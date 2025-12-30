Đẩy mạnh hút vốn ngoại, Trung Quốc mở hai quỹ ETF ở Thái Lan

ChinaAMC ra mắt 2 quỹ ETF tại Thái Lan, mở cửa cho nhà đầu tư tiếp cận cổ phiếu lớn và cổ phiếu công nghệ Trung Quốc, thúc đẩy dòng vốn toàn cầu chảy vào thị trường chứng khoán nước này...

Công ty quản lý tài sản China Asset Management (ChinaAMC) - nhà quản lý quỹ hoán đổi danh mục (ETF) lớn nhất Trung Quốc - vừa thông báo đã ra mắt 2 quỹ ETF trọng điểm tại Thái Lan. Theo đó, nhà đầu tư Thái Lan có thể dễ dàng tiếp cận các cổ phiếu vốn hóa lớn và cổ phiếu công nghệ Trung Quốc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường vốn nhằm thu hút nhà đầu tư toàn cầu. Việc niêm yết sản phẩm tại Thái Lan cũng cho thấy hợp tác thị trường vốn giữa hai nước ngày càng được đẩy mạnh trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) - sáng kiến hạ tầng chủ lực của Bắc Kinh.

"Việc ra mắt ETF tại Thái Lan không chỉ cải thiện đáng kể mức độ thuận tiện của hoạt động đầu tư xuyên biên giới, mà còn tạo điều kiện để dòng vốn trung và dài hạn từ nước ngoài chảy vào thị trường chứng khoán Trung Quốc một cách ổn định hơn", ChinaAMC cho biết trong thông cáo ngày 29/12.

ChinaAMC cho biết việc ra mắt sản phẩm tại Thái Lan cũng phản ánh mức độ quan tâm lớn của nhà đầu tư địa phương đối với các tài sản Trung Quốc, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ.

Hai quỹ ETF của ChinaAMC - lần lượt theo dõi chỉ số CSI 300 gồm nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn của Trung Quốc và chỉ số STAR 50 tập trung vào nhóm cổ phiếu công nghệ đổi mới - ra mắt dưới dạng chứng chỉ lưu ký trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET), bắt đầu giao dịch từ 29/12/2025.

Trong khuôn khổ triển khai 2 quỹ này, ChinaAMC hợp tác với công ty chứng khoán InnovestX Securities - đơn vị đảm nhiệm phát hành chứng chỉ lưu ký và hoạt động tạo lập thị trường.

Theo thông cáo của ChinaAMC, mô hình vận hành là InnovestX mua các ETF cơ sở thông qua kênh ETF Connect chiều vào Trung Quốc đại lục, thuộc cơ chế kết nối giao dịch chứng khoán Stock Connect giữa Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, rồi phát hành chứng chỉ lưu ký trên SET.

Theo hãng tin Reuters, từ đầu năm 2025 đến nay, chỉ số CSI 300 - được nhiều người xem là “thước đo” của kinh tế Trung Quốc - tăng khoảng 18%, sau khi tăng 15% trong năm 2024. Trong khi đó, chỉ số STAR 50 gồm các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Trung Quốc - từ sản xuất chip đến công nghệ sinh học và lĩnh vực sản xuất cao cấp - tăng 36% từ đầu năm 2025.

"Việc ra mắt đồng thời 2 sản phẩm cho phép nhà đầu tư Thái Lan giao dịch theo thời gian thực trong giờ giao dịch của thị trường nội địa, sử dụng đồng baht, không cần mở tài khoản ở nước ngoài, đồng thời được miễn thuế thu nhập từ lợi nhuận đầu tư vốn”, thông cáo của ChinaAMC nêu rõ.

Công ty cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các sản phẩm đầu tư gắn với Trung Quốc dành cho nhà đầu tư quốc tế.

Hồi tháng 6, ChinaAMC thông báo hợp tác với công ty quản lý quỹ BBL Asset Management ra mắt một quỹ dẫn vốn tại Thái Lan để rót vốn vào quỹ hoán đổi danh mục ChinaAMC CSI A500 ETF - theo dõi chỉ số CSI A500. Sang tháng 7, công ty tiếp tục phân phối quỹ China Global Vision Fund tới nhà đầu tư Thái Lan thông qua công ty quản lý quỹ First Plus Asset Management.

Vào tháng 9, ChinaAMC tiếp tục thông báo hợp tác với công ty quản lý đầu tư Rayliant của Mỹ để ra mắt một ETF niêm yết trên sàn Nasdaq, nhằm thu hút dòng vốn toàn cầu vào các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong những lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, công ty này cũng cho biết đã giành được ủy thác quản lý một quỹ đăng ký tại Thái Lan, tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp Trung Quốc hàng đầu có hiện diện toàn cầu.