TP. Hồ Chí Minh: Chính thức giới thiệu ứng dụng An sinh xã hội số

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 01/12/2025
Bích Hằng
01/12/2025, 10:27
Ứng dụng sẽ giúp quản lý các đối tượng thụ hưởng và chăm lo an sinh cho người dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh một cách khoa học, minh bạch hơn…
Ngày 30/11, tại Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh (MTTQ TP.HCM) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), thành phố đã chính thức giới thiệu ứng dụng An sinh xã hội số cho TP. Hồ Chí Minh.
Theo đó, ứng dụng có khả năng quản lý, cập nhật chính xác dữ liệu người cần hỗ trợ an sinh trên địa bàn; đồng thời tăng cường kết nối giữa tổ chức, cá nhân với đối tượng thụ hưởng để MTTQ phân bổ nguồn lực đúng mục đích, hiệu quả. Hệ thống cũng công khai quy trình tiếp nhận, phân phối hỗ trợ để người dân giám sát; cập nhật thông tin thiên tai, sự cố nhằm kích hoạt hỗ trợ theo mức độ ưu tiên và hỗ trợ triển khai các dự án khởi nghiệp, hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững.
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, nhấn mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái số là nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban MTTQ TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa công tác mặt trận, đổi mới phương thức tập hợp và nắm bắt tâm tư người dân, từ đó khuyến khích người dân tích cực đóng góp ý kiến.
“Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cần nghiên cứu xây dựng tổng đài trực tuyến 24/7 để tiếp nhận ý kiến nhân dân. Đồng thời, cơ quan cần công khai tiến độ giải quyết kiến nghị, tổ chức các diễn đàn số để góp ý chính sách”, Bí thư Trần Lưu Quang khuyến nghị.
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị MTTQ tập trung giám sát các dự án lớn, quyết sách quan trọng, nhất là việc thực thi Nghị quyết 98 của Quốc hội ban hành, nhằm thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, các cơ quan của MTTQ Việt Nam TPHCM cần giám sát đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ của cán bộ công chức. Từ đó, đưa ra những tham vấn chuyên sâu các cải cách liên quan quy hoạch, đô thị hóa, an sinh với nguyên tắc giám sát phải có chiều sâu, phản biện phải có cơ sở và kiến nghị phải có trách nhiệm, có tính xây dựng.
Việc ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số được đánh giá góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tăng hiệu quả trong công tác chăm lo an sinh xã hội của TP.HCM.
Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa mới đã ra mắt. Theo đó, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2024–2029, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2025–2030.
Đại hội cũng tiến hành hiệp thương, thống nhất cử 8 Phó Chủ tịch chuyên trách và 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM khóa mới.
Từ ngày 1/1/2026, người lao động tại TP.HCM sẽ được tăng lương tối thiểu mức cao nhất đạt 5,31 triệu đồng/tháng, mức thấp nhất 4,14 triệu đồng. Các chế độ có lợi hơn cho người lao động cũng được đề nghị tiếp tục thực hiện…
Theo kế hoạch, Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 20/12 tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế. Trong khuôn khổ buổi lễ sẽ có chương trình nghệ thuật "Vận hội mới" và màn trình diễn bắn pháo hoa tầm thấp…
Từ năm 2026, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với thành viên hộ gia đình nghèo được công nhận thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo, thành viên hộ gia đình cận nghèo được công nhận thoát cận nghèo. Thời gian hỗ trợ 36 tháng kể từ tháng được công nhận thoát cận nghèo...
Trường hợp người bệnh đến muộn hơn so với ngày hẹn tái khám vì lý do lũ lụt, thì phiếu hẹn khám lại vẫn có giá trị sử dụng. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận người bệnh để khám và được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế…
Tại buổi làm việc với bốn tỉnh Nam Trung Bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai chiến dịch thần tốc khắc phục hậu quả mưa lũ, ưu tiên ổn định nhà ở, phục hồi hạ tầng, sản xuất và bảo đảm an sinh cho người dân, với tiến độ cụ thể và nhiệm vụ rõ ràng.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: