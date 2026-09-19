Huế kết nối y tế, nghỉ dưỡng và di sản

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Công ty Cổ phần HoLo Travel và Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế vừa phối hợp tổ chức ra mắt Hệ sinh thái Du lịch Chăm sóc Sức khỏe Huế.
Mô hình hướng tới việc kết nối các lĩnh vực y tế, du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng và di sản, từng bước hình thành những hành trình kết hợp chăm sóc sức khỏe với phục hồi thể chất, tinh thần và khám phá các giá trị văn hóa đặc sắc của Cố đô Huế.
Theo thỏa thuận hợp tác, mỗi đơn vị trong hệ sinh thái đảm nhận một vai trò riêng, cùng tạo thành chuỗi dịch vụ khép kín. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế có trách nhiệm kết nối và bảo đảm các giá trị, tính nguyên bản của di sản trong quá trình xây dựng sản phẩm.
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế giữ vai trò hạt nhân về chuyên môn y tế. Trong khi đó, HoLo Travel phụ trách phát triển sản phẩm, thiết kế hành trình và truyền thông; Vietravel Huế đảm nhiệm kết nối thị trường, phân phối và quảng bá sản phẩm.
Điểm đáng chú ý của mô hình là không chỉ tập trung vào hoạt động khám, chữa bệnh mà hướng tới một hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện. Du khách có thể kết hợp khám, tầm soát sức khỏe, điều trị hoặc phục hồi với lưu trú, dinh dưỡng, ẩm thực, nghỉ dưỡng và tham quan di sản.
Theo định hướng này, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế phát triển mô hình Hospital - Hotel, kết hợp dịch vụ y khoa với lưu trú, nghỉ dưỡng và chăm sóc toàn diện. Đây được xem là mắt xích quan trọng để kết nối năng lực y tế với hệ thống dịch vụ du lịch, qua đó tạo ra những sản phẩm chuyên biệt dành cho nhóm khách có nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong thời gian lưu trú tại Huế.
Mô hình cũng mở ra khả năng kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi hoạt động chăm sóc sức khỏe được kết hợp với các trải nghiệm văn hóa, cảnh quan và ẩm thực. Thay vì một chuyến đi chỉ tập trung tham quan, du khách có thể xây dựng lịch trình phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi, phục hồi và khám phá.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho rằng Huế có nhiều điều kiện để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe nhờ sự kết hợp giữa hệ thống y tế, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch cùng những giá trị đặc sắc về di sản, văn hóa, cảnh quan và ẩm thực.
Theo lãnh đạo thành phố, đây là nền tảng để Huế phát triển thêm những sản phẩm du lịch mới theo hướng chất lượng, chuyên nghiệp và bài bản, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách khi đến địa phương.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đề nghị các đơn vị tiếp tục liên kết chặt chẽ, chủ động phối hợp và xác định du lịch chăm sóc sức khỏe là sản phẩm chung của cả hệ sinh thái. Chất lượng cần được bảo đảm ở từng khâu, từ chuyên môn y tế, lưu trú, dinh dưỡng đến thiết kế hành trình và trải nghiệm di sản.
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế cũng được đề nghị tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đội ngũ hướng dẫn viên và các dịch vụ liên quan để từng bước hoàn thiện chuỗi sản phẩm.
Cùng với đó, thành phố Huế định hướng đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có và mô hình mới để hình thành các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe mang dấu ấn riêng của Huế.
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