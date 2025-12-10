Đồng USD đương đầu áp lực giảm do dự báo ECB tăng lãi suất

Dự báo về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể tăng lãi suất trong năm 2026 đang tạo ra áp lực mất giá đáng kể lên đồng USD, giữa lúc đồng bạc xanh vốn đã suy yếu rõ rệt trong năm nay...

Thị trường hoán đổi lãi suất cho thấy khả năng ECB tăng lãi suất đã trở nên rõ ràng hơn, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Sự trái chiều trong chính sách tiền tệ giữa hai nền kinh tế này có thể dẫn đến việc đồng USD giảm giá sâu hơn, sau khi đã giảm hơn 8% so với một rổ gồm các đồng tiền chủ chốt trong năm nay.

Các nhà giao dịch đang đặt cược rằng ECB có thể tăng lãi suất trong năm tới, sau 8 đợt giảm trong thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025. Từ tháng 6 tới nay, ECB giữ nguyên lãi suất ở mức 2%.

Kỳ vọng này trái ngược với kỳ vọng về lãi suất Fed, khi ngân hàng trung ương của Mỹ được dự báo sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 9-10/12 và có thể tiếp tục giảm lãi suất xuống mức thấp hơn trong năm tới.

Thị trường cũng đang đặt cược rằng Australia và Canada sẽ tăng lãi suất trong năm 2026 khi tăng trưởng kinh tế của các nước này có sự cải thiện. Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) được nhận định đến mùa hè tới sẽ hoàn tất chu kỳ nới lỏng.

Chuyên gia Pooja Kurma của công ty TD Securities nói với tờ báo Financial Times rằng năm 2026 có thể sẽ là một “bước ngoặt” đối với các ngân hàng trung ương của eurozone, Canada và Australia. “Các nhà hoạch định chính sách với quan điểm cứng rắn đang lên tiếng mạnh mẽ hơn”, ông nói.

Sự dịch chuyển lãi suất trái chiều như vậy sẽ đưa lãi suất ở Mỹ về gần với lãi suất ở các nền kinh tế khác hơn, nhưng đồng thời gây áp lực mất giá lên đồng USD.

Lãi suất thấp thường làm giảm sức hấp dẫn của một đồng tiền đối với các nhà đầu tư và giảm chi phí vay của chính phủ. Hiện tại, lãi suất ở khu vực đồng euro và một số nền kinh tế lớn khác đang thấp hơn so với Mỹ, một phần do tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế chậm hơn so với Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của ECB và các ngân hàng trung ương khác có thể không muốn giảm lãi suất thêm nữa vì mục đích kích thích tăng trưởng, bởi cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump có vẻ gây thiệt hại cho các đối tác thương mại của Mỹ ít hơn so với dự báo ban đầu.

Định giá trên thị trường hoán đổi lãi suất hiện tại cho thấy bình quân dự báo là ECB sẽ tăng lãi suất 0,06 điểm phần trăm trong năm tới. Vào cuối tuần trước, thị trường phản ánh kỳ vọng ECB cắt giảm lãi suất 0,04 điểm phần trăm trong năm tới.

Sự thay đổi này phản ánh rằng cú sốc thuế quan toàn cầu đã không nghiêm trọng như dự kiến ban đầu - ông Tomasz Wieladek, chiến lược gia vĩ mô châu Âu tại công ty quản lý tài sản T Rowe Price, nhận xét. Ông nói: "Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang dần trở nên cứng rắn hơn."

Một bài viết của hãng tin Bloomberg vào đầu tuần này nói rằng bà Isabel Schnabel, một thành viên hội đồng thống đốc ECB, cảm thấy "khá thoải mái" với việc nhà đầu tư đặt cược lãi suất ở khu vực đồng sử dụng đồng euro sẽ tăng trong năm tới.

Giới đầu tư toàn cầu đang theo dõi cuộc họp của Fed để tìm kiếm bất kỳ tín hiệu nào về đường đi của lãi suất quỹ liên bang trong thời gian tới. Năm nay, Fed đã chịu áp lực liên tục từ Tổng thống Donald Trump kêu gọi giảm nhanh lãi suất.

Diễn biến chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác trong 1 năm qua - Nguồn: Trading Economics.

Nhà phân tích Chris Turner của ngân hàng ING nhận định: "Giả sử rằng Fed vẫn duy trì sự mềm mỏng, thì sự thay đổi trong chu kỳ lãi suất chính sách ở nước ngoài sẽ là khiến đồng USD suy yếu nhẹ trong năm 2026”.

Các số liệu kinh tế tốt hơn mong đợi, cùng với dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo, nhất là lạm phát giá dịch vụ cao, ở khu vực đồng euro đã dập tắt kỳ vọng về việc ECB tiếp tục hạ lãi suất. Ở Canada, báo cáo việc làm tốt hơn mong đợi trong tháng 11 đã khiến các nhà giao dịch tính đến khả năng, dù còn thấp, của một đợt tăng lãi suất vào đầu năm tới.

Thị trường cũng đang bắt đầu đặt cược vào một đợt tăng lãi suất vào tháng 2/206 của Ngân hàng Trung ương Australia (RBA), sau báo cáo thống kê cho thấy mức chi tiêu mạnh tay của các hộ gia đình ở nước này. RBA đã cảnh báo về một "đợt tăng lạm phát trên diện rộng hơn" khi đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất vào thứ Ba

Tại Nhật Bản, nơi đã tăng lãi suất từ năm ngoái, các nhà giao dịch hiện đang kỳ vọng ít nhất hai lần tăng lãi suất, với mức tăng 0,25 điểm phần trăm mỗi lần trong thời gian từ nay đến cuối năm 2026. Đầu tháng này, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda đã phát tín hiệu mạnh mẽ về tăng lãi suất.

Thị trường kỳ vọng BOE sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm từ mức hiện tại là 4% trong cuộc họp vào tuần tới. Sau đó, thị trường cho rằng BOE sẽ chỉ giảm lãi suất một lần nữa là kết thúc chu kỳ nới lỏng này. Trong một báo cáo vào tuần trước, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhận định chu kỳ cắt giảm lãi suất của BOE sẽ "chấm dứt trong nửa đầu năm 2026”.