Trang chủ Chứng khoán

Dòng tiền quá yếu, cổ phiếu giảm diện rộng, khối ngoại tiếp tục rút ròng ngàn tỷ

Kim Phong

26/09/2025, 12:05

Thị trường suy yếu đáng kể trong phiên sáng nay khi dòng tiền từ chối mua giá cao. Trọn thời gian giao dịch độ rộng đều nghiêng về phía giảm trong khi thanh khoản sàn HoSE thấp hơn sáng hôm qua tới 29%. Đặc biệt khối ngoại có phiên giải ngân tệ nhất 6 tháng.

Dòng tiền quá kém nên khả năng nâng đỡ giá chỉ co cụm lại số ít cổ phiếu.
Dòng tiền quá kém nên khả năng nâng đỡ giá chỉ co cụm lại số ít cổ phiếu.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 6,09 điểm tương đương -0,37%. Chỉ số này có hai nhịp “rướn” vượt qua tham chiếu nhưng sau đó đều rơi trở lại. Độ rộng phản ánh rõ nét những nỗ lực kéo trụ bất thành. Hiện sàn này chỉ có 96 mã tăng nhưng tới 203 mã giảm.

Các trụ suy yếu dĩ nhiên là nguyên nhân khiến VN-Index không giữ được độ cao. VIC còn tăng nhẹ 0,06% nhưng có thể xem là một thất bại vì có lúc đã tăng tới 1,27%. CTG đang là trụ khỏe nhất với mức tăng 1,59%, nhưng đó đã là kết quả của một nhịp trượt giảm gần 1% về cuối phiên. Những nỗ lực cầm cự mốc tham chiếu của HPG cũng rất mong manh sau khi đã trượt giảm 1,37% so với đỉnh.

Loạt cổ phiếu lớn khác đã bị đánh lùi xuống dưới tham chiếu là VHM giảm 0,4%, BID giảm 0,12%, TCB giảm 0,9%, VPB giảm 0,97%, MBB giảm 0,38%, FPT giảm 0,51%. Thống kê cho thấy toàn bộ rổ VN30 đã lùi giá với biên độ khác nhau, trong đó 13 mã tụt giá hơn 1%. Chỉ số VN30-Index đang giảm 0,42% với 4 mã tăng/21 mã giảm, trong đó 6 mã giảm quá 1%.

Nhóm ngân hàng tiếp tục cho thấy sự thất vọng sau một phiên “lóe sáng” duy nhất ngày 24/9 vừa qua: Trong 27 mã nhóm này sáng nay chỉ có 2 mã xanh là CTG và LPB. Cổ phiếu chứng khoán cũng chỉ lác đác 5 mã xanh còn số đỏ gấp nhiều lần. Những mã thanh khoản tốt nhất thì giá đều yếu như SSI giảm 1,03%, VIX giảm 1,88%. VND giảm 0,88%...

Thanh khoản khớp lệnh HoSE sáng nay chỉ đạt hơn 9.672 tỷ đồng, giảm 29% so với sáng hôm qua. Rổ VN30 cũng giảm 13% với 4.851 tỷ đồng. Mức giảm tuyệt đối của sàn này khoảng 3.821 tỷ và rổ VN30 giảm 719 tỷ. Như vậy dòng tiền vào cổ phiếu vừa và nhỏ đã co lại đáng kể, trái ngược hoàn toàn với sự hưng phấn của phiên hôm qua.

VnEconomy

Với độ rộng rất hẹp, cổ phiếu vừa và nhỏ cũng đang điều chỉnh diện rộng: Midcap giảm 0,73%, Smallcap giảm 0,23%. Tuy nhiên cũng không quá nhiều cổ phiếu xuất hiện áp lực bán tháo thực sự vì nền thanh khoản tổng thể là thấp. Trong 203 mã đang đỏ trên HoSE, có 87 mã giảm quá 1% với thanh khoản chiếm 28% sàn. Giao dịch lớn chỉ xuất hiện ở SSI, VIX, DXG, BSR, VSC, VJC, STB và HDB. Đây là các cổ phiếu giảm giá hơn 1% và thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra các cổ phiếu midcap yếu rõ rệt là VCI giảm 1,71%, GEX giảm 1,68%, PVT giảm 1,82%, EVF giảm 1,47%, DGW giảm 1,53%, GMD giảm 1,81%...

Ở phía tăng, khả năng nâng đỡ giá cũng ngày càng co cum lại. Toàn sàn HoSE chỉ có 13 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng với mức tăng hơn 1%. Đặc biệt gần như toàn bộ thanh khoản của nhóm tăng mạnh nhất dồn vào vài cổ phiếu hàng đầu là CII tăng 2,11% khớp 605,2 tỷ; CTG tăng 1,59% với 278,9 tỷ; HHV tăng 3,04% với 277,8 tỷ; NKG tăng 1,36% với 177,5 tỷ; HAG tăng 2,22% với 138,7 tỷ; HDG tăng 2,78% với 138 tỷ; IJC tăng 1,78% với 121 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay ghi nhận mức bán ròng rất lớn, gần 1.176 tỷ đồng trên sàn HoSE, nhưng không phải do khối này xả quá nhiều, mà là mua quá ít. Cụ thể, khối ngoại chỉ giải ngân 634,6 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục 6 tháng. Các mã bị bán đáng chú ý là SSI -127 tỷ, FPT -80,5 tỷ, VIX -74,8 tỷ, VHM -66 tỷ, SHB -62,3 tỷ, HPG -54,8 tỷ. Phía mua ròng duy nhất VCB là đáng kể với 22,3 tỷ.

nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay

