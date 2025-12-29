Quỹ cổ phiếu của Techcom Capital bứt phá nhờ năng lực quản lý và kỷ luật đầu tư

Trong tháng 11, VN-Index ghi nhận nhịp phục hồi tích cực sau giai đoạn điều chỉnh, kéo theo sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng tiền trên thị trường vào các kênh đầu tư được quản lý chuyên nghiệp.

Theo bảng xếp hạng hiệu suất quỹ tại nền tảng giao dịch quỹ thông minh Fundmart, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom (TCRES) và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) do Techcom Capital quản lý là những điểm sáng cho thấy, khi chiến lược đầu tư "gặp gỡ" các động lực vĩ mô, lợi nhuận bứt phá là kết quả mang tính tất yếu.

VN-Index đã có cú lội ngược dòng ấn tượng với mức tăng hơn 3% trong tháng 11 sau hai tháng trầm lắng (từ 1.581 điểm và kết thúc tháng ở 1.690 điểm). Các chuyên gia phân tích cho rằng, đằng sau sự phục hồi của chỉ số chung là sự phân hóa sâu sắc của dòng tiền. Đây là lúc năng lực của các nhà quản lý quỹ được kiểm chứng rõ nét.

BỆ PHÓNG TỪ BỨC TRANH VĨ MÔ "SÁNG MÀU"

Nền kinh tế Việt Nam cuối năm 2025 đang bước vào giai đoạn hồi phục với những tín hiệu không thể rõ ràng hơn: sản xuất công nghiệp bùng nổ, xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng hai con số, thặng dư thương mại vượt mốc 20 tỷ USD...

Đặc biệt, dòng vốn đầu tư công, động lực tăng trưởng chính đang được giải ngân với tốc độ kỷ lục. Tổng vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước đã tăng gần 27% so với cùng kỳ. Chính những yếu tố này đã tạo ra "mảnh đất màu mỡ" cho các chiến lược đầu tư theo chủ đề (thematic investing) và đầu tư giá trị phát huy tác dụng.

Theo dữ liệu từ nền tảng giao dịch quỹ thông minh Fundmart, quỹ cổ phiếu TCRES và TCEF đang dẫn dắt cuộc đua lợi nhuận từ đầu năm 2025 (YTD) với mức tăng trưởng lần lượt là 34,6% và 26,7%. Sự bứt phá này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc định vị danh mục chuẩn xác dựa trên các trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế trong chu kỳ mới.

Dữ liệu cập nhật trên Fundmart tại ngày 29/12/2025.

TCRES: ĐÓN ĐẦU LÀN SÓNG HẠ TẦNG VÀ CHÍNH SÁCH

Dẫn đầu bảng xếp hạng Fundmart với tỷ suất sinh lời 34,6% YTD, thuộc Top 5 quỹ cổ phiếu sinh lời tốt nhất trên rủi ro, TCRES là minh chứng điển hình cho chiến lược "nương theo dòng chảy chính sách". Thay vì dàn trải, quỹ này tập trung nguồn lực vào chuỗi giá trị bất động sản và hạ tầng, những lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp từ quyết tâm thúc đẩy đầu tư công của Chính phủ.

Điểm nhấn trong danh mục của TCRES là sự hiện diện của các doanh nghiệp gắn liền với các đại dự án quốc gia như đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Chiến lược của quỹ thể hiện sự đa dạng khi không chỉ nắm giữ cổ phiếu các chủ đầu tư có quỹ đất sạch và pháp lý minh bạch, mà còn mở rộng sang nhóm vật liệu xây dựng, mắt xích đầu tiên được hưởng lợi khi các công trường sáng đèn. Sự thận trọng trong việc quản trị tỷ trọng tiền mặt cũng giúp quỹ này linh hoạt nắm bắt các nhịp điều chỉnh để tối ưu hóa giá vốn.

TCEF: SỰ KIÊN ĐỊNH VỚI CÁC "SẾU ĐẦU ĐÀN"

Nếu TCRES là câu chuyện của sự bứt phá theo sóng ngành, thì TCEF (tăng trưởng 26,7% YTD, thuộc Top 5 quỹ cổ phiếu nhiều nhà đầu tư sở hữu nhất trên Fundmart) lại đại diện cho triết lý đầu tư bền vững vào các giá trị cốt lõi. Chiến lược của quỹ tập trung vào rổ cổ phiếu VN30, những doanh nghiệp đầu ngành có sức khỏe tài chính vượt trội.

Trong bối cảnh chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 10% và xuất khẩu tăng trên 16% trong 11 tháng đầu năm, các doanh nghiệp lớn (Blue-chips) thường là nhóm đầu tiên phản ánh sự phục hồi vào kết quả kinh doanh. Việc TCEF phân bổ tỷ trọng lớn vào ngân hàng, bất động sản và tiêu dùng cho thấy tầm nhìn dài hạn, không bị cuốn theo các biến động ngắn hạn của thị trường. Đây là "thành trì" an toàn cho nhà đầu tư tìm kiếm sự tăng trưởng ổn định, nhưng vẫn vượt trội so với lãi suất tiết kiệm.

Nhìn vào hiệu suất vượt trội của TCRES và TCEF so với thị trường chung, có thể rút ra bài học quan trọng cho nhà đầu tư cá nhân trong giai đoạn tới: kỷ luật và tầm nhìn.

Quỹ TCRES và TCEF thuộc Top 5 quỹ cổ phiếu sinh lời tốt nhất trên rủi ro và có nhiều nhà đầu tư sở hữu nhất trên Fundmart.

Cả hai quỹ đều không chạy theo các xu hướng đầu cơ nóng mà kiên định với các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện tăng trưởng rõ ràng gắn liền với vĩ mô. Trong một thị trường chứng khoán đang dần trưởng thành, việc lựa chọn các quỹ mở có chiến lược bài bản, quản trị rủi ro chặt chẽ như TCRES hay TCEF không chỉ giúp nhà đầu tư tận dụng được đà hồi phục của nền kinh tế mà còn là lá chắn hiệu quả trước những rung lắc ngắn hạn.

Với những nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tích sản tài chính, việc phân bổ vốn vào các quỹ dẫn đầu trên nền tảng Fundmart của TCInvest thời điểm này có thể xem là một bước đi chiến lược để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của năm 2026.

Với 12.000 tỷ đồng tài sản đang quản lý, Techcom Capital hiện đang là một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong phát triển danh mục sản phẩm đa dạng từ quỹ theo chiến lược, loại tài sản, ngành, quỹ đầu tư thụ động... Trong nhiều năm qua, Techcom Capital liên tục được vinh danh là “Công ty quản lý quỹ tiêu biểu” (2023–2025) bởi Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và “Dịch vụ Quản lý tài sản tiêu biểu” 3 năm liên tiếp do Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS) trao tặng.