DNSE củng cố vị trí Top 2 thị phần chứng khoán phái sinh HNX quý 3 với 24% thị phần

Chứng khoán DNSE tăng trưởng vượt bậc về thị phần trong quý 3 khi xếp thứ 6 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất và giữ vững vị trí Top 2 thị phần môi giới phái sinh, theo báo cáo của HNX.

Cụ thể, trong Bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố, Chứng khoán DNSE có bước đột phá ấn tượng khi lọt vào Top 6 với 4,63% thị phần, xếp ngay sau các tên tuổi lớn VPS, TCBS, SSI và VnDirect.

DNSE vươn lên Top 6 Thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết HNX quý 3/2025.

Về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh, DNSE tiếp tục củng cố mạnh mẽ vị trí Top 2 và thu hẹp khoảng cách với VPS khi thị phần đạt mốc gần 24%, tăng hơn 6% so với quý 3/2025.

Như vậy, chỉ sau 2 năm ra mắt sản phẩm phái sinh, DNSE đã thể hiện sức bật mạnh mẽ ở sân chơi này. Quý 1/2024, công ty lần đầu có mặt trong top 10 thị phần với vị trí thứ 5 (chiếm 4,01%). Chỉ sau 1 năm, DNSE vươn lên hạng 2 trong quý 1/2025 (chiếm 16,7%) và tiếp tục gia tăng thị phần như hiện tại.

DNSE tiếp tục thu hẹp khoảng cách với VPS trong BXH thị phần môi giới thị trường chứng khoán phái sinh HNX quý 3/2025.

Kết quả này phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục của DNSE trong nhóm công ty chứng khoán mới, nhờ tập trung vào công nghệ, AI, hệ thống sản phẩm linh hoạt và các chiến lược năng động để mở rộng khách hàng.

Theo bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc DNSE, trong quý 2-3 vừa qua, khi thị trường có những diễn biến sôi động, thanh khoản tích cực, hệ thống sản phẩm số của DNSE đã chứng tỏ được hiệu quả, tốc độ và sự ổn định, mang về tăng trưởng rất tích cực về thị phần cũng như doanh thu, lợi nhuận.

DNSE hiện sở hữu nhiều sản phẩm tiên phong, đơn cử như hệ thống quản trị cho vay theo từng giao dịch (Margin Deal) với các gói vay margin hấp dẫn từ 5,99%; khách hàng còn được tự đề xuất gói vay theo nhu cầu. Tính năng mới - Lệnh AI của DNSE giúp tự động chia lệnh lớn thành các lệnh nhỏ, giúp tối ưu giá và thời gian giao dịch, đặc biệt với lệnh khối lượng lớn…

Sản phẩm phái sinh của DNSE thu hút lượng khách hàng tăng trưởng nhanh chóng bởi tốc độ, sự ổn định của hệ thống và các tính năng tự động, giúp nhà đầu tư kịp thời ứng biến với biến động nhanh của thị trường.

Với việc thị trường chứng khoán Việt Nam đã được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi cùng triển vọng đón nhận dòng vốn ngoại và tăng trưởng mạnh mẽ, đây sẽ là cơ hội để các công ty chứng khoán như DNSE tiếp tục hưởng lợi từ thanh khoản gia tăng, sản phẩm mới và hoạt động môi giới cho vay ký quỹ sôi động.