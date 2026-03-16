Nhiều kỳ hạn trái phiếu Chính phủ đóng băng

Từ đầu năm đến giữa tháng 3/2026, lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 0,11 điểm phần trăm nhưng tỷ lệ trúng thầu phiên gần nhất chỉ đạt 4%, cho thấy nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi mức sinh lời cao hơn. Đáng chú ý, đây gần như là kỳ hạn duy nhất phát sinh giao dịch, còn các kỳ hạn khác hầu như đóng băng…
Thị trường tiền tệ trong tuần từ 9 đến 13/3 ghi nhận những
diễn biến đáng chú ý khi lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng giảm ở các
kỳ hạn ngắn nhưng tăng ở kỳ hạn dài hơn, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ
trên thị trường thứ cấp đồng loạt đi lên.
Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND trong tuần 9
- 13/3 giảm khá mạnh ở các kỳ hạn ngắn. Đến cuối tuần, lãi suất qua đêm (ON)
giao dịch quanh mức 4%/năm, giảm 0,6 điểm phần trăm so với 6/3. Các kỳ hạn một
tuần và hai tuần cũng lần lượt giảm xuống 4,8% và 5,5%/năm, tương ứng giảm 0,4
điểm phần trăm và 0,25 điểm phần trăm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn một tháng
lại tăng lên 7,3%/năm, cao hơn 0,35 điểm phần trăm so với tuần đầu tháng 3.
Từ 9 đến 13/3, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 45.000 tỷ đồng qua kênh cầm cố với
các kỳ hạn từ 7 đến 56 ngày, lãi suất giữ ở 4,5%/năm, toàn bộ khối lượng đều
trúng thầu. Tuy nhiên, do có 126.476,77 tỷ đồng đáo hạn, cơ quan điều hành đã
hút ròng 81.476,77 tỷ đồng khỏi hệ thống. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm
cố hiện ở mức 327.382,89 tỷ đồng.
Diễn biến phân hóa này cho thấy thanh khoản ngắn hạn
trong hệ thống ngân hàng vẫn duy trì tương đối dồi dào. Tuy nhiên, việc lãi suất
kỳ hạn 1 tháng tăng lên mức khá cao phản ánh nhu cầu vốn trung hạn của các tổ
chức tín dụng gia tăng, hoặc kỳ vọng về mặt bằng lãi suất trong thời gian tới
có thể nhích lên.
Ở thị trường trái phiếu Chính phủ, lợi suất trên thị trường
thứ cấp tăng mạnh trên toàn bộ kỳ hạn. Chốt phiên ngày 13/3, lợi suất trái phiếu
kỳ hạn 1 năm tăng lên 3,14%/năm, cao hơn 0,08 điểm phần trăm so với cuối tuần
trước. Lợi suất kỳ hạn 2 năm và 3 năm cũng lần lượt tăng lên 3,24%/năm và 3,33%/năm.
Đáng chú ý, lợi suất kỳ hạn
5 năm và 7 năm lần lượt đạt 4,03%/năm và 4,08%/năm, tăng 0,21 và 0,23 điểm phần
trăm. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ lên 4,19%/năm, còn các kỳ hạn
dài hơn như 15 năm và 30 năm cũng tăng lên 4,31% và 4,44%/năm.
Sự gia tăng của lợi suất trên thị trường thứ cấp diễn ra
trong bối cảnh nhu cầu đối với trái phiếu Chính phủ trên thị trường sơ cấp suy
yếu. Phiên đấu thầu ngày 11/3 ghi nhận tỷ lệ trúng thầu rất thấp khi Kho bạc
Nhà nước chỉ huy động được 560 tỷ đồng trên tổng 13.500 tỷ đồng gọi thầu, tương
đương khoảng 4%. Toàn bộ khối lượng trúng thầu tập trung ở kỳ hạn 10 năm với lợi
suất 4,11%/năm, trong khi các kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 20 năm không có khối lượng
trúng thầu.
Giá trị giao dịch outright (mua bán đứt đoạn) và repo (mua bán kèm cam kết mua lại) trên thị trường thứ cấp đạt trung bình 14.753 tỷ đồng/phiên trong tuần từ 9 đến 13/3, giảm so với mức 17.112 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng khá mạnh ở tất cả các kỳ hạn, từ 0,03–0,23 điểm phần trăm. Chốt phiên 13/3, lợi suất giao dịch quanh mức: kỳ hạn 1 năm 3,14%/năm (+0,08 đpt so với cuối tuần trước), 2 năm 3,24% (+0,07 đpt), 3 năm 3,33% (+0,10 đpt), 5 năm 4,03% (+0,21 đpt), 7 năm 4,08% (+0,23 đpt), 10 năm 4,19% (+0,03 đpt), 15 năm 4,31% (+0,07 đpt) và 30 năm 4,44%/năm (+0,04 đpt).
Nhìn rộng hơn từ đầu năm, thị trường trái phiếu Chính phủ ghi nhận xu hướng lợi suất tăng dần và nhu cầu mua trái phiếu biến
động mạnh. Sau giai đoạn đầu tháng 1 khi nhiều phiên đấu thầu có tỷ lệ
trúng thầu rất thấp, nhu cầu có thời điểm cải thiện vào cuối tháng 2 với phiên
25/02 huy động thành công tới 82% khối
lượng gọi thầu. Tuy nhiên, lực cầu chủ yếu tập trung ở kỳ hạn 10 năm, trong khi nhiều kỳ hạn
khác thường xuyên không có khối lượng trúng thầu.
Trong
cùng giai đoạn, lợi suất trúng thầu kỳ
hạn 10 năm tăng dần từ khoảng 4%/năm đầu tháng 1 lên 4,11% vào đầu tháng 3,
cho thấy nhà đầu tư ngày càng yêu cầu mức sinh lời cao hơn để hấp thụ nguồn
cung trái phiếu Chính phủ. Diễn biến này phản ánh quá trình điều chỉnh kỳ vọng
lãi suất trên thị trường, khi mặt bằng lợi suất có xu hướng nhích lên trong
những tháng gần đây.
Thứ Tư tuần này (18/3), Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 13.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, gồm 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 11.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 20 năm.
Giá mua/bán USD trên thị trường tự do ngày 16/3 đi ngang quanh 27.150–27.190 đồng/USD, trong khi tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại phổ biến 26.320–26.321 đồng/USD, sát mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định. Chênh lệch giữa hai thị trường duy trì khoảng 870 đồng/USD, còn biên độ mua – bán USD tại các ngân hàng dao động 183–270 đồng/USD....
Việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây cho biết kế hoạch xây dựng sàn giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là tín hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời là một bước đi cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ tại Nghị quyết số 57 - NQ/TW...
VAMC và Trái phiếu đặc biệt là các công cụ hiệu quả xử lý nợ xấu trong thập niên trước. Trong kỷ nguyên mới với xu hướng "tiền đắt hơn" và đầy những biến động về địa chính trị, năng lượng, đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, đã đến thời điểm Việt Nam cần chuyển dịch tư duy từ việc "mua nợ xấu để giữ" sang kiến tạo một hệ sinh thái mua bán nợ theo chuẩn mực quốc tế...
Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò của các ngân hàng thương mại nhà nước như những trụ cột ổn định vĩ mô và dẫn dắt dòng vốn tín dụng. Tuy nhiên, khi nhu cầu vốn dài hạn cho hạ tầng và năng lượng ngày càng lớn, đòi hỏi phải cải tổ mạnh mẽ thị trường tài chính và nâng cao tiềm lực của các ngân hàng thương mại nhà nước để làm bệ đỡ vững chắc cho tăng trưởng...
Nếu các nhà hoạch định chính sách có quan điểm cứng rắn chiếm ưu thế, đó sẽ là dấu hiệu xấu cho giá vàng…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: