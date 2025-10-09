Thứ Năm, 09/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

DNSE củng cố vị trí Top 2 thị phần chứng khoán phái sinh HNX quý 3 với 24% thị phần

Thu Ngân

09/10/2025, 14:12

Chứng khoán DNSE tăng trưởng vượt bậc về thị phần trong quý 3 khi xếp thứ 6 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất và giữ vững vị trí Top 2 thị phần môi giới phái sinh, theo báo cáo của HNX.

Cụ thể, trong Bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố, Chứng khoán DNSE có bước đột phá ấn tượng khi lọt vào Top 6 với 4,63% thị phần, xếp ngay sau các tên tuổi lớn VPS, TCBS, SSI và VnDirect.

DNSE vươn lên Top 6 Thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết HNX quý 3/2025.
DNSE vươn lên Top 6 Thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết HNX quý 3/2025.

Về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh, DNSE tiếp tục củng cố mạnh mẽ vị trí Top 2 và thu hẹp khoảng cách với VPS khi thị phần đạt mốc gần 24%, tăng hơn 6% so với quý 3/2025.

Như vậy, chỉ sau 2 năm ra mắt sản phẩm phái sinh, DNSE đã thể hiện sức bật mạnh mẽ ở sân chơi này. Quý 1/2024, công ty lần đầu có mặt trong top 10 thị phần với vị trí thứ 5 (chiếm 4,01%). Chỉ sau 1 năm, DNSE vươn lên hạng 2 trong quý 1/2025 (chiếm 16,7%) và tiếp tục gia tăng thị phần như hiện tại.

DNSE tiếp tục thu hẹp khoảng cách với VPS trong BXH thị phần môi giới thị trường chứng khoán phái sinh HNX quý 3/2025.
DNSE tiếp tục thu hẹp khoảng cách với VPS trong BXH thị phần môi giới thị trường chứng khoán phái sinh HNX quý 3/2025.

Kết quả này phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục của DNSE trong nhóm công ty chứng khoán mới, nhờ tập trung vào công nghệ, AI, hệ thống sản phẩm linh hoạt và các chiến lược năng động để mở rộng khách hàng.

Theo bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc DNSE, trong quý 2-3 vừa qua, khi thị trường có những diễn biến sôi động, thanh khoản tích cực, hệ thống sản phẩm số của DNSE đã chứng tỏ được hiệu quả, tốc độ và sự ổn định, mang về tăng trưởng rất tích cực về thị phần cũng như doanh thu, lợi nhuận.

DNSE hiện sở hữu nhiều sản phẩm tiên phong, đơn cử như hệ thống quản trị cho vay theo từng giao dịch (Margin Deal) với các gói vay margin hấp dẫn từ 5,99%; khách hàng còn được tự đề xuất gói vay theo nhu cầu. Tính năng mới - Lệnh AI của DNSE giúp tự động chia lệnh lớn thành các lệnh nhỏ, giúp tối ưu giá và thời gian giao dịch, đặc biệt với lệnh khối lượng lớn…

Sản phẩm phái sinh của DNSE thu hút lượng khách hàng tăng trưởng nhanh chóng bởi tốc độ, sự ổn định của hệ thống và các tính năng tự động, giúp nhà đầu tư kịp thời ứng biến với biến động nhanh của thị trường.

Với việc thị trường chứng khoán Việt Nam đã được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi cùng triển vọng đón nhận dòng vốn ngoại và tăng trưởng mạnh mẽ, đây sẽ là cơ hội để các công ty chứng khoán như DNSE tiếp tục hưởng lợi từ thanh khoản gia tăng, sản phẩm mới và hoạt động môi giới cho vay ký quỹ sôi động.

Vốn ngoại bán ròng 10 tỷ USD trong 5 năm qua,

Vốn ngoại bán ròng 10 tỷ USD trong 5 năm qua, "game" nâng hạng liệu có "gỡ lại"?

Tính trong vòng 5 năm qua, từ 2020 đến tháng 10/2025, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 270.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 10 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Danh mục 30 cổ phiếu tiềm năng lọt vào rổ của FTSE Russell

Danh mục 30 cổ phiếu tiềm năng lọt vào rổ của FTSE Russell

Các cổ phiếu này chủ yếu nằm ở nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, bán lẻ...

Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt đỉnh 1700, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ

Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt đỉnh 1700, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ

Mặc dù độ rộng tổng thể của chỉ số vẫn nghiêng về phía giảm nhưng một vài cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đủ sức “nhấc” VN-Index qua mốc 1700 điểm trong phiên sáng nay. Thanh khoản đang có dấu hiệu tăng, trong bối cảnh khối ngoại vẫn rút vốn dữ dội.

Phải đến tháng 9/2026 nâng hạng có hiệu lực, dòng tiền thụ động ETF mới mua vào cổ phiếu Việt Nam?

Phải đến tháng 9/2026 nâng hạng có hiệu lực, dòng tiền thụ động ETF mới mua vào cổ phiếu Việt Nam?

Ước tính tổng dòng vốn vào nhờ nâng hạng khoảng 3,4 tỷ USD, trong đó ~1,5 tỷ USD là thụ động khi quá trình thêm vào rổ hoàn tất, phần còn lại ~1,9 tỷ USD là chủ động.

Chu kỳ tăng giá của chứng khoán mới chỉ bắt đầu?

Chu kỳ tăng giá của chứng khoán mới chỉ bắt đầu?

Thị trường không còn trong chế độ phục hồi nữa - mà đang “bứt phá sau nâng hạng”, với chu kỳ tăng giá tiếp theo chỉ mới bắt đầu...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

1

Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt đỉnh 1700, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ

Chứng khoán

2

Văn Phú được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới đất nước

Bất động sản

3

CADIVI - 50 năm phát triển cùng đất nước

Doanh nghiệp

4

Phải đến tháng 9/2026 nâng hạng có hiệu lực, dòng tiền thụ động ETF mới mua vào cổ phiếu Việt Nam?

Chứng khoán

5

Chu kỳ tăng giá của chứng khoán mới chỉ bắt đầu?

Chứng khoán

