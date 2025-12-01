TP. Hồ Chí Minh: Chính thức giới thiệu ứng dụng An sinh xã hội số

Ứng dụng sẽ giúp quản lý các đối tượng thụ hưởng và chăm lo an sinh cho người dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh một cách khoa học, minh bạch hơn…

Ngày 30/11, tại Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh (MTTQ TP.HCM) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), thành phố đã chính thức giới thiệu ứng dụng An sinh xã hội số cho TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, ứng dụng có khả năng quản lý, cập nhật chính xác dữ liệu người cần hỗ trợ an sinh trên địa bàn; đồng thời tăng cường kết nối giữa tổ chức, cá nhân với đối tượng thụ hưởng để MTTQ phân bổ nguồn lực đúng mục đích, hiệu quả. Hệ thống cũng công khai quy trình tiếp nhận, phân phối hỗ trợ để người dân giám sát; cập nhật thông tin thiên tai, sự cố nhằm kích hoạt hỗ trợ theo mức độ ưu tiên và hỗ trợ triển khai các dự án khởi nghiệp, hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, nhấn mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái số là nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban MTTQ TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa công tác mặt trận, đổi mới phương thức tập hợp và nắm bắt tâm tư người dân, từ đó khuyến khích người dân tích cực đóng góp ý kiến.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cần nghiên cứu xây dựng tổng đài trực tuyến 24/7 để tiếp nhận ý kiến nhân dân. Đồng thời, cơ quan cần công khai tiến độ giải quyết kiến nghị, tổ chức các diễn đàn số để góp ý chính sách”, Bí thư Trần Lưu Quang khuyến nghị.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị MTTQ tập trung giám sát các dự án lớn, quyết sách quan trọng, nhất là việc thực thi Nghị quyết 98 của Quốc hội ban hành, nhằm thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các cơ quan của MTTQ Việt Nam TPHCM cần giám sát đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ của cán bộ công chức. Từ đó, đưa ra những tham vấn chuyên sâu các cải cách liên quan quy hoạch, đô thị hóa, an sinh với nguyên tắc giám sát phải có chiều sâu, phản biện phải có cơ sở và kiến nghị phải có trách nhiệm, có tính xây dựng.

Việc ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số được đánh giá góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tăng hiệu quả trong công tác chăm lo an sinh xã hội của TP.HCM.

Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa mới đã ra mắt. Theo đó, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2024–2029, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2025–2030.

Đại hội cũng tiến hành hiệp thương, thống nhất cử 8 Phó Chủ tịch chuyên trách và 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM khóa mới.