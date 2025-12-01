Hải Phòng điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Lê Tiến Châu vừa chủ trì Hội nghị Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến về một số nội dung theo Quy chế làm việc, trong đó có việc điều chỉnh Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 13/11/2023 về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030…

Báo cáo của Đảng ủy UBND Thành phố Hải Phòng cho biết giai đoạn từ 2021 - 2025, Thành phố đã và đang triển khai đầu tư xây dựng 23 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và đối tượng thu nhập thấp, quy mô khoảng 26.715 căn hộ (Phía Đông: 19 dự án, khoảng 23.848 căn; phía Tây: 4 dự án, khoảng 2.867 căn). Trong đó, giai đoạn 2021 - 2024 đã hoàn thành 5.904 căn. Riêng năm 2025 đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng 20.811 căn, dự kiến đến hết năm 2025 có thể hoàn thành 10.775 căn; hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao là 10.694 căn.

Còn về giai đoạn 2026 - 2030, hiện nay, thành phố đang chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thành giai đoạn này 25 dự án, quy mô 28.199 căn (phía Đông: 20 dự án, 23.511 căn; phía Tây 5 dự án, 4.688 căn). Trong đó, 14 dự án đã có nhà đầu tư và 11 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư.

Tổng cộng toàn thành phố đã, đang và sắp triển khai thực hiện 48 dự án nhà ở xã hội với quy mô 54.914 căn, bằng 111% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (49.400 căn). Đây là cơ sở để thành phố phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu mà Chính phủ giao toàn giai đoạn 2021 - 2030.

Theo Đảng ủy UBND Thành phố, trong bối cảnh phát triển mới của thành phố và những thay đổi từ hệ thống pháp luật của Trung ương đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2023 để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với chủ trương của Trung ương và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố sau sắp xếp địa giới hành chính.

Vì vậy, Đảng ủy UBND Thành phố báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ thành phố chấp thuận việc điều chỉnh Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn đến năm 2030.

Cụ thể, điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 cho phù hợp với địa giới hành chính mới của Thành phố Hải Phòng sau sáp nhập. Trong đó, cập nhật tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của Hải Phòng (mới) đến năm 2030 là 49.455 căn trên cơ sở hợp nhất chỉ tiêu của Thành phố Hải Phòng (cũ), tỉnh Hải Dương (cũ) theo Quyết định số 444/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ tiêu giao tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất điều chỉnh Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đánh giá Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, trước bối cảnh phát triển mới của thành phố sau khi sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội và sự thay đổi, hoàn thiện của hệ thống pháp luật Trung ương, việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết là yêu cầu khách quan, cần thiết nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phát huy hiệu quả các nguồn lực, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh việc điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nhà ở xã hội phải bám sát chủ trương mới của Trung ương, phù hợp với quy hoạch tổng thể và không gian phát triển mới của thành phố. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khấn trương cập nhật, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này.