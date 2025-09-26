Ước tính lợi nhuận nhóm ngân hàng tăng 21,5% trong quý 3, có nhà băng tăng tới 44%
Thu Minh
26/09/2025, 10:11
MBS dự báo lợi nhuận sau thuế các ngân hàng niêm yết theo dõi sẽ tăng khoảng 21,5% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, khả quan hơn so với mức 18,7% trong quý 2/2025.
Tính đến ngày 29/08/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 11,82% so với cuối năm 2024, và tăng 20% so với cùng kỳ.
MBS Research kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của nhóm Ngân hàng TMCP tư nhân được kỳ vọng sẽ duy trì mức tăng tốt hơn so với nhóm Ngân hàng TMCP quốc doanh, lần lượt đạt 18% và 12% so với đầu năm tại cuối quý 3/2025. Các ngân hàng có mức tăng trưởng tốt trong nửa đầu năm tiếp tục tăng trưởng tốt hơn trong quý 3/2025 như VPB, HDB, LPB, TCB.
NIM được dự báo sẽ đi ngang hoặc cải thiện nhẹ so với nửa đầu năm do lãi suất cho vay vẫn sẽ được duy trì ở mức thấp trong khi áp lực huy động sẽ không tăng dù tăng trưởng huy động vẫn đang thấp hơn tăng trưởng tín dụng. Tăng trưởng huy động nửa đầu năm đạt 9,6% so với đầu năm, cao hơn nhiều so với mức 4,7% cùng kỳ năm trước.
Các ngân hàng cũng có những biện pháp để cải thiện NIM thông qua việc đẩy mạnh cho vay trung – dài hạn, đồng thời tiếp tục phát triển và tối ưu các giải pháp thu hút CASA để giảm bớt chi phí vốn.
Nhìn chung lợi nhuận sau thuế của các NHTM niêm yết sẽ khả quan hơn trong quý 3/2025. MBS dự báo lợi nhuận sau thuế các ngân hàng niêm yết theo dõi sẽ tăng khoảng 21,5% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, khả quan hơn so với mức 18,7% trong quý 2/2025.
Các ngân hàng có mức tăng lợi nhuận sau thuế mạnh mẽ có thể kể đến HDB, TCB, BID, VPB, LPB, CTG, chủ yếu là nhóm ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng cao.
Lũy kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng niêm yết theo dõi dự kiến tăng 15,6% so với cùng kỳ. Chất lượng tài sản toàn ngành tại cuối quý 3/2025 dự kiến sẽ cải thiện nhẹ so cuối quý 2/2025 khi nợ xấu dự kiến sẽ về dưới 2% và LLR được giữ quanh mức 80%.
MBS giữ nguyên khuyến nghị trung lập đối với toàn ngành khi P/B hiện tại nhỉnh nhẹ so với trung bình 3 năm, không quá hấp dẫn với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận 15% cho cả năm 2025.
MBS cũng khuyến nghị CTG, VCB và HDB cho nửa cuối năm 2025 dựa trên các NHTM quốc doanh sẽ hưởng lợi hơn so với các Ngân hàng TMCP từ xu hướng thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ cho phần còn lại của năm; Chất lượng tài sản vượt trội so với toàn ngành và mức định giá hiện tại hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận.
Trong đó, CTG dẫn đầu tăng trưởng 44% trong quý 3/2025. Lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 kỳ vọng đạt khoảng 9.500 tỷ, tăng 44,8% đưa lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng năm 2025 đạt 28.400 tỷ, +45,6% và hoàn thành 75% kế hoạch cả năm.
Đứng sau là VPB với mức tăng 41%. Lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 dự kiến đạt khoảng 7.900 tỷ, đưa lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2025 đạt 19.100 tỷ, hoàn thành 75% kế hoạch cả năm.
OCB cũng được dự báo lợi nhuận trước thuế trong quý tăng 35% so với cùng kỳ chủ yếu do nền thấp của năm ngoái. Lũy kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ, hoàn thành 48% kế hoạch cả năm.
Ước tính VIB trong quý 3/2025 đạt khoảng 2.600 tỷ, tăng 30% so với cùng kỳ nhờ nền thấp năm trước. Lũy kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 7.600 tỷ, tăng 15,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 68% kế hoạch cả năm.
HDB lợi nhuận tăng 27% đạt 4.520 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2025 dự báo đạt khoảng 15.700 tỷ, tăng 24% so với cùng kỳ, hoàn thành 75% kế hoạch cả năm
EIB được dự báo lợi nhuận quý 3/2025 dự kiến đạt khoảng 1.156 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ chủ yếu do nền lợi nhuận thấp của năm trước. Tăng trưởng tín dụng trong quý 3/2025 dự kiến đạt khoảng 6% so với quý 2/2025 cùng NIM nâng lên mức 2,5%. Chi phí trích lập duy trì ở mức 200 tỷ đồng trong Q3/25. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng 2025 đạt 47% kế hoạch cả năm.
Với BID, tổng thu nhập hoạt động dự kiến tăng 15,7%, nhờ tăng trưởng cả thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi. Chi phí trích lập dự kiến tăng 7,8% so với cùng kỳ, từ đó lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 dự kiến đạt 8268 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ. Mức tăng lợi nhuận trước thuế chủ yếu do nền thấp cùng kỳ, cùng với việc thu nhập từ việc đẩy mạnh thu hồi nợ xấu tăng cao. Như vậy, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2025 dự kiến hoàn thành 70% kế hoạch đề ra.
ACB lợi nhuận trước thuế Q3/25 dự báo đạt khoảng 5.500 tỷ, tăng 14% và giảm 9,6% so với quý trước đưa lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2025 đạt 16.200 tỷ, hoàn thành 70% kế hoạch cả năm.
Cuối cùng là TCB, tăng trưởng tín dụng cuối quý 3/2025 dự báo đạt khoảng 16,3% tương đương với mức tăng của riêng quý 3/2025 đạt khoảng 5% so với quý 2/2025. NIM được duy trì ở mức 3,7%, tương đương với 6 tháng năm 2025. Chi phí trích lập trong quý 3/2025 dự kiến giảm nhẹ 3,7% so với cùng kỳ và tăng nhẹ 5,3% so với quý trước. Lợi nhuận 9 tháng năm 2025 hoàn thành 71% kế hoạch cả năm.
Tiền cá nhân và tổ chức trong nước tiếp tục mua ròng
20:54, 25/09/2025
Chủ tịch Dynam Capital: Nhiều khả năng chứng khoán Việt Nam nâng hạng trong tháng 10
16:36, 25/09/2025
Lãi trái phiếu cao, chủ dự án Amira Chơn Thành liệu có trả được nợ?
Lãi trái phiếu cao, chủ dự án Amira Chơn Thành liệu có trả được nợ?
Báo cáo tài chính năm gần nhất cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025 Công ty Song Phương tiếp tục báo lỗ. Lũy kế số lỗ đến thời điểm báo cáo là 39 tỷ đồng. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay -1,828.
Chứng khoán Mỹ giảm liền ba phiên, dầu vững giá ở vùng đỉnh 7 tuần
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (25/9) do cổ phiếu Oracle sụt giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng...
Việt Nam tiến gần nhóm mới nổi: Bước ngoặt cho thị trường và cổ phiếu trụ cột
Kỳ vọng nâng hạng đang đưa chứng khoán Việt Nam vào tầm ngắm của nhà đầu tư quốc tế. Bên cạnh dòng vốn ngoại dự báo sẽ gia tăng, những ngành trụ cột như tài chính, tiêu dùng – bán lẻ và hạ tầng được xem là điểm đến ưu tiên, mở ra nhiều câu chuyện mới về triển vọng tăng trưởng.
Nhìn lại 17 năm Warren Buffett đầu tư vào hãng xe điện Trung Quốc BYD
Đợt bán cổ phiếu BYD cuối cùng diễn ra gần đây của Berkshire Hathaway đánh đấu kết thúc cho gần 2 thập kỷ gắn bó giữa nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và tập đoàn đầu tư của tỷ phú Warren Buffett...
Vàng hồi giá trong lúc chờ báo cáo lạm phát Mỹ
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (25/9), bất chấp việc đồng USD phục hồi nhanh hơn sau khi Mỹ công bố số liệu thất nghiệp tốt hơn dự báo và số liệu GDP quý 2 được điều chỉnh tăng mạnh...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: