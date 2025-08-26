Thứ Ba, 26/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Đơn giản hóa thủ tục hành chính của 7 lĩnh vực tư pháp và 6 ngành nghề kinh doanh

Đỗ Như

26/08/2025, 06:00

Theo Quyết định có 7 lĩnh vực và 6 ngành nghề được cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bao gồm hành nghề: thừa phát lại, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, luật sư, quản tài viên và công chứng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính để tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Quyết định phê duyệt đã xác định rõ việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 7 lĩnh vực quan trọng, bao gồm: đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thi hành án dân sự, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại và tư vấn pháp luật.

Đồng thời, 6 ngành nghề kinh doanh cũng được chú trọng bao gồm hành nghề thừa phát lại, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, luật sư, quản tài viên và công chứng.

Một trong những điểm nổi bật của quyết định này là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực và hòa giải ở cơ sở. 

Quyết định cũng đã phân cấp lại thẩm quyền cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá từ Bộ Tư pháp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Điều này không chỉ giảm bớt thủ tục hành chính mà còn giúp tăng cường tính chủ động của các địa phương trong việc quản lý hoạt động đấu giá. Bên cạnh đó, mức phí thẩm định cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản cũng được giảm 50%, từ đó giảm gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp.

Quyết định đã gộp thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật/đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành 1 thủ tục hành chính. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ cần thực hiện một bước duy nhất là đề nghị hỗ trợ thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mặt khác, cắt giảm 2/6 loại giấy tờ là: (1) Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu; (2) Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Đặc biệt, việc bãi bỏ một số điều kiện trong thủ tục cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài và thủ tục cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư.

Các quy định như yêu cầu Trưởng chi nhánh phải có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng hay có ít nhất hai năm hành nghề luật sư… đã được loại bỏ, giúp thu hút thêm nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, thời gian giải quyết thủ tục hành chính cũng được rút ngắn đáng kể, từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc đối với thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá và từ 10 ngày xuống còn 7 ngày làm việc đối với thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp mà còn nâng cao hiệu quả công việc của các cơ quan chức năng.

Quyết định cũng bãi bỏ một số điều kiện bổ nhiệm công chứng viên, giảm thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật xuống còn 03 năm. Đồng thời, bỏ thành phần hồ sơ gồm Phiếu Lý lịch tư pháp;Bản sao bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ, tiến sĩ luật; Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng.

Đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng thì phải có bản sao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng và giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Công chứng; Bản sao giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng.

Quyết định cũng sửa đổi trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước.

Quyết định này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính mà còn thể hiện cam kết của Chính phủ trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và hiệu quả hơn.

