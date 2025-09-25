Chủ tịch Dynam Capital: Nhiều khả năng chứng khoán Việt Nam nâng hạng trong tháng 10

Việc nâng hạng sẽ tự động đưa Việt Nam vào các chỉ số như FTSE All-World, FTSE EM và FTSE Asia, yêu cầu các quỹ thụ động theo chỉ số này phải mua cổ phiếu Việt Nam.

Vietnam Holding vừa đưa ra cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Craig Martin, Chủ tịch Dynam Capital Limited, đơn vị quản lý quỹ nhận định tháng 8 đã mang đến những tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chỉ số VN-Index đã lập các mức kỷ lục, được thúc đẩy bởi lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ, thanh khoản gia tăng và sự mong đợi ngày càng tăng trước cuộc đánh giá của FTSE Russell.

Đối với các nhà đầu tư toàn cầu, việc Việt Nam có thể nâng cấp từ thị trường biên sang thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ là một sự phân loại lại, mà còn là một sự bùng nổ cấu trúc có thể hút dòng tiền thụ động và tăng cường đáng kể sự hội nhập toàn cầu của thị trường.

Hệ thống phân loại của FTSE Russell có khả năng xác nhận việc nâng cấp vào tháng 10. Việc nâng hạng sẽ tự động đưa Việt Nam vào các chỉ số như FTSE All-World, FTSE EM và FTSE Asia, yêu cầu các quỹ thụ động theo chỉ số này phải mua cổ phiếu Việt Nam.

Ngoài yếu tố bên ngoài này, kết hợp với các chính sách trong nước đang nới lỏng, các hiệp định thương mại theo ngành và các cải cách cấu trúc đang diễn ra, tạo ra một bối cảnh hỗ trợ cho sự tăng trưởng liên tục của VN-Index.

Ông Craig Martin, Chủ tịch Dynam Capital Limited, đơn vị quản lý quỹ Vietnam Holding.

"Các nhà đầu tư có thể đang nín thở chờ thông báo nâng cấp nhưng kỳ vọng này có thể đến trong tháng 9. Các yếu tố cơ bản vẫn mạnh mẽ, các cải cách đang có hiệu lực, và vị thế thị trường trông rất hấp dẫn. Đôi khi, những khoản lợi nhuận tốt nhất không đến trong thời gian chờ đợi, mà khi thời gian chờ đợi cuối cùng kết thúc", Chủ tịch Dynam Capital Limited nhấn mạnh.

Vietnam Holding tiếp tục đạt được thành công lớn trong tháng 8 với giá trị tài sản ròng (NAV) trên mỗi cổ phiếu tăng 12,7%. Ngành ngân hàng đã mang lại sự khởi sắc mạnh mẽ với những cổ phiếu nổi bật từ MBB, ACB và VPB. Các cổ phiếu bất động sản khác cũng đóng góp tích cực như VHM, KDH. FPT Corp tiếp tục giữ vai trò là công ty dịch vụ CNTT hàng đầu của Việt Nam, mở rộng cả trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, quỹ đã giảm vị thế FPT trong năm nay, chốt lời từ một khoản đầu tư đã đóng góp cho sự phát triển của danh mục đầu tư trong hơn một thập kỷ. Mặc dù vẫn là một công ty được quản lý tốt, giống như các công ty gia công phần mềm toàn cầu khác, FPT đang đối mặt với cả cơ hội và thách thức từ sự gián đoạn của AI.

Về vĩ mô, nền kinh tế đã đạt mức tăng trưởng 6,93% trong Quý 1 và 7,96% trong Quý 2 năm 2025, đánh dấu mức tăng nửa đầu năm cao nhất kể từ năm 2011 với 7,52% và kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2025.

Xuất khẩu tiếp tục tăng khoảng 18,0% so với cùng kỳ trong Quý 2, đạt 116,9 tỷ USD. Hiệu suất thương mại mạnh mẽ đã góp phần vào thặng dư thương mại đáng kể, trong khi giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 15,4 tỷ USD trong tám tháng đầu năm 2025 - mức cao nhất trong năm năm qua.

Những yếu tố cơ bản này nhấn mạnh sự kiên cường của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh những căng thẳng thương mại toàn cầu tạo ra sự bất ổn ở mọi nơi. Cam kết của Chính phủ đối với cải cách vẫn không thay đổi, đầu tư công 36 tỷ USD cùng với hiện đại hóa lĩnh vực tài chính.

Sáng kiến Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2025, cung cấp khung pháp lý để thiết lập IFC tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Dựa trên đầu tư hạ tầng, khung pháp lý tiêu chuẩn quốc tế và các ưu đãi thuế cho các chuyên gia, IFC thể hiện cam kết chính sách rõ ràng đối với phát triển thị trường vốn và hội nhập tài chính toàn cầu sâu sắc hơn.

Số hóa đã nổi lên như một chủ đề nổi bật trong tháng 8, với các ngân hàng Việt Nam áp dụng công nghệ ở quy mô chưa từng có. Ngân hàng MB (MBB) đã định vị mình như người dẫn đầu trong cuộc chuyển đổi số này.

"Mặc dù vẫn còn nhiều rủi ro, bao gồm căng thẳng thương mại toàn cầu và sự biến động giá hàng hóa, câu chuyện tăng trưởng cơ bản của Việt Nam vẫn giữ nguyên. Thị trường tiếp tục lạc quan trọng tháng 9", đại diện quỹ nhấn mạnh.