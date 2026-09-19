Chủ Nhật, 20/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Huế kết nối y tế, nghỉ dưỡng và di sản

N Nguyễn Thuấn

Kết nối y tế, du lịch, nghỉ dưỡng và di sản, Hệ sinh thái Du lịch Chăm sóc Sức khỏe Huế được kỳ vọng mở thêm hướng phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, phục hồi và trải nghiệm văn hóa của du khách trong nước, quốc tế...

Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác & ra mắt hệ sinh thái du lịch chăm sóc sức khoẻ. Ảnh: UBND TP Huế
Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác & ra mắt hệ sinh thái du lịch chăm sóc sức khoẻ. Ảnh: UBND TP Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Công ty Cổ phần HoLo Travel và Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế vừa phối hợp tổ chức ra mắt Hệ sinh thái Du lịch Chăm sóc Sức khỏe Huế.

Mô hình hướng tới việc kết nối các lĩnh vực y tế, du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng và di sản, từng bước hình thành những hành trình kết hợp chăm sóc sức khỏe với phục hồi thể chất, tinh thần và khám phá các giá trị văn hóa đặc sắc của Cố đô Huế.

Theo thỏa thuận hợp tác, mỗi đơn vị trong hệ sinh thái đảm nhận một vai trò riêng, cùng tạo thành chuỗi dịch vụ khép kín. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế có trách nhiệm kết nối và bảo đảm các giá trị, tính nguyên bản của di sản trong quá trình xây dựng sản phẩm.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế giữ vai trò hạt nhân về chuyên môn y tế. Trong khi đó, HoLo Travel phụ trách phát triển sản phẩm, thiết kế hành trình và truyền thông; Vietravel Huế đảm nhiệm kết nối thị trường, phân phối và quảng bá sản phẩm.

Điểm đáng chú ý của mô hình là không chỉ tập trung vào hoạt động khám, chữa bệnh mà hướng tới một hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện. Du khách có thể kết hợp khám, tầm soát sức khỏe, điều trị hoặc phục hồi với lưu trú, dinh dưỡng, ẩm thực, nghỉ dưỡng và tham quan di sản.

Theo định hướng này, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế phát triển mô hình Hospital - Hotel, kết hợp dịch vụ y khoa với lưu trú, nghỉ dưỡng và chăm sóc toàn diện. Đây được xem là mắt xích quan trọng để kết nối năng lực y tế với hệ thống dịch vụ du lịch, qua đó tạo ra những sản phẩm chuyên biệt dành cho nhóm khách có nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong thời gian lưu trú tại Huế.

Mô hình cũng mở ra khả năng kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi hoạt động chăm sóc sức khỏe được kết hợp với các trải nghiệm văn hóa, cảnh quan và ẩm thực. Thay vì một chuyến đi chỉ tập trung tham quan, du khách có thể xây dựng lịch trình phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi, phục hồi và khám phá.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho rằng Huế có nhiều điều kiện để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe nhờ sự kết hợp giữa hệ thống y tế, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch cùng những giá trị đặc sắc về di sản, văn hóa, cảnh quan và ẩm thực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại chương trình. Ảnh: UBND TP Huế
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại chương trình. Ảnh: UBND TP Huế

Theo lãnh đạo thành phố, đây là nền tảng để Huế phát triển thêm những sản phẩm du lịch mới theo hướng chất lượng, chuyên nghiệp và bài bản, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách khi đến địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đề nghị các đơn vị tiếp tục liên kết chặt chẽ, chủ động phối hợp và xác định du lịch chăm sóc sức khỏe là sản phẩm chung của cả hệ sinh thái. Chất lượng cần được bảo đảm ở từng khâu, từ chuyên môn y tế, lưu trú, dinh dưỡng đến thiết kế hành trình và trải nghiệm di sản.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế cũng được đề nghị tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đội ngũ hướng dẫn viên và các dịch vụ liên quan để từng bước hoàn thiện chuỗi sản phẩm.

Cùng với đó, thành phố Huế định hướng đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có và mô hình mới để hình thành các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe mang dấu ấn riêng của Huế.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

dịch vụ y tế và du lịch VnEconomy du lịch chăm sóc sức khỏe Huế VnEconomy du lịch Huế VnEconomy tiêu dùng VnEconomy Vneconomy VnEconomy

Chủ đề

Wellness chữa lành tại những điểm đến xanh

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Hà Tĩnh sắp có khu đô thị du lịch sinh thái vốn hơn 17.200 tỷ đồng

Hà Tĩnh sắp có khu đô thị du lịch sinh thái vốn hơn 17.200 tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm với tổng vốn đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng, quy mô khoảng 180,12 ha. Dự án được định hướng hình thành khu đô thị hiện đại, kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ tại khu vực Thiên Cầm...

Lào Cai khẳng định vị thế trung tâm du lịch vùng Tây Bắc

Lào Cai khẳng định vị thế trung tâm du lịch vùng Tây Bắc

Song song với phát triển sản phẩm, Lào Cai đang tăng tốc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu du lịch, xây dựng hệ sinh thái du lịch số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như tối ưu hóa trải nghiệm cho du khách...

Du lịch “cất cánh” từ tài nguyên văn hóa

Du lịch “cất cánh” từ tài nguyên văn hóa

Trong kỷ nguyên mới, phát triển du lịch phải thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực tăng trưởng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, văn hóa làm nền tảng cốt lõi; bản sắc, chất lượng trải nghiệm là lợi thế cạnh tranh...

Sân bay trở thành điểm đến tham quan du lịch

Sân bay trở thành điểm đến tham quan du lịch

Từng chỉ được xem là điểm trung chuyển buồn tẻ, nơi hành khách chỉ mong nhanh chóng rời đi, nhiều sân bay trên thế giới giờ đây đang trở thành điểm đến du lịch thực thụ...

VnEconomy Xem thêm
Du lịch Sức khỏe Thị trường Sự kiện Đẹp + Giải trí Nhà Ẩm thực

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Ảnh: VETmedia

VnEconomy [Trực tuyến]: Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”

Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy