DNSE lọt Top 10 công ty có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

DNSE được vinh danh trong Top 10 công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam (Best Retail Brokers 2025) tại sự kiện Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum - VIF) 2026 diễn ra ngày 4/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

Đây là chương trình lần đầu tiên được VietnamBiz khởi xướng, nhằm đánh giá chất lượng và hiệu quả dịch vụ bán lẻ của các công ty chứng khoán hoạt động tại Việt Nam. Sau một năm thực hiện, với sự tham gia của các chuyên gia uy tín, CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) và CTCP Dữ liệu Kinh tế Tài chính WiGroup, dự án đã khảo sát hơn 70 công ty chứng khoán và xếp hạng 35 đơn vị có quy mô hàng đầu (chiếm 96% thị phần môi giới) để lựa chọn các công ty tốt nhất.

Kết quả, Bảng xếp hạng 10 công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam (Best Retail Brokers 2025) đã vinh danh DNSE, TCBS, MBS, Mirae Asset (Việt Nam), Pinetree, Rồng Việt, SSI, VnDirect, VPBankS và VPS.

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE (giữa) nhận giải Top 10 công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam.

Chia sẻ tại lễ vinh danh, bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE cho biết, DNSE chọn một hướng đi khác biệt - tập trung ứng dụng công nghệ để chăm sóc khách hàng. So với mô hình môi giới truyền thống, cách tiếp cận này giúp DNSE chủ động, nhanh và minh bạch hơn, nhưng cũng có những hạn chế nhất định trong việc duy trì sự gắn kết và thấu hiểu từng nhà đầu tư.

“Vì thế, DNSE luôn chú trọng lắng nghe từ khách hàng và không ngừng cải tiến để công nghệ thực sự phục vụ con người. Giải thưởng này là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cấp dịch vụ và kiên định với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm,” bà Linh nhấn mạnh.

Theo Hội đồng Xếp hạng, BXH đặt năng lực cải tiến của các CTCK nhằm phục vụ nhà đầu tư lên hàng đầu, thông qua các yếu tố như như eKYC, econtract, lệnh điều kiện, sao kê, nạp rút tiền, liên kết nền tảng, danh mục mẫu, phí giao dịch, lãi vay margin, áp dụng công nghệ hiệu quả trong việc hỗ trợ nhà đầu tư, giáo dục thị trường, phổ biến kiến thức và cung cấp thông tin, dữ liệu cho nhà đầu tư…

Theo đó, DNSE được xếp thứ hạng cao nhờ đáp ứng vượt trội 9 nhóm tiêu chí cốt lõi, tiên phong trong ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu trải nghiệm của nhà đầu tư cá nhân, qua đó đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, yếu tố trọng tâm của bảng xếp hạng.

Cụ thể, DNSE là một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam triển khai mở tài khoản eKYC 100% trực tuyến, giúp nhà đầu tư đăng ký trong vài phút, đồng thời áp dụng chính sách miễn phí giao dịch trọn đời. Hai yếu tố này giúp DNSE đạt điểm tuyệt đối ở nhóm tiêu chí về chi phí giao dịch và khả năng tiếp cận dịch vụ.

Song song, DNSE không ngừng đẩy mạnh các tính năng hỗ trợ giao dịch và là đơn vị tiên phong trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đầu tư. Trong đó, hệ thống quản trị cho vay theo từng giao dịch (Margin Deal) là một sản phẩm mang tính bước ngoặt, giúp nhà đầu tư quản lý danh mục minh bạch, tiếp cận các gói vay với lãi suất cạnh tranh, tự đề xuất gói vay theo nhu cầu và đặc biệt, tránh bán chéo các cổ phiếu tốt trong danh mục trong trường hợp bán giải chấp.

Margin Deal là sản phẩm nổi bật của DNSE, hỗ trợ nhà đầu tư quản trị rủi ro.

Về các tính năng AI, DNSE cũng đi đầu với Lệnh AI và trợ lý ảo Ensa. Lệnh AI giúp tự động chia nhỏ lệnh giao dịch để tối ưu giá khớp, giảm tác động thị trường; còn Trợ lý ảo Ensa có khả năng phân tích dữ liệu doanh nghiệp, tổng hợp chỉ báo và gợi ý chiến lược đầu tư theo từng khẩu vị rủi ro.

Ngoài ra, DNSE còn sở hữu tính năng Senses cung cấp thông tin, dữ liệu theo thời gian thực về cổ phiếu; danh mục Ý tưởng đầu tư (Trading Ideas), và các tính năng tự động trong giao dịch phái sinh… được đánh giá cao về tính hiệu quả và tiện lợi.

Để đẩy mạnh tiếp cận nhóm khách hàng cá nhân và phổ cập đầu tư, DNSE đã thực hiện chiến lược “hệ sinh thái mở”, kết nối với nhiều đối tác uy tín với nguồn khách hàng quy mô như Zalopay, Trading View, các ngân hàng… Nhờ vậy, tính liên kết của nền tảng giao dịch là một trong những tiêu chí DNSE được Hội đồng Xếp hạng đánh giá cao nhất.

Bên cạnh công nghệ, DNSE còn đầu tư mạnh vào giáo dục tài chính và phổ biến kiến thức cho cộng đồng. Với hệ sinh thái nội dung sáng tạo gồm fanpage Bò và Gấu, mạng xã hội giải trí chứng khoán lớn nhất Việt Nam cùng các kênh vệ tinh, DNSE đã tiên phong trong việc đưa kiến thức đầu tư đến gần hơn với công chúng trẻ. Những nỗ lực này giúp DNSE đi đầu trong nhóm tiêu chí về phổ biến kiến thức và hỗ trợ giao dịch.

DNSE sở hữu Bò và Gấu, kênh giải trí chứng khoán hàng đầu hiện nay.

DNSE hiện phục vụ hơn 1,3 triệu nhà đầu tư và liên tục gặt hái những mốc mới trong tăng trưởng kinh doanh, khẳng định khả năng phát triển ổn định và sức hút với cộng đồng nhà đầu tư bán lẻ. Cuối Quý 3 vừa qua, DNSE đạt Top 6 thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết và Top 2 về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh HNX. Dư nợ margin cũng liên tục tăng mạnh, đạt trên 5.750 tỷ đồng.

So với các đối thủ trong Top 10, DNSE nổi bật nhờ định hướng khác biệt. Thay vì dựa vào mạng lưới môi giới truyền thống, DNSE phát triển theo mô hình nền tảng số toàn diện, tự động hóa quy trình, tối ưu chi phí và mở rộng quy mô người dùng nhanh chóng.

Vị trí “Top 10 công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất Việt Nam” là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình 5 năm liên tục đổi mới của DNSE trong việc đặt trải nghiệm người dùng và công nghệ làm trung tâm phát triển. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế ngày càng tăng của DNSE, mà còn cho thấy triển vọng phát triển của doanh nghiệp khi hướng đến thế hệ nhà đầu tư chủ động, từ đó thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thị trường chứng khoán Việt Nam.