Dòng tiền quá yếu, cổ phiếu giảm diện rộng, khối ngoại tiếp tục rút ròng ngàn tỷ
Kim Phong
26/09/2025, 12:05
Thị trường suy yếu đáng kể trong phiên sáng nay khi dòng tiền từ chối mua giá cao. Trọn thời gian giao dịch độ rộng đều nghiêng về phía giảm trong khi thanh khoản sàn HoSE thấp hơn sáng hôm qua tới 29%. Đặc biệt khối ngoại có phiên giải ngân tệ nhất 6 tháng.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 6,09 điểm tương đương -0,37%.
Chỉ số này có hai nhịp “rướn” vượt qua tham chiếu nhưng sau đó đều rơi trở lại.
Độ rộng phản ánh rõ nét những nỗ lực kéo trụ bất thành. Hiện sàn này chỉ có 96
mã tăng nhưng tới 203 mã giảm.
Các trụ suy yếu dĩ nhiên là nguyên nhân khiến VN-Index không
giữ được độ cao. VIC còn tăng nhẹ 0,06% nhưng có thể xem là một thất bại vì có
lúc đã tăng tới 1,27%. CTG đang là trụ khỏe nhất với mức tăng 1,59%, nhưng đó đã
là kết quả của một nhịp trượt giảm gần 1% về cuối phiên. Những nỗ lực cầm cự mốc
tham chiếu của HPG cũng rất mong manh sau khi đã trượt giảm 1,37% so với đỉnh.
Loạt cổ phiếu lớn khác đã bị đánh lùi xuống dưới tham chiếu
là VHM giảm 0,4%, BID giảm 0,12%, TCB giảm 0,9%, VPB giảm 0,97%, MBB giảm
0,38%, FPT giảm 0,51%. Thống kê cho thấy toàn bộ rổ VN30 đã lùi giá với biên độ
khác nhau, trong đó 13 mã tụt giá hơn 1%. Chỉ số VN30-Index đang giảm 0,42% với
4 mã tăng/21 mã giảm, trong đó 6 mã giảm quá 1%.
Nhóm ngân hàng tiếp tục cho thấy sự thất vọng sau một phiên “lóe
sáng” duy nhất ngày 24/9 vừa qua: Trong 27 mã nhóm này sáng nay chỉ có 2 mã
xanh là CTG và LPB. Cổ phiếu chứng khoán cũng chỉ lác đác 5 mã xanh còn số đỏ gấp
nhiều lần. Những mã thanh khoản tốt nhất thì giá đều yếu như SSI giảm 1,03%, VIX
giảm 1,88%. VND giảm 0,88%...
Thanh khoản khớp lệnh HoSE sáng nay chỉ đạt hơn 9.672 tỷ đồng,
giảm 29% so với sáng hôm qua. Rổ VN30 cũng giảm 13% với 4.851 tỷ đồng. Mức giảm
tuyệt đối của sàn này khoảng 3.821 tỷ và rổ VN30 giảm 719 tỷ. Như vậy dòng tiền
vào cổ phiếu vừa và nhỏ đã co lại đáng kể, trái ngược hoàn toàn với sự hưng phấn
của phiên hôm qua.
Với độ rộng rất hẹp, cổ phiếu vừa và nhỏ cũng đang điều chỉnh
diện rộng: Midcap giảm 0,73%, Smallcap giảm 0,23%. Tuy nhiên cũng không quá nhiều
cổ phiếu xuất hiện áp lực bán tháo thực sự vì nền thanh khoản tổng thể là thấp.
Trong 203 mã đang đỏ trên HoSE, có 87 mã giảm quá 1% với thanh khoản chiếm 28%
sàn. Giao dịch lớn chỉ xuất hiện ở SSI, VIX, DXG, BSR, VSC, VJC, STB và HDB. Đây
là các cổ phiếu giảm giá hơn 1% và thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Ngoài
ra các cổ phiếu midcap yếu rõ rệt là VCI giảm 1,71%, GEX giảm 1,68%, PVT giảm
1,82%, EVF giảm 1,47%, DGW giảm 1,53%, GMD giảm 1,81%...
Ở phía tăng, khả năng nâng đỡ giá cũng ngày càng co cum lại.
Toàn sàn HoSE chỉ có 13 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng với mức tăng hơn 1%. Đặc
biệt gần như toàn bộ thanh khoản của nhóm tăng mạnh nhất dồn vào vài cổ phiếu hàng
đầu là CII tăng 2,11% khớp 605,2 tỷ; CTG tăng 1,59% với 278,9 tỷ; HHV tăng
3,04% với 277,8 tỷ; NKG tăng 1,36% với 177,5 tỷ; HAG tăng 2,22% với 138,7 tỷ;
HDG tăng 2,78% với 138 tỷ; IJC tăng 1,78% với 121 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay ghi nhận mức bán ròng rất lớn,
gần 1.176 tỷ đồng trên sàn HoSE, nhưng không phải do khối này xả quá nhiều, mà
là mua quá ít. Cụ thể, khối ngoại chỉ giải ngân 634,6 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục 6
tháng. Các mã bị bán đáng chú ý là SSI -127 tỷ, FPT -80,5 tỷ, VIX -74,8 tỷ, VHM
-66 tỷ, SHB -62,3 tỷ, HPG -54,8 tỷ. Phía mua ròng duy nhất VCB là đáng kể với
22,3 tỷ.
Chuyên gia: Tổ chức trong nước đang chi phối thanh khoản, VN-Index có thể lên 2100 điểm
10:26, 26/09/2025
Ước tính lợi nhuận nhóm ngân hàng tăng 21,5% trong quý 3, có nhà băng tăng tới 44%
10:11, 26/09/2025
Chủ tịch Dynam Capital: Nhiều khả năng chứng khoán Việt Nam nâng hạng trong tháng 10
Kế hoạch này được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald thông báo mở cuộc điều ra để đánh thuế quan với robot, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế...
Lợi thế của VPBankS trong phát triển nền tảng công nghệ
Công nghệ đang trở thành yếu tố then chốt định hình vị thế công ty chứng khoán. Kế thừa kinh nghiệm chuyển đổi số từ ngân hàng mẹ VPBank cùng chiến lược đầu tư nghiêm túc vào công nghệ, VPBankS khẳng định vai trò tiên phong số hóa toàn diện, tạo bệ phóng cho tăng trưởng bền vững và nâng tầm trải nghiệm đầu tư.
Chuyên gia: Tổ chức trong nước đang chi phối thanh khoản, VN-Index có thể lên 2100 điểm
Chúng ta đang có một lực lượng mới tham gia thị trường và dòng tiền thông minh đến từ chính những doanh nghiệp nội. Đây là một tín hiệu rất tích cực và dòng tiền dự kiến sẽ tiếp tục ở lại thị trường trong giai đoạn tới...
Ước tính lợi nhuận nhóm ngân hàng tăng 21,5% trong quý 3, có nhà băng tăng tới 44%
MBS dự báo lợi nhuận sau thuế các ngân hàng niêm yết theo dõi sẽ tăng khoảng 21,5% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, khả quan hơn so với mức 18,7% trong quý 2/2025.
Lãi trái phiếu cao, chủ dự án Amira Chơn Thành liệu có trả được nợ?
Báo cáo tài chính năm gần nhất cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025 Công ty Song Phương tiếp tục báo lỗ. Lũy kế số lỗ đến thời điểm báo cáo là 39 tỷ đồng. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay -1,828.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: