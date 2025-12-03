OECD dự báo các nền kinh tế lớn dừng hạ lãi suất trong năm 2026

Dự báo mới nhất từ Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho rằng các nền kinh tế lớn trên thế giới sẽ hoàn tất chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trước cuối năm 2026...

Theo đó, các ngân hàng trung ương lớn không còn nhiều dư địa để tiếp tục chính sách tiền tệ nới lỏng dù tăng trưởng kinh tế giảm tốc.

OECD dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chỉ cắt giảm lãi suất thêm 2 lần trong năm 2026 trước khi giữ lãi suất quỹ liên bang ở ngưỡng 3,25-3,5% suốt năm 2027. Việc duy trì lãi suất như vậy là nhằm cân bằng giữa tác động lạm phát từ thuế quan và sự suy yếu của thị trường lao động.

Báo cáo được OECD đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump chuẩn bị đề cử chủ tịch Fed mới, người sẽ phải đối mặt với áp lực lớn trong việc hạ chi phí đi vay. Đồng thời, Fed sẽ có cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2025 vào tuần tới, và thị trường đang dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần họp này.

Tại khu vực eurozone và Canada, OECD không kỳ vọng sẽ có thêm đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm tới, trong khi Nhật Bản được cho là sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vì lạm phát ở nước này đang đi vào ổn định trên mức mục tiêu 2%.

Cũng theo định chế có trụ sở ở Paris này, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ ngừng cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2026, và Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) cũng sẽ đạt tới trạng thái tương tự trong nửa cuối năm.

Dự báo mới của OECD cho thấy tại nhiều quốc gia, lãi suất cần duy trì ở mức cao hơn so với trước đại dịch để kiểm soát lạm phát, một phần do nợ công đang ở mức cao hơn so với trước đây. Tại nhiều nền kinh tế phát triển, lãi suất thực đã gần hoặc nằm trong khoảng ước tính về lãi suất trung tính (neutral rate) thực, và tất cả các nền kinh tế phát triển đều được dự báo sẽ ở mức lãi suất như vậy vào cuối năm 2027.

Báo cáo của OECD cho rằng nền kinh tế toàn cầu đã chống chọi với cú sốc từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump tốt hơn so với lo ngại ban đầu.

Lãi suất chính sách của Mỹ, eurozone và Nhật Bản qua các năm. Đối với Mỹ, biểu đồ hiển thị mức trung điểm của khoảng lãi suất - Nguồn: FT.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) toàn cầu được OECD dự báo tăng 3,2% trong năm 2025 trước khi tăng trưởng chậm lại còn 2,9% vào năm 2026 và 3,1% vào năm 2027, phù hợp với dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Triển vọng khả quan này một phần nhờ vào sự bùng nổ đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) - hoạt động đang thúc đẩy sản xuất công nghiệp tại Mỹ và nhiều nền kinh tế châu Á.

OECD hiện dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2% trong năm 2025, cao hơn so với dự báo tạm thời là tăng 1,8% mà tổ chức này đưa ra vào tháng 9, và sự tăng trưởng sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào đầu tư AI trong suốt năm. Nhưng tăng trưởng kinh tế Mỹ được OECD dự báo sẽ chậm lại trong năm tới, khi tác động của thuế quan gia tăng nhưng ở mức độ nhẹ hơn so với dự kiến trước đó, với GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đạt mức tăng 1,7% trong năm 2026.

OECD nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 cho khu vực eurozone và Nhật Bản, cả hai nền kinh tế đều được dự báo tăng trưởng 1,3%. Ngoài ra, báo cáo của OECD còn nâng triển vọng các nền kinh tế mới nổi lớn bao gồm Brazil và Ấn Độ.

Cũng theo báo cáo, kinh tế Anh sẽ có kết quả tăng trưởng 2026 tốt hơn dự báo trước đây. OECD nhận định tăng trưởng GDP của nước này sẽ giảm từ mức 1,4% của năm nay xuống còn 1,2% trong năm tới, nhưng mức tăng này cao hơn con số 1% như dự báo hồi tháng 9.

Tuy nhiên, trao đổi với tờ báo Financial Times, bà Asa Johansson, Phó giám đốc bộ phận thống kê và dữ liệu của OECD, cảnh báo rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn "mong manh và không nên được coi là điều hiển nhiên". Một sự định giá lại đột ngột của tài sản, nếu sự lạc quan về AI tan biến, có thể bị "khuếch đại bởi việc bán tài sản bắt buộc" từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng có sự gắn kết ngày càng cao với hệ thống tài chính truyền thống - OECD cảnh báo.

Định chế này cũng kêu gọi các chính phủ tận dụng giai đoạn ổn định tương đối để giải quyết gánh nặng nợ nần đang gia tăng. Chỉ một số ít quốc gia, bao gồm Pháp, Italy, Ba Lan và Anh, đang lên kế hoạch thắt chặt tài khóa đáng kể cho 2 năm tới.

Theo OECD, các quốc gia như Đức có khả năng tăng nợ và có thể duy trì chi tiêu cao hơn cho quốc phòng "trong một thời gian”. Nhưng ngay cả ở những nước này, áp lực chi tiêu nhiều hơn cho y tế, chăm sóc người cao tuổi và các biện pháp khí hậu "rốt cùng sẽ hấp thụ dư địa tài khóa".