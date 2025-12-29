Thứ Ba, 30/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Quỹ cổ phiếu của Techcom Capital bứt phá nhờ năng lực quản lý và kỷ luật đầu tư

Khánh Huyền

29/12/2025, 19:30

Trong tháng 11, VN-Index ghi nhận nhịp phục hồi tích cực sau giai đoạn điều chỉnh, kéo theo sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng tiền trên thị trường vào các kênh đầu tư được quản lý chuyên nghiệp.

VnEconomy

Theo bảng xếp hạng hiệu suất quỹ tại nền tảng giao dịch quỹ thông minh Fundmart, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom (TCRES) và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) do Techcom Capital quản lý là những điểm sáng cho thấy, khi chiến lược đầu tư "gặp gỡ" các động lực vĩ mô, lợi nhuận bứt phá là kết quả mang tính tất yếu.

VN-Index đã có cú lội ngược dòng ấn tượng với mức tăng hơn 3% trong tháng 11 sau hai tháng trầm lắng (từ 1.581 điểm và kết thúc tháng ở 1.690 điểm). Các chuyên gia phân tích cho rằng, đằng sau sự phục hồi của chỉ số chung là sự phân hóa sâu sắc của dòng tiền. Đây là lúc năng lực của các nhà quản lý quỹ được kiểm chứng rõ nét.

BỆ PHÓNG TỪ BỨC TRANH VĨ MÔ "SÁNG MÀU"

Nền kinh tế Việt Nam cuối năm 2025 đang bước vào giai đoạn hồi phục với những tín hiệu không thể rõ ràng hơn: sản xuất công nghiệp bùng nổ, xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng hai con số, thặng dư thương mại vượt mốc 20 tỷ USD...

Đặc biệt, dòng vốn đầu tư công, động lực tăng trưởng chính đang được giải ngân với tốc độ kỷ lục. Tổng vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước đã tăng gần 27% so với cùng kỳ. Chính những yếu tố này đã tạo ra "mảnh đất màu mỡ" cho các chiến lược đầu tư theo chủ đề (thematic investing) và đầu tư giá trị phát huy tác dụng.

Theo dữ liệu từ nền tảng giao dịch quỹ thông minh Fundmart, quỹ cổ phiếu TCRES và TCEF đang dẫn dắt cuộc đua lợi nhuận từ đầu năm 2025 (YTD) với mức tăng trưởng lần lượt là 34,6% và 26,7%. Sự bứt phá này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc định vị danh mục chuẩn xác dựa trên các trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế trong chu kỳ mới.

Dữ liệu cập nhật trên Fundmart tại ngày 29/12/2025.
Dữ liệu cập nhật trên Fundmart tại ngày 29/12/2025.

TCRES: ĐÓN ĐẦU LÀN SÓNG HẠ TẦNG VÀ CHÍNH SÁCH

Dẫn đầu bảng xếp hạng Fundmart với tỷ suất sinh lời 34,6% YTD, thuộc Top 5 quỹ cổ phiếu sinh lời tốt nhất trên rủi ro, TCRES là minh chứng điển hình cho chiến lược "nương theo dòng chảy chính sách". Thay vì dàn trải, quỹ này tập trung nguồn lực vào chuỗi giá trị bất động sản và hạ tầng, những lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp từ quyết tâm thúc đẩy đầu tư công của Chính phủ.

Điểm nhấn trong danh mục của TCRES là sự hiện diện của các doanh nghiệp gắn liền với các đại dự án quốc gia như đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Chiến lược của quỹ thể hiện sự đa dạng khi không chỉ nắm giữ cổ phiếu các chủ đầu tư có quỹ đất sạch và pháp lý minh bạch, mà còn mở rộng sang nhóm vật liệu xây dựng, mắt xích đầu tiên được hưởng lợi khi các công trường sáng đèn. Sự thận trọng trong việc quản trị tỷ trọng tiền mặt cũng giúp quỹ này linh hoạt nắm bắt các nhịp điều chỉnh để tối ưu hóa giá vốn.

TCEF: SỰ KIÊN ĐỊNH VỚI CÁC "SẾU ĐẦU ĐÀN"

Nếu TCRES là câu chuyện của sự bứt phá theo sóng ngành, thì TCEF (tăng trưởng 26,7% YTD, thuộc Top 5 quỹ cổ phiếu nhiều nhà đầu tư sở hữu nhất trên Fundmart) lại đại diện cho triết lý đầu tư bền vững vào các giá trị cốt lõi. Chiến lược của quỹ tập trung vào rổ cổ phiếu VN30, những doanh nghiệp đầu ngành có sức khỏe tài chính vượt trội.

Trong bối cảnh chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 10% và xuất khẩu tăng trên 16% trong 11 tháng đầu năm, các doanh nghiệp lớn (Blue-chips) thường là nhóm đầu tiên phản ánh sự phục hồi vào kết quả kinh doanh. Việc TCEF phân bổ tỷ trọng lớn vào ngân hàng, bất động sản và tiêu dùng cho thấy tầm nhìn dài hạn, không bị cuốn theo các biến động ngắn hạn của thị trường. Đây là "thành trì" an toàn cho nhà đầu tư tìm kiếm sự tăng trưởng ổn định, nhưng vẫn vượt trội so với lãi suất tiết kiệm.

Nhìn vào hiệu suất vượt trội của TCRES và TCEF so với thị trường chung, có thể rút ra bài học quan trọng cho nhà đầu tư cá nhân trong giai đoạn tới: kỷ luật và tầm nhìn.

Quỹ TCRES và TCEF thuộc Top 5 quỹ cổ phiếu sinh lời tốt nhất trên rủi ro và có nhiều nhà đầu tư sở hữu nhất trên Fundmart.
Quỹ TCRES và TCEF thuộc Top 5 quỹ cổ phiếu sinh lời tốt nhất trên rủi ro và có nhiều nhà đầu tư sở hữu nhất trên Fundmart.

Cả hai quỹ đều không chạy theo các xu hướng đầu cơ nóng mà kiên định với các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện tăng trưởng rõ ràng gắn liền với vĩ mô. Trong một thị trường chứng khoán đang dần trưởng thành, việc lựa chọn các quỹ mở có chiến lược bài bản, quản trị rủi ro chặt chẽ như TCRES hay TCEF không chỉ giúp nhà đầu tư tận dụng được đà hồi phục của nền kinh tế mà còn là lá chắn hiệu quả trước những rung lắc ngắn hạn.

Với những nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tích sản tài chính, việc phân bổ vốn vào các quỹ dẫn đầu trên nền tảng Fundmart của TCInvest thời điểm này có thể xem là một bước đi chiến lược để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của năm 2026.

Với 12.000 tỷ đồng tài sản đang quản lý, Techcom Capital hiện đang là một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong phát triển danh mục sản phẩm đa dạng từ quỹ theo chiến lược, loại tài sản, ngành, quỹ đầu tư thụ động... Trong nhiều năm qua, Techcom Capital liên tục được vinh danh là “Công ty quản lý quỹ tiêu biểu” (2023–2025) bởi Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và “Dịch vụ Quản lý tài sản tiêu biểu” 3 năm liên tiếp do Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS) trao tặng.

Từ khóa:

Techcom Capital

Đọc thêm

VN-Index có thể tiếp tục tăng trong các phiên tới và hướng đến vùng 1.790 - 1.800

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/12/2025

Cá nhân bán ròng chốt lời nghỉ lễ

Cá nhân bán ròng chốt lời nghỉ lễ

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 723.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 540.2 tỷ đồng.

Gần 3,9 tỷ cổ phiếu VIC sắp về tài khoản nhà đầu tư, thị trường liệu có ảnh hưởng?

Gần 3,9 tỷ cổ phiếu VIC sắp về tài khoản nhà đầu tư, thị trường liệu có ảnh hưởng?

Ngày cuối cùng của năm (31/12), khoảng 3,9 tỷ cổ phiếu VIC sẽ về tài khoản của nhà đầu tư để có thể giao dịch, tuy vậy phần lớn số cổ phiếu này tập trung ở các cổ đông lớn, MBS cho rằng thị trường sẽ không bị ảnh hưởng bởi lượng cổ phiếu này.

Danh mục của tỷ phú Warren Buffett thay đổi thế nào sau một thập kỷ?

Danh mục của tỷ phú Warren Buffett thay đổi thế nào sau một thập kỷ?

Danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway dưới sự điều hành của Warren Buffett đã có sự thay đổi đáng kể từ năm 2015 đến 2025, với tỷ trọng tăng lên ở nhóm cổ phiếu công nghệ và năng lượng...

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có lãnh đạo mới

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có lãnh đạo mới

Ông Trịnh Sơn Hồng - Phó Trưởng ban Ban Giám sát thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được bổ nhiệm Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index có thể tiếp tục tăng trong các phiên tới và hướng đến vùng 1.790 - 1.800

Chứng khoán

2

Cá nhân bán ròng chốt lời nghỉ lễ

Chứng khoán

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Dữ liệu trở thành một nguồn lực chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Kinh tế số

4

Gần 3,9 tỷ cổ phiếu VIC sắp về tài khoản nhà đầu tư, thị trường liệu có ảnh hưởng?

Chứng khoán

5

Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 70% kế hoạch trước thềm năm mới

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy