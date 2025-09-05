Độ phủ sóng 5G đã đạt 26% dân số

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 8 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, đã thông tin về tình hình chuyển đổi số của Việt Nam đến hết quý 2/2025.

Theo đó, doanh thu ngành công nghệ thông tin đạt 27 triệu tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và bằng 65% kế hoạch cả năm. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt gần 2,25 triệu tỷ đồng, tăng 29% và hoàn thành 60% mục tiêu.

Ở lĩnh vực xã hội số, đến nay đã có 21,8 triệu chứng thư số được cấp, tương ứng 35,18% dân số trưởng thành. Bộ Công an đã cấp 17,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip và kích hoạt hơn 64 triệu tài khoản VNeID.

Đến nay, các bộ, ngành, địa phương đều đã ban hành và triển khai nghị quyết, kế hoạch, đề án chuyển đổi số cả ở giai đoạn 5 năm lẫn hằng năm. Đặc biệt, Nghị quyết 57 của Trung ương đã khẳng định: thể chế phải được hoàn thiện và đi trước một bước, coi đây là “bí quyết điều khiển”, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việt Nam đặt mục tiêu không chỉ thích ứng mà còn “bắt kịp, tiến cùng và vượt lên”. Do đó, hành động quyết liệt và tầm nhìn dài hạn về hoàn thiện thể chế được coi là yêu cầu cấp thiết.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Chuyển đổi số Quốc gia nhấn mạnh: “Trong tương lai gần, chúng ta sẽ chứng kiến một Chính phủ vận hành dựa trên nguyên tắc số hóa ngay từ đầu. Các hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ sẽ được xây dựng trên nền tảng dữ liệu thời gian thực, với sự hỗ trợ của hệ thống AI trong phân tích và dự báo.

Người dân và doanh nghiệp sẽ được thụ hưởng dịch vụ công toàn trình, không giấy tờ, được phục vụ chủ động và cá nhân hóa nhờ dữ liệu và AI. Trên môi trường số, ranh giới hành chính dần bị xóa nhòa, hình thành một nền hành chính thống nhất, hiện đại, thực sự lấy phục vụ làm trung tâm”.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ xây dựng một nền kinh tế số năng động, cạnh tranh và tự chủ. Quá trình chuyển đổi số được điều hành hợp lý sẽ khơi thông các nguồn lực, đặc biệt là tài nguyên dữ liệu, tạo lập sân chơi bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế. Doanh nghiệp, nhất là khối vừa và nhỏ, sẽ có cơ hội tiếp cận các nền tảng số chung, dữ liệu mở cùng những chính sách hỗ trợ để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số.