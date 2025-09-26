Chuyên gia: Tổ chức trong nước đang chi phối thanh khoản, VN-Index có thể lên 2100 điểm

Chúng ta đang có một lực lượng mới tham gia thị trường và dòng tiền thông minh đến từ chính những doanh nghiệp nội. Đây là một tín hiệu rất tích cực và dòng tiền dự kiến sẽ tiếp tục ở lại thị trường trong giai đoạn tới...

Tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam VWAS 2025 do Báo Tài chính - Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức mới đây, bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Phòng Phân tích và Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), cho biết trong 2-3 tuần gần đây, chỉ số có sự chậm lại chứ chưa thực sự điều chỉnh, vì sau khi tăng hơn 30% kể từ đầu năm tới nay, VN-Index mới đang giảm khoảng 3-4%.

Với một đà tăng như vậy, việc điều chỉnh 15% là bình thường. Diễn biến hiện tại chỉ thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm của nhiều tin tức như số liệu tăng trưởng GDP quý 3 hay câu chuyện nâng hạng. Có nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ thị trường, nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những mức tăng mạnh mẽ hơn trong vòng 6 tháng tới.

Giám đốc phân tích ACBS tự tin vào khả năng tăng thêm 1 độ lệch chuẩn nữa về định giá, theo đó, VN-Index có thể lên đến 2000 - 2100 điểm.

Dữ liệu của ACBS chỉ ra, từ tháng 4 đến nay, lực lượng chi phối và ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam đến từ nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước, trong khi tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài không có nhiều thay đổi. Đáng chú ý, nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước này chỉ có một tỷ lệ nhỏ là tự doanh công ty chứng khoán, số đông thuộc về các quỹ, doanh nghiệp trong nước.

“Chúng ta đang có một lực lượng mới tham gia thị trường và dòng tiền thông minh đến từ chính những doanh nghiệp nội. Đây là một tín hiệu rất tích cực và dòng tiền dự kiến sẽ tiếp tục ở lại thị trường trong giai đoạn tới”, bà Trang chia sẻ.

Chia sẻ chiến lược đầu tư dưới góc độ kinh nghiệm từ một nhà đầu tư cá nhân, cũng như vai trò một nhà quản lý quỹ, ông Trần Vinh Quang, CFA - Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) cho biết suốt 17 năm qua, tôi chưa bao giờ thấy việc đầu tư là dễ dàng”. ông Quang nói.

Ông Quang chia sẻ, có 3 gạch đầu dòng để xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả trong giai đoạn sắp tới.

Thứ nhất, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong xu hướng tăng dài hạn. Nhà đầu tư cần tâm niệm điều này.

“Nếu ai đó nói với bạn rằng tỷ giá đang gặp áp lực, nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng… Hãy nhìn vào gạch đầu dòng này: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong xu hướng tăng trưởng dài hạn. Bạn phải tin vào điều này. Chỉ những người tin vào thị trường mới có thể kiếm tiền hiệu quả trên thị trường chứng khoán”, ông Quang chia sẻ.

Toàn cảnh diễn đàn.

Thứ hai, tuyệt đối tôn trọng thị trường. Trong 4 tháng qua, thị trường chứng khoán tăng mạnh. Khi thị trường đi vào điều chỉnh trong tháng 9, chúng ta tôn trọng diễn biến này và dừng lại quan sát, điều chỉnh góc độ đầu tư. "Một chuyên gia đưa ra khuyến nghị về cổ phiếu tốt, ngành tiềm năng, nhưng nếu giá cổ phiếu không tăng thì đồng nghĩa với việc thị trường đang nói rằng điều này không đúng. Bạn phải tôn trọng ý kiến của thị trường”, ông Quang nhấn mạnh.

Thứ ba, để tồn tại và kiếm được tiền từ thị trường chính khoán, thì nhà đầu tư cho dù là cá nhân hay tổ chức đều phải xây dựng được một bộ nguyên tắc đầu tư. Hãy xây dựng bộ nguyên tắc cho riêng mình và không ngừng hoàn thiện.

Về xu hướng thị trường trong giai đoạn cuối năm 2025 và năm 2026, ông Quang cho rằng, xu hướng chung của thị trường vẫn tích cực ít nhất đến hết năm sau. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào mốc điểm số VN-Index, nhà đầu tư nên quan tâm đến hiệu quả danh mục. Không phải toàn bộ cổ phiếu trên thị trường cùng tăng, mà thường chỉ có một số nhóm hoặc mã dẫn dắt.

“Tôi cho rằng, các ngành tài chính - ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bán lẻ sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền. Song yếu tố then chốt trong uptrend (xu hướng tăng giá kéo dài của một tài sản) là sự linh hoạt. Nếu cổ phiếu nắm giữ không tăng, nhà đầu tư cần mạnh dạn thay đổi”, ông Quang nói.

Mặc dù vậy, TS Cấn Văn Lực chỉ ra 5 yếu tố rủi ro, thách thức đối với thị trường chứng khoán mà nhà đầu tư cần lưu ý.

Thứ nhất, giá đang ở mức cao, PE 15 lần cao hơn bình quân khu vực. “Tất nhiên còn nhiều yếu tố khác cần tính đến, nhưng quan điểm của tôi đây là mức bắt đầu cao”, ông Lực chia sẻ.

Thứ hai, nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính nhiều, cho vay margin tăng nhanh và mạnh từ 125.000 tỷ đồng vào cuối quý 1/2023 lên gần 300.000 tỷ đồng vào cuối quý 2/2025, tiềm ẩn rủi ro nhất là khi thị trường đảo chiều. Chưa kể, lãi suất hiện tại đang ở mức hấp dẫn, nếu lãi suất nhích lên thì người vay margin xoay sở ra sao?

Thứ ba, lượng hàng trên thị trường ít, xoay quanh gần 400 mã niêm yết tại HOSE, giảm từ 340 mã xuống 306 mã trên sàn HNX và gần 900 mã UPCoM. Thiếu hàng mới cho thị trường, trong khi đây là vấn đề đảm bảo sự tăng trưởng bền vững.

Thứ tư, rủi ro an ninh mạng, an toàn thông tin - dữ liệu và tội phạm tài chính gia tăng. Ngành tài chính chịu rủi ro lớn trước câu chuyện dữ liệu

“Thứ năm, nếu thị trường chứng khoán Việt Nam chưa được nâng hạng trong năm 2025 thì làm như thế nào. Tôi nghĩ chúng ta cần chuẩn bị những kịch bản”, ông Lực cho biết.