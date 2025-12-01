Dòng vốn “đổ” về Tây Thăng Long: Shophouse Avenue Garden ghi dấu với lợi thế khai thác linh hoạt

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 01/12/2025
Khánh Hùng
01/12/2025, 13:57
Nổi bật trong bức tranh phát triển hạ tầng khu Tây Hà Nội, Avenue Garden shophouse thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ khả năng khai thác linh hoạt và giá trị tích sản bền vững.
Hà Nội đang bước vào giai đoạn mở rộng đô thị lần thứ hai với mục tiêu tăng tốc hoàn thiện các tuyến hành lang giao thông chủ chốt. Ở phía Tây thủ đô, đại lộ Tây Thăng Long – dài khoảng 33km, nối Tây Hồ Tây với khu vực Sơn Tây – giữ vai trò xương sống, vừa dẫn dắt toàn bộ trục phát triển của khu vực, vừa kết nối các khu đô thị vệ tinh, các trung tâm hành chính – kinh tế mới.
Cùng với đại lộ Tây Thăng Long, hạ tầng phía Tây Hà Nội còn được bổ trợ bởi hàng loạt dự án trọng điểm như vành đai 3.5, vành đai 4, cầu Thượng Cát… Trong khoảng một thập kỷ trước, khu vực này cũng đã chứng kiến nhiều công trình lớn cán đích, từ tuyến đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân (2015) đến Vành đai 3 trên cao Mai Dịch – cầu Thăng Long (2020) hay cầu vượt Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt (2020). Mạng lưới hạ tầng đồng bộ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo trục lưu thông xuyên suốt và mở ra các vùng phát triển mới.
Sự bứt tốc về hạ tầng nhanh chóng kích hoạt một làn sóng phát triển đô thị quy mô lớn. Dọc trục Tây Thăng Long, các khu đô thị “triệu đô” liên tiếp xuất hiện, như Vinhomes Wonder City (Đan Phượng), Starlake Tây Hồ Tây, khu đô thị Thượng Cát hay khu công nghệ cao Sinh học Silver Lake. Những dự án này không chỉ đón dòng dịch chuyển an cư – đầu tư từ khu vực trung tâm mà còn định hình diện mạo mới cho phía Tây Hà Nội, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và kinh tế – xã hội khu vực.
Giá bất động sản theo đó cũng ghi nhận tăng đáng kể. Thống kê cho thấy, nhiều dự án thấp tầng dọc trục Tây Thăng Long ghi nhận mức giá từ 250 – 300 triệu đồng/m2 với liền kề mặt trong, và 330 – 380 triệu đồng/m2 với liền kề mặt đường. Mức giá này phản ánh kỳ vọng lớn của thị trường vào tiềm năng phát triển dài hạn của phân khúc thấp tầng, nhất là khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm.
Tọa lạc tại trung tâm mạng lưới hạ tầng tỷ đô phía Tây Hà Nội, trung tâm đô thị Tây Tựu, Avenue Garden hưởng lợi trực tiếp khi đại lộ Tây Thăng Long dần hoàn thiện. Dự án gồm 101 căn nhà ở thấp tầng cao cấp, bao gồm 36 biệt thự đơn lập và 65 shophouse. Trong đó, sản phẩm shophouse nhận được nhiều sự chú ý nhờ tiềm năng khai thác thương mại rõ rệt và tiềm năng tăng trưởng theo sự phát triển của khu vực.
Với lợi thế tiếp giáp mặt tiền đại lộ Tây Thăng Long, shophouse Avenue Garden có khả năng tiếp cận nguồn khách hàng tự nhiên từ lưu lượng giao thông lớn. Trong bán kính 5km quanh dự án là nhiều khu đô thị quy mô như Starlake City, Ngoại Giao Đoàn, Vinhomes Đan Phượng, Thượng Cát và khu công nghệ sinh học Silver Lake, tạo nên một vùng dân cư đông đúc, có nhu cầu cao về dịch vụ – thương mại, mở ra dư địa khai thác rất rộng cho mô hình shophouse.
Ngoài vị trí, thiết kế cũng là một trong những điểm tạo nên khác biệt cho shophouse Avenue Garden. Sản phẩm mang phong cách New York hiện đại, thiết kế không cột trụ, mặt tiền rộng từ 7 đến 10,5m, cho phép khai thác đa dạng nhiều mô hình kinh doanh như showroom, văn phòng đại diện, chuỗi bán lẻ hay F&B… Với diện tích sàn từ 674 – 800m2, 5 tầng nổi và 1 tầng hầm riêng biệt, chủ sở hữu có thể sử dụng để ở, kết hợp kinh doanh – cho thuê trong cùng một không gian, tối ưu lợi nhuận mà vẫn đảm bảo sự riêng tư trong sinh hoạt. Đặc biệt, dự án bàn giao hoàn thiện mặt ngoài và thô bên trong, giúp gia chủ chủ động thiết kế nội thất phù hợp với chiến lược kinh doanh hoặc sở thích cá nhân mà không phá vỡ tính đồng bộ kiến trúc toàn khu.
Hiện tại, Avenue Garden đã hoàn thiện toàn bộ cảnh quan và hạ tầng, được quản lý vận hành bởi Savills Việt Nam và sẵn sàng tạo ra dòng tiền. Cùng với đó, pháp lý đầy đủ và quyền sở hữu lâu dài cũng giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm.
Khi quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế và tâm lý người mua ngày càng thận trọng, sở hữu một shophouse vận hành ngay, vừa mang giá trị an cư vừa có thể tạo dòng tiền như Avenue Garden trở thành “nước đi” chiến lược. Khi đại lộ Tây Thăng Long tiếp tục hoàn thiện và mặt bằng dân cư phía Tây mở rộng, dòng sản phẩm này được kỳ vọng hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển của thị trường và trở thành tài sản đáp ứng cả mục tiêu kinh doanh lẫn nắm giữ dài hạn.
