Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Điện mặt trời mái nhà: Nên xử phạt hay không?

Nguyệt Hà

25/09/2025, 19:55

Những tranh luận quanh việc hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà để tự dùng có phải đăng ký, có thể bị xử phạt hay không, đang phản ánh một mâu thuẫn:"Khung chính sách cơ bản đã có nhưng cách triển khai chưa đủ rõ ràng, chưa đủ linh hoạt để vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, vừa bảo đảm an ninh năng lượng và an toàn lưới điện"...

Điện mặt trời mái nhà có ý nghĩa lớn đối với an ninh năng lượng và phát triển bền vững.
Điện mặt trời mái nhà có ý nghĩa lớn đối với an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Cường, Chuyên gia độc lập về Năng lượng tái tạo, cho rằng tâm lý phản ứng của người dân hoàn toàn dễ hiểu, song có sự nhầm lẫn về đối tượng quản lý. Thực chất đây là câu chuyện về truyền thông chưa rõ ràng và cách thức triển khai chính sách chưa phù hợp thực tiễn.

PHÂN LOẠI ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG, QUẢN LÝ DỮ LIỆU THAY CHO GIẤY PHÉP

Trao đổi với Vneconomy, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Thường trực BCH Hiệp hội năng lượng Việt Nam, cho biết các hộ lắp đặt điện mặt trời mái nhà công suất vừa và nhỏ nếu không phát lên lưới thì không có căn cứ pháp lý gì để phạt. Đây là trang thiết bị trong gia đình, không phát lên lưới, do đó chế tài xử phạt, quản lý đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất loại hình năng lượng này phải tách bạch, không nên “vơ đũa cả nắm”.

Tương tự, ông Đỗ Mạnh Dũng, Giám đốc Công ty năng lượng tái tạo – DM Energy, nêu quan điểm: "Nếu xét về quyền của công dân theo hiến pháp, người dân có quyền sở hữu tài sản và căn hộ là tài sản của người dân được pháp luật bảo vệ. Việc họ lắp lưới điện mặt trời áp mái để tự dùng nếu không làm lấn sang đất nhà người khác hay mất mĩ quan độ thị, không kết nối hoặc có kết nối tới lưới cấp của EVN là quyền của họ, họ cũng không liên quan tới lưới EVN thì họ đâu cần phải báo cáo EVN và chế tài nào để phạt là phù hợp nhu cầu của họ".

Ông Đỗ Mạnh Dũng, Giám đốc Công ty năng lượng tái tạo – DM Energy:
Ông Đỗ Mạnh Dũng, Giám đốc Công ty năng lượng tái tạo – DM Energy: "Nếu xét về quyền của công dân theo hiến pháp, người dân có quyền sở hữu tài sản và căn hộ là tài sản của người dân được pháp luật bảo vệ"

Cho rằng quan điểm “tự chủ năng lượng” khi lắp hệ thống hòa lưới là một ngộ nhận, ông Cường phân tích “Thực chất, hệ thống này chỉ giúp giảm sản lượng tiêu thụ, tiết kiệm chi phí, chứ không thay thế hoàn toàn điện lưới. Thực tế ở miền Bắc có đến hai, ba tháng mùa đông sương mù dày đặc, mặt trời không thể đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, lúc đó hộ gia đình vẫn phải dựa vào điện lưới do EVN cung cấp. Vậy thì lấy gì làm cơ sở để nói là tự chủ năng lượng?

Theo ông Cường, chỉ những nơi biệt lập, đảo xa hay các khu sản xuất nông nghiệp nằm ngoài vùng điện lưới thì mới thực sự gọi là tự chủ. Còn khi đã sử dụng điện lưới, đã yêu cầu EVN kéo đường dây tới tận nhà để đảm bảo cung cấp liên tục thì không thể coi là tự chủ được.

Về lý thuyết, việc đăng ký là cần thiết, giúp cơ quan quản lý nắm được dữ liệu chính xác, từ đó vận hành hệ thống điện quốc gia ổn định và an toàn hơn.

Vậy, làm thế nào để tháo gỡ mâu thuẫn giữa quyền sản xuất của người dân và trách nhiệm đảm bảo an toàn hệ thống một cách hiệu quả?

“Điện mặt trời mái nhà có ý nghĩa lớn đối với an ninh năng lượng và phát triển bền vững, nhưng trước hết phải tách bạch hai đối tượng để quản lý”, ông Cường nhấn mạnh; đồng thời cho rằng muốn tháo gỡ, cần phân loại đối tượng theo quy mô.

Cụ thể, với hộ gia đình dưới 100 kWp, không nên bắt buộc đăng ký, mà sử dụng công cụ kỹ thuật như hệ thống công tơ đo xa để thống kê và giám sát. Từ 100 đến 1.000 kWp có thể yêu cầu các tiêu chuẩn cao hơn, ví dụ giám sát qua thiết bị, nhưng không nhất thiết phải điều khiển từ xa. Trên 1 MWp thì mới cần hệ thống SCADA phức tạp để giám sát và điều khiển, vì mức độ ảnh hưởng lớn đến lưới điện.

Ông Nguyễn Ngọc Cường - Chuyên gia độc lập về Năng lượng tái tạo:
Ông Nguyễn Ngọc Cường - Chuyên gia độc lập về Năng lượng tái tạo: "Nên quy định bắt buộc tối thiểu 10% công suất phải có lưu trữ, đủ để vận hành trong hai giờ".

Tuy nhiên, việc thực thi hiện nay còn nhiều bất cập. Người dân thường không quan tâm đến thủ tục, trong khi các đại lý lắp đặt mới là người thay mặt đi làm hồ sơ. Chính vì thế, chính sách đúng nhưng triển khai lại phức tạp, gây khó khăn và dẫn tới phản ứng của xã hội.

Một vấn đề nữa là tính khả thi. Không thể kỳ vọng hàng trăm ngàn hộ gia đình đều hiểu và tuân thủ nghị định một cách triệt để. Thay vì yêu cầu người dân phải gửi giấy đăng ký, cơ quan quản lý hoàn toàn có thể dùng dữ liệu đo xa để tổng hợp, cho ra kết quả chính xác hơn nhiều. Do đó việc đăng ký là không cần thiết.

THAY THẾ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẰNG CÔNG NGHỆ

Thay vì đề xuất xử phạt - một cách làm vốn chẳng giải quyết được bài toán thực thi chính sách, các chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và khả thi hơn.

Trước hết, chuyên gia Nguyễn Ngọc Cường cho rằng ngoài ứng dụng công nghệ đo xa, cơ quan quản lý nên tính đến phương án thu một khoản chi phí ngay từ đầu, ví dụ thu tiền công tơ khi họ tiếp cận điện năng lần đầu áp dụng giá điện hai thành phần.

"Người dùng trả tiền không chỉ cho sản lượng tiêu thụ mà còn cho phần hạ tầng, giúp vận hành và cân đối lưới điện khi có biến động. Thực tế các cơ quan đã bắt đầu thử nghiệm cơ chế giá điện hai thành phần đối với hộ tiêu thụ lớn, còn nhiều nước khác thì đã áp dụng với cả hộ tiêu thụ nhỏ", ông Cường giải thích.

Với cơ chế giá điện 2 thành phần, những hộ không sử dụng điện mặt trời mái nhà thì không bị ảnh hưởng lớn đến tổng chi phí sử dụng điện năng. Còn những hộ tiêu thụ có lắp điện mặt trời tự sản tự tiêu thì việc áp dụng hai thành phần sẽ tự sinh ra cơ chế cân bằng giữa chi phí để tiếp cận điện năng và chi phí điện tiêu thụ.

Nếu áp dụng cả với hộ tiêu thụ điện nhỏ, phần giá cố định có thể thu qua "tiền công tơ" - thay thế cho cho phí quản lý, vận hành hạ tầng họ đang hưởng.

Đối với lo ngại về nguy cơ "quá tải lưới" khi nguồn từ điện mặt trời quá nhiều gây mất cân bằng phụ tải - hiện tượng được ví như "đường cong con vịt" xuất hiện ở California - giải pháp là phát triển hệ thống lưu trữ. Ông Cường đề xuất với doanh nghiệp quy mô lớn (C&I), nên quy định bắt buộc tối thiểu 10% công suất phải có lưu trữ, đủ để vận hành trong hai giờ. Ở miền Nam với điều kiện nắng tốt, thậm chí có thể có lộ trình yêu cầu tăng dần cao hơn, tới 20%.

"Đây là cách để chia sẻ gánh nặng với hệ thống điện quốc gia, hướng tới một thị trường điện mặt trời phát triển bền vững. Người dân thì không bắt buộc, nhưng nên khuyến khích đầu tư thêm lưu trữ để vừa có lợi cho bản thân, vừa giảm áp lực cho lưới điện", ông Cường nhấn mạnh.

Về cơ chế tổ chức thực thi, ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng Ban pháp chế của VCCI, cũng có quan điểm "Không nên thủ tục hóa mọi thứ. Những khâu có thể chuẩn hóa thành dịch vụ công có thu - minh bạch về quy trình, thời hạn, mức phí thì nên làm". Điều này vừa tạo động lực cho bộ phận cung ứng dịch vụ cải thiện chất lượng, vừa giảm đất cho tiêu cực, lại giúp doanh nghiệp chủ động tính toán.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Mạnh Dũng cũng cho rằng: "Với những hộ lắp điện mặt trời nối lưới, quy định của EVN cũng cần phải được luật hóa và hướng dẫn người dân cụ thể từ khâu đăng ký, đến bước tiếp theo là xác nhận xử lý thế nào để không xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, đồng thời đảm bảo tiến độ hồi đáp nhanh chóng kịp thời để người dân thuận tiện hưởng ứng, là những việc rất cần phải rõ ràng ".

Thay vì tranh luận "có phạt hay không", hãy thiết kế cơ chế khiến tuân thủ trở thành lựa chọn rẻ và dễ nhất. Điều người dân cần là quy trình rõ - phản hồi nhanh - không nhũng nhiễu. Chế tài phải tách bạch đúng đối tượng. Khi ba mảnh ghép này khớp lại, chính sách sẽ đi vào đời sống, an toàn hệ thống được bảo đảm, quyền của người dân được tôn trọng, và động lực đầu tư năng lượng tái tạo sẽ được giải phóng một cách bền vững.

Từ khóa:

chính sách năng lượng công nghệ đo xa điện mặt trời EVN năng lượng tái tạo phát triển bền vững quản lý dữ liệu quyền sở hữu Thủ tục hành chính tự chủ năng lượng

Đọc thêm

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh: Cần hướng tới một đạo luật nền tảng dẫn đường cho sự phát triển

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh: Cần hướng tới một đạo luật nền tảng dẫn đường cho sự phát triển

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh thể hiện khát vọng cải cách thể chế mạnh mẽ, nhưng để thực sự trở thành một đạo luật nền tảng hiệu quả, cần phải giải quyết triệt để những vướng mắc còn tồn tại, đảm bảo tính đồng bộ với các luật chuyên ngành, và tạo ra một môi trường đầu tư thực sự minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao cho cộng đồng doanh nghiệp...

Làng nghề Việt: Từ hồi sinh đến khát vọng “xanh, số và vươn xa hơn”

Làng nghề Việt: Từ hồi sinh đến khát vọng “xanh, số và vươn xa hơn”

Với quyết tâm “xanh hơn, số hơn, vươn xa hơn”, làng nghề Việt Nam được kỳ vọng sẽ không chỉ hồi sinh mạnh mẽ mà còn trở thành trụ cột kinh tế - văn hóa trong chiến lược phát triển nông thôn bền vững...

Giám sát số VietGAP cho nông hộ Tây Bắc hướng đến thị trường xuất khẩu

Giám sát số VietGAP cho nông hộ Tây Bắc hướng đến thị trường xuất khẩu

Ngày 25/9/2025, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức khởi động dự án "Giám sát số về mức độ tuân thủ VietGAP trong chuỗi giá trị cây ăn quả của các nông hộ nhỏ ở Tây Bắc cho thị trường chất lượng cao trong nước và thị trường xuất khẩu tiềm năng"...

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử trong nước và tiềm năng xuất khẩu xuyên biên giới trực tiếp đến người tiêu dùng, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng của kênh bán hàng này, cần có sự nỗ lực toàn diện của cả Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, cải tiến tư duy và phát triển hạ tầng...

Xuất khẩu đang tiến về đích

Xuất khẩu đang tiến về đích

Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu và căng thẳng địa chính trị, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng 8/2025.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cuộc cạnh tranh mới trên “lãnh địa” matcha

Ẩm thực

2

Thu hút FDI 8 tháng tiếp tục diễn biến tích cực

Đầu tư

3

Ninh Bình tăng cường hợp tác với Hồ Bắc (Trung Quốc), mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và du lịch

Đầu tư

4

Cải cách cơ cấu kinh tế, vững vàng vượt qua thách thức

Đầu tư

5

Kiểm soát chặt nguồn thải, rà soát, thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguồn thải khí lớn

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy