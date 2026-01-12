Thứ Hai, 12/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương với người được tuyển dụng vào công chức

Nhật Dương

12/01/2026, 12:10

Theo Bộ Nội vụ, việc xếp lương phải căn cứ vào thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 1/2026/TT-BNV hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Thông tư này hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 20 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Việc xếp lương phải căn cứ vào thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), được bố trí làm công việc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm.

Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, thì không được tính để làm căn cứ xếp lương ở ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm được tuyển dụng.

Liên quan đến việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức đã xếp lương theo các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, Thông tư nêu rõ, trường hợp tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch có cùng hệ số bậc lương đã hưởng, thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ), sang hệ số bậc lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng. Thời gian hưởng lương mới được tính kể từ ngày ký quyết định xếp lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thông tư cũng hướng dẫn xếp lương với trường hợp tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch có hệ số bậc lương khác với hệ số bậc lương đã hưởng.

Trong đó, với trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: Căn cứ vào hệ số lương đã hưởng để xếp vào hệ số lương gần nhất (cao hơn hoặc thấp hơn) ở ngạch công chức được xếp.

Thời gian hưởng lương mới được tính kể từ ngày ký quyết định xếp lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng. Thời gian xét nâng bậc lần sau được tính như sau:

Đối với trường hợp xếp vào hệ số lương cao hơn gần nhất, nếu chênh lệch giữa hệ số lương mới được xếp so với hệ số lương đã hưởng bằng, hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định xếp lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng. Nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

Đối với trường hợp xếp vào hệ số lương thấp hơn gần nhất: Được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: Căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng để xếp vào hệ số lương gần nhất (cao hơn hoặc thấp hơn) ở ngạch được xếp. Thời gian hưởng lương mới được tính kể từ ngày ký quyết định xếp lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng.

Trường hợp có hệ số lương đã hưởng hoặc có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đã hưởng lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch được xếp, thì xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch được xếp, và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương, hoặc tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đã hưởng.

Thời gian hưởng lương mới (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu) và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính kể từ ngày ký quyết định xếp lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng.

Hệ số chênh lệch bảo lưu (tính tròn số sau dấu phẩy 2 số) được hưởng trong suốt thời gian xếp ngạch công chức.

Sau đó, nếu công chức tiếp tục được thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hiện giữ, thì được cộng hệ số chênh lệch bảo lưu này vào hệ số lương đang hưởng, để xếp lương vào ngạch công chức theo vị trí việc làm mới đó. Đồng thời, thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu kể từ ngày được xếp lương ở ngạch công chức theo vị trí việc làm mới đó.

Chậm nhất 1/7/2027, xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm trước

16:30, 09/01/2026

Chậm nhất 1/7/2027, xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm trước

Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm

14:21, 26/12/2025

Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm

Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị chính sách tổng thể về tiền lương trong quý 3/2026

11:11, 30/12/2025

Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị chính sách tổng thể về tiền lương trong quý 3/2026

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội công chức tiền lương xếp lương công chức

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép sẽ bị phạt và tịch thu tài sản

Mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép sẽ bị phạt và tịch thu tài sản

Từ ngày 9/2/2026, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định chi tiết các mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bao gồm hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng…

Đặc sắc Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Đặc sắc Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Thông qua lễ hội và lộ trình trồng cây anh đào, xã Mường Phăng (tỉnh Điện Biên) kỳ vọng không chỉ tạo thêm điểm nhấn du lịch hấp dẫn, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, quảng bá hình ảnh Điện Biên, vùng đất lịch sử đang chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển du lịch bền vững...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Tặng quà Tết của Chủ tịch nước đến người có công trước 31/1

Tặng quà Tết của Chủ tịch nước đến người có công trước 31/1

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 kịp thời, đầy đủ trước ngày 31/1/2026, không để xảy ra sai sót, tiêu cực...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

eMagazine

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

eMagazine

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Kinh tế xanh

2

Quản lý tài sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trong năm 2026

Chứng khoán

3

Thị trường tiêu dùng trong cuộc đua mua bán cảm xúc

Tiêu & Dùng

4

Masterise Homes: Tư duy hàng hiệu tiên phong định hình vị thế dẫn dắt thị trường

Bất động sản

5

Tâm điểm an cư và đầu tư bất động sản bền vững tại phía Tây Hà Nội

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy