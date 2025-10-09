DNSE củng cố vị trí Top 2 thị phần chứng khoán phái sinh HNX quý 3 với 24% thị phần

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Chứng khoán DNSE tăng trưởng vượt bậc về thị phần trong quý 3 khi xếp thứ 6 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất và giữ vững vị trí Top 2 thị phần môi giới phái sinh, theo báo cáo của HNX.
Cụ thể, trong Bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố, Chứng khoán DNSE có bước đột phá ấn tượng khi lọt vào Top 6 với 4,63% thị phần, xếp ngay sau các tên tuổi lớn VPS, TCBS, SSI và VnDirect.
Về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh, DNSE tiếp tục củng cố mạnh mẽ vị trí Top 2 và thu hẹp khoảng cách với VPS khi thị phần đạt mốc gần 24%, tăng hơn 6% so với quý 3/2025.
Như vậy, chỉ sau 2 năm ra mắt sản phẩm phái sinh, DNSE đã thể hiện sức bật mạnh mẽ ở sân chơi này. Quý 1/2024, công ty lần đầu có mặt trong top 10 thị phần với vị trí thứ 5 (chiếm 4,01%). Chỉ sau 1 năm, DNSE vươn lên hạng 2 trong quý 1/2025 (chiếm 16,7%) và tiếp tục gia tăng thị phần như hiện tại.
Kết quả này phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục của DNSE trong nhóm công ty chứng khoán mới, nhờ tập trung vào công nghệ, AI, hệ thống sản phẩm linh hoạt và các chiến lược năng động để mở rộng khách hàng.
Theo bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc DNSE, trong quý 2-3 vừa qua, khi thị trường có những diễn biến sôi động, thanh khoản tích cực, hệ thống sản phẩm số của DNSE đã chứng tỏ được hiệu quả, tốc độ và sự ổn định, mang về tăng trưởng rất tích cực về thị phần cũng như doanh thu, lợi nhuận.
DNSE hiện sở hữu nhiều sản phẩm tiên phong, đơn cử như hệ thống quản trị cho vay theo từng giao dịch (Margin Deal) với các gói vay margin hấp dẫn từ 5,99%; khách hàng còn được tự đề xuất gói vay theo nhu cầu. Tính năng mới - Lệnh AI của DNSE giúp tự động chia lệnh lớn thành các lệnh nhỏ, giúp tối ưu giá và thời gian giao dịch, đặc biệt với lệnh khối lượng lớn…
Sản phẩm phái sinh của DNSE thu hút lượng khách hàng tăng trưởng nhanh chóng bởi tốc độ, sự ổn định của hệ thống và các tính năng tự động, giúp nhà đầu tư kịp thời ứng biến với biến động nhanh của thị trường.
Với việc thị trường chứng khoán Việt Nam đã được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi cùng triển vọng đón nhận dòng vốn ngoại và tăng trưởng mạnh mẽ, đây sẽ là cơ hội để các công ty chứng khoán như DNSE tiếp tục hưởng lợi từ thanh khoản gia tăng, sản phẩm mới và hoạt động môi giới cho vay ký quỹ sôi động.
Tính trong vòng 5 năm qua, từ 2020 đến tháng 10/2025, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 270.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 10 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Các cổ phiếu này chủ yếu nằm ở nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, bán lẻ...
Mặc dù độ rộng tổng thể của chỉ số vẫn nghiêng về phía giảm nhưng một vài cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đủ sức “nhấc” VN-Index qua mốc 1700 điểm trong phiên sáng nay. Thanh khoản đang có dấu hiệu tăng, trong bối cảnh khối ngoại vẫn rút vốn dữ dội.
Ước tính tổng dòng vốn vào nhờ nâng hạng khoảng 3,4 tỷ USD, trong đó ~1,5 tỷ USD là thụ động khi quá trình thêm vào rổ hoàn tất, phần còn lại ~1,9 tỷ USD là chủ động.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: