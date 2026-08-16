Chủ Nhật, 16/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2026 VnEconomy thúc đẩy phát triển năng lượng VnEconomy Vneconomy VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Tài sản thực được mã hóa: Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số

Tài sản thực được mã hóa: Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số

Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.

Bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh bất động sản

Bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh bất động sản

Một số quy định chung, thiếu nội hàm hoặc trùng lắp với các Luật khác sẽ được bãi bỏ trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đồng thời, quy định về mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản, quy trình giao dịch bất động sản sẽ được bổ sung nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Điểm nhấn kỳ họp Quốc hội không thường lệ lần thứ nhất

Điểm nhấn kỳ họp Quốc hội không thường lệ lần thứ nhất

Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

VnEconomy Xem thêm
The Guide Tạp chí kinh tế Việt Nam Tư vấn Tiêu & Dùng

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Lần đầu tiên khái niệm thủ tục đầu tư theo chuỗi được đưa vào hệ thống luật pháp. Ảnh: Getty.

VnEconomy “Thủ tục đầu tư theo chuỗi” lần đầu tiên được đưa vào hệ thống luật pháp

Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy