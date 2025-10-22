Doanh nghiệp Việt Nam: Chủ động dẫn dắt tương lai với an ninh mạng tiên tiến

Trong kỷ nguyên số, nơi trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng mạng và điện toán đám mây trở thành nền tảng cho đổi mới và tăng trưởng, an ninh mạng không còn là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết.

Doanh nghiệp không chỉ cần khả năng phòng thủ mà còn phải chủ động nắm bắt cơ hội để dẫn dắt tương lai. Điều này đòi hỏi các giải pháp công nghệ tiên tiến và một đối tác đáng tin cậy để đồng hành lâu dài.

Theo các khảo sát toàn cầu mới nhất, hơn 35% vụ vi phạm dữ liệu bắt nguồn từ truy cập bên thứ ba, cho thấy ranh giới giữa nội bộ và bên ngoài ngày càng mờ nhạt. Khoảng 13% tổ chức đã từng bị xâm nhập vào hệ thống AI, phản ánh những thách thức mới khi AI trở thành yếu tố cốt lõi trong vận hành doanh nghiệp. Ngoài ra, 64% doanh nghiệp xem bảo mật đám mây là ưu tiên hàng đầu, và 49% chuyên gia an ninh cho rằng các biến động kinh tế và địa chính trị đang làm gia tăng nguy cơ tấn công vào hạ tầng thiết yếu. Những con số này nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về khả năng thích ứng và phòng thủ chủ động.

TECH SUMMIT 2025: TẦM NHÌN DẪN ĐẦU XU HƯỚNG

Tại sự kiện “Tech Summit 2025: Future Ready – Dẫn đầu xu hướng an ninh mạng tương lai” diễn ra ngày 2/10/2025, ông Nguyễn Tuấn Cường, Giám đốc Quốc gia Westcon tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Khi chuyển đổi số tăng tốc, các rủi ro và thách thức an ninh mạng ngày càng phức tạp. Doanh nghiệp không chỉ cần phòng thủ mà còn phải chủ động nắm bắt cơ hội. Điều này đòi hỏi giải pháp tiên tiến và một đối tác có năng lực, tầm nhìn để đồng hành lâu dài.”

Sự kiện do Westcon phối hợp tổ chức cùng các đối tác công nghệ hàng đầu như Broadcom (Symantec, CA, Carbon Black), Amazon Web Services (AWS), Juniper Networks và BeyondTrust đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ và doanh nghiệp Việt Nam. Các chuyên gia đã thảo luận về các xu hướng định hình tương lai, bao gồm mạng tự động hóa bởi AI, mô hình Zero Trust, hạ tầng phòng thủ thông minh và quản trị dữ liệu doanh nghiệp.

Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp lý để đảm bảo an ninh mạng cho quốc gia và doanh nghiệp. Các văn bản pháp luật đáng chú ý như Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, Luật Giao dịch Điện tử và Luật An ninh Mạng đã được ban hành. Đặc biệt, dự thảo Luật Chuyển đổi Số (dự kiến 2025) đề xuất các biện pháp thúc đẩy và bảo đảm an toàn số, bao gồm yêu cầu gắn nhãn nội dung do AI tạo ra và đặt giới hạn cho các nền tảng chi phối. Đây là minh chứng cho cam kết của Việt Nam trong việc cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và an toàn số.

WESTCON: ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Theo Westcon, bảo mật ngày nay không chỉ là việc tuân thủ quy định mà còn là xây dựng khả năng chống chịu toàn diện trên mọi lớp hạ tầng. Là đối tác chiến lược trong lĩnh vực bảo mật AI và chuyển đổi số, Westcon hỗ trợ doanh nghiệp triển khai mô hình Zero Trust, khai thác sức mạnh phòng thủ dựa trên AI và xây dựng môi trường bảo mật linh hoạt.

Westcon-Comstor, có mặt tại hơn 50 quốc gia, là nhà phân phối và cung cấp giải pháp công nghệ toàn cầu, chuyên về an ninh mạng, hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Tại Việt Nam, Westcon là đối tác phân phối độc quyền của Broadcom, cung cấp các giải pháp bảo mật hàng đầu như Symantec (bảo vệ dữ liệu, thiết bị đầu cuối và hệ thống mạng) và Carbon Black (phát hiện, phản ứng và quản lý mối đe dọa qua nền tảng EDR/XDR). Sự kết hợp này tạo nên nền tảng an ninh mạng vững chắc, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao khả năng phòng thủ và ứng phó hiệu quả trước các mối đe dọa tinh vi.

Ngoài ra, Westcon là nhà phân phối chính thức đầu tiên của AWS tại Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp di chuyển hạ tầng lên đám mây, hiện đại hóa hệ thống và triển khai các giải pháp bảo mật chuyên biệt. Westcon giúp đối tác Việt Nam thương mại hóa, triển khai và mở rộng quy mô các giải pháp bảo mật một cách linh hoạt và tiết kiệm chi phí.

Westcon không chỉ phân phối sản phẩm mà còn định vị mình là cầu nối giữa khách hàng và các hãng công nghệ, mang đến các giải pháp tối ưu. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp Việt Nam không chỉ sở hữu công nghệ tiên tiến mà còn tận dụng sức mạnh công nghệ để phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

“Hành trình chuyển đổi số và bảo mật thông minh chỉ mới bắt đầu. Với tầm nhìn ‘Future Ready’, Westcon-Comstor cam kết đồng hành cùng các đối tác và doanh nghiệp Việt Nam để xây dựng hạ tầng số an toàn, linh hoạt và bền vững,” ông Nguyễn Tuấn Cường khẳng định.

* Để biết thêm thông tin chi tiết về các giải pháp của Westcon, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Westcon Group (Việt Nam)

Văn phòng chính: Tầng 3, Tòa nhà Elcom, ngõ 15, Phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chi nhánh: Tầng 8, Tòa nhà Yteco, 181 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Website: https://www.westconcomstor.com/vn/vn.html

Số điện thoại: (84-28) 3620 3338

Hoặc ông Nguyễn Tuấn Cường (Frank)



Email: Frank.nguyen@westcon.com

Số điện thoại: +8490 499 3780.