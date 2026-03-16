Nhiều kỳ hạn trái phiếu Chính phủ đóng băng

Từ đầu năm đến giữa tháng 3/2026, lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 0,11 điểm phần trăm nhưng tỷ lệ trúng thầu phiên gần nhất chỉ đạt 4%, cho thấy nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi mức sinh lời cao hơn. Đáng chú ý, đây gần như là kỳ hạn duy nhất phát sinh giao dịch, còn các kỳ hạn khác hầu như đóng băng…

Thị trường tiền tệ trong tuần từ 9 đến 13/3 ghi nhận những diễn biến đáng chú ý khi lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn ngắn nhưng tăng ở kỳ hạn dài hơn, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp đồng loạt đi lên.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND trong tuần 9 - 13/3 giảm khá mạnh ở các kỳ hạn ngắn. Đến cuối tuần, lãi suất qua đêm (ON) giao dịch quanh mức 4%/năm, giảm 0,6 điểm phần trăm so với 6/3. Các kỳ hạn một tuần và hai tuần cũng lần lượt giảm xuống 4,8% và 5,5%/năm, tương ứng giảm 0,4 điểm phần trăm và 0,25 điểm phần trăm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn một tháng lại tăng lên 7,3%/năm, cao hơn 0,35 điểm phần trăm so với tuần đầu tháng 3.

Từ 9 đến 13/3, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 45.000 tỷ đồng qua kênh cầm cố với các kỳ hạn từ 7 đến 56 ngày, lãi suất giữ ở 4,5%/năm, toàn bộ khối lượng đều trúng thầu. Tuy nhiên, do có 126.476,77 tỷ đồng đáo hạn, cơ quan điều hành đã hút ròng 81.476,77 tỷ đồng khỏi hệ thống. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện ở mức 327.382,89 tỷ đồng.

Diễn biến phân hóa này cho thấy thanh khoản ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng vẫn duy trì tương đối dồi dào. Tuy nhiên, việc lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng lên mức khá cao phản ánh nhu cầu vốn trung hạn của các tổ chức tín dụng gia tăng, hoặc kỳ vọng về mặt bằng lãi suất trong thời gian tới có thể nhích lên.

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn dưới 1 tháng từ đầu năm đến nay (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước).

Ở thị trường trái phiếu Chính phủ, lợi suất trên thị trường thứ cấp tăng mạnh trên toàn bộ kỳ hạn. Chốt phiên ngày 13/3, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm tăng lên 3,14%/năm, cao hơn 0,08 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Lợi suất kỳ hạn 2 năm và 3 năm cũng lần lượt tăng lên 3,24%/năm và 3,33%/năm.

Đáng chú ý, lợi suất kỳ hạn 5 năm và 7 năm lần lượt đạt 4,03%/năm và 4,08%/năm, tăng 0,21 và 0,23 điểm phần trăm. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ lên 4,19%/năm, còn các kỳ hạn dài hơn như 15 năm và 30 năm cũng tăng lên 4,31% và 4,44%/năm.

Khối lượng trúng thầu TPCP từ 5/1 đến 11/3/2026 (VnEconomy thống kê từ Kho bạc Nhà nước)

Sự gia tăng của lợi suất trên thị trường thứ cấp diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với trái phiếu Chính phủ trên thị trường sơ cấp suy yếu. Phiên đấu thầu ngày 11/3 ghi nhận tỷ lệ trúng thầu rất thấp khi Kho bạc Nhà nước chỉ huy động được 560 tỷ đồng trên tổng 13.500 tỷ đồng gọi thầu, tương đương khoảng 4%. Toàn bộ khối lượng trúng thầu tập trung ở kỳ hạn 10 năm với lợi suất 4,11%/năm, trong khi các kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 20 năm không có khối lượng trúng thầu.

Giá trị giao dịch outright (mua bán đứt đoạn) và repo (mua bán kèm cam kết mua lại) trên thị trường thứ cấp đạt trung bình 14.753 tỷ đồng/phiên trong tuần từ 9 đến 13/3, giảm so với mức 17.112 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó.

Nguồn: VnEconomy thống kê từ Kho bạc Nhà nước.

Nhìn rộng hơn từ đầu năm, thị trường trái phiếu Chính phủ ghi nhận xu hướng lợi suất tăng dần và nhu cầu mua trái phiếu biến động mạnh. Sau giai đoạn đầu tháng 1 khi nhiều phiên đấu thầu có tỷ lệ trúng thầu rất thấp, nhu cầu có thời điểm cải thiện vào cuối tháng 2 với phiên 25/02 huy động thành công tới 82% khối lượng gọi thầu. Tuy nhiên, lực cầu chủ yếu tập trung ở kỳ hạn 10 năm, trong khi nhiều kỳ hạn khác thường xuyên không có khối lượng trúng thầu.

Trong cùng giai đoạn, lợi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm tăng dần từ khoảng 4%/năm đầu tháng 1 lên 4,11% vào đầu tháng 3, cho thấy nhà đầu tư ngày càng yêu cầu mức sinh lời cao hơn để hấp thụ nguồn cung trái phiếu Chính phủ. Diễn biến này phản ánh quá trình điều chỉnh kỳ vọng lãi suất trên thị trường, khi mặt bằng lợi suất có xu hướng nhích lên trong những tháng gần đây.

Thứ Tư tuần này (18/3), Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 13.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, gồm 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 11.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 20 năm.