29.654 đồng/EUR, trong khi giá bán ra tương ứng là 30.881 đồng/EUR và 30.824 đồng/EUR.

Đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, mức tỷ giá thể hiện sự phân hóa rõ rệt hơn.

Nhìn chung, mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán euro tại các ngân hàng duy trì quanh ngưỡng hơn 1.200 đồng. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có mức chênh lệch tập trung trong một khoảng hẹp.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có sự linh hoạt hơn, dẫn đến mức chênh lệch dao động rộng hơn. Một số ngân hàng cổ phần duy trì biên độ thấp dưới 1.000 đồng nhằm tăng tính cạnh tranh, trong khi một số ngân hàng khác áp dụng mức chênh lệch trên 1.300 đồng.

chiều mua vào, Ngân hàng SHB niêm yết 29.796 VND/EUR, cao nhất trong số các ngân hàng khảo sát tạo lợi thế cho khách hàng có nhu cầu bán euro.

Theo sau là một số ngân hàng thương mại khác là Techcombank là 29.701 VND/EUR. Trái lại, mức giá mua thấp nhất trong nhóm khảo sát thuộc về MB với 29.491 VND/EUR.

Ở chiều bán ra, Eximbank là ngân hàng niêm yết mức thấp nhất khoảng 30.625 đồng/EUR, thấp hơn không đáng kể so với ACB.

Trong khi đó, Sacombank niêm yết mức bán ra cao nhất khoảng 30.994 đồng/EUR. Như vậy, chênh lệch giữa ngân hàng bán euro cao nhất và thấp nhất trên thị trường khoảng 369 đồng mỗi euro.

Trên thị trường quốc tế, giới đầu tư đang theo dõi sát các động thái chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tuần này khi cơ quan này tiến hành đánh giá lại triển vọng kinh tế khu vực sau những tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài hơn hai tuần qua.

Xung đột leo thang đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm phát quay trở lại trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia dự báo ECB sẽ thận trọng hơn trong các quyết định điều hành chính sách tiền tệ.

Theo khảo sát mới nhất của Bloomberg, phần lớn các chuyên gia kinh tế dự đoán ECB sẽ duy trì lãi suất, bất chấp nguy cơ lạm phát quay trở lại do chi phí năng lượng tăng. Chỉ khoảng 7% số chuyên gia được khảo sát cho rằng ECB sẽ thay đổi lãi suất vào tháng 12/2026, trong khi thị trường tài chính hiện đang kỳ vọng lãi suất có thể tăng lên mức 2,25% vào tháng 7/2026 và khoảng 2,5% vào cuối năm.

Ở trong nước, các yếu tố thương mại cũng đang tạo áp lực nhất định lên thị trường ngoại tệ. Tổng kim ngạch xuất khẩu luỹ kế đến hết tháng 2/2026 đạt 76,39 tỷ USD, tăng 18,3%, còn nhập khẩu đạt 79,34 tỷ USD, tăng 26,3%, kéo cán cân thương mại thâm hụt khoảng 2,95 tỷ USD.

Khi giá trị nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, các doanh nghiệp trong nước phải chi nhiều ngoại tệ hơn để thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu. Điều này làm gia tăng nhu cầu mua ngoại tệ trên thị trường, từ đó có thể gây sức ép tăng đối với tỷ giá.

Trong bối cảnh EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tổng với kim ngạch khoảng 56 tỷ USD trong năm 2025, nếu xu hướng nhập siêu tiếp tục kéo dài, nhu cầu đối với đồng EUR gia tăng và tạo áp lực khiến tỷ giá EUR/VND trung hạn.

Các chuyên gia cho rằng tác động này nhiều khả năng sẽ không quá mạnh do lượng EUR thu được từ hoạt động xuất khẩu sang khu vực này, cùng với các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, kiều hối và nguồn thu từ dịch vụ quốc tế, có thể góp phần cân bằng lại nhu cầu ngoại tệ phát sinh từ nhập khẩu.

cán cân thương mại chính sách tiền tệ ngân hàng trung ương châu Âu nhu cầu ngoại tệ tài chính tỷ giá EUR/VND tỷ giá euro hôm nay

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng nhẹ sau ba phiên sụt giá

Trong phiên chiều 16/3, hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn tăng giá mua, bán vàng miếng SJC thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên cuối tuần trước (14/3). Với vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch gần như giữ nguyên…

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Nghị quyết 79/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước không chỉ đặt mục tiêu nâng cao năng lực của các ngân hàng thương mại nhà nước, mà còn yêu cầu cải cách các quỹ đầu tư nhà nước, từng bước đưa lực lượng này dẫn dắt trên thị trường vốn, giảm áp lực cho ngân hàng...

Nhiều kỳ hạn trái phiếu Chính phủ đóng băng

Từ đầu năm đến giữa tháng 3/2026, lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 0,11 điểm phần trăm nhưng tỷ lệ trúng thầu phiên gần nhất chỉ đạt 4%, cho thấy nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi mức sinh lời cao hơn. Đáng chú ý, đây gần như là kỳ hạn duy nhất phát sinh giao dịch, còn các kỳ hạn khác hầu như đóng băng…

Giá USD tự do đi ngang

Giá mua/bán USD trên thị trường tự do ngày 16/3 đi ngang quanh 27.150–27.190 đồng/USD, trong khi tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại phổ biến 26.320–26.321 đồng/USD, sát mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định. Chênh lệch giữa hai thị trường duy trì khoảng 870 đồng/USD, còn biên độ mua – bán USD tại các ngân hàng dao động 183–270 đồng/USD....

Nghị quyết 79-NQ/TW: Sứ mệnh hồi sinh tài sản xấu

VAMC và Trái phiếu đặc biệt là các công cụ hiệu quả xử lý nợ xấu trong thập niên trước. Trong kỷ nguyên mới với xu hướng “tiền đắt hơn” và đầy những biến động về địa chính trị, năng lượng, đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, đã đến thời điểm Việt Nam cần chuyển dịch tư duy từ việc “mua nợ xấu để giữ” sang kiến tạo một hệ sinh thái mua bán nợ theo chuẩn mực quốc tế...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Capella Group nắm 9,8% cổ phần tại DNSE, trở thành cổ đông lớn

Đồng EUR giảm giá so với cuối tuần trước

GE Vernova và Hitachi nghiên cứu triển khai lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) tại Đông Nam Á

Phát động chương trình nhân lực số thương mại điện tử Ecommerce Passport 2026

Sau cơn sốt vàng, nhà đầu tư cá nhân đổ xô giao dịch dầu

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy