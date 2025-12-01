Hải Phòng: Đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng dự án chung cư thương mại 40 tầng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 01/12/2025
Đỗ Hoàng
01/12/2025, 10:31
UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo sớm xác định giá đất tái định cư để đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng chung cư thương mại tại 150 Tô Hiệu sau phản ánh của VnEconomy…
Ngày 1/12, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết, thành phố đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý vấn đề vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khiến dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại khu đất số 150 Tô Hiệu chưa thể triển khai mà VnEconomy phản ánh.
Theo đó, UBND TP. Hải Phòng giao UBND phường An Biên chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lê Chân và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thông tin báo chí phản ánh về dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại khu đất số 150 Tô Hiệu chưa thể triển khai do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, có biện pháp xử lý vấn đề báo nêu theo thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố các nội dung cần chỉ đạo.
Nội dung chỉ đạo này căn cứ đề nghị của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng tại báo cáo số 135/BC/BTGDVTU ngày 25/11/2025. Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng, VnEconomy đã có bài phản ánh về dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại khu đất số 150 Tô Hiệu chưa thể triển khai do vướng mắc giải phóng mặt bằng.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ đề nghị UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo phường An Biên sớm xác định giá đất tái định cư tại mặt bằng tái định cư bến xe Niệm Nghĩa cũ nhằm đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư triển khai.
Trước đó, ngày 25/11/2025, VnEconomy có bài “Hải Phòng: Dự án chung cư 40 tầng vướng giải phóng mặt bằng” phản ánh dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị (chung cư kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ) tại khu vực số 150 Tô Hiệu gặp vướng mắc, chưa bàn giao được mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai do phải chờ giá đất tại mặt bằng tái định cư.
Theo đó, dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị (chung cư kết hợp Trung tâm thương mại dịch vụ) tại số 150 Tô Hiệu được UBND TP. Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư từ 31/10/2023. Tiếp đó, ngày 3/5/2024, UBND TP. Hải Phòng có quyết định chấp thuận Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư thực hiện dự án.
Dự án có quy mô sử dụng hơn 16.179m2 đất tại các lô OTM2-1, N2-3, CX2-4 thuộc ô phố A2 trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân trước đây (nay thuộc phường Lê Chân, Hải Phòng). Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 3.179,4 tỷ đồng.
Theo quy hoạch, dự án sẽ đầu tư xây dựng một toà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ chiều cao tối đa 40 tầng (chưa bao gồm tầng tum) và 3 tầng hầm. Trong đó, khối đế 3-4 tầng bố trí thương mại dịch vụ, toà tháp gồm 998 căn hộ. Dự án còn có 11 căn nhà liền kề tối đa 7 tầng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ xung quanh dự án.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lê Chân cho biết dự án vướng mắc chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng do còn 42 hộ dân dự định được bố trí tái định cư về mặt bằng tái định cư bến xe Niệm Nghĩa cũ (phường An Biên) nhưng chưa xác định giá đất tái định cư nên chưa thể triển khai thủ tục thu hồi đất của các hộ dân.
Trong bối cảnh giá nhà ngày càng tăng, quỹ đất trung tâm khan hiếm và nhu cầu sở hữu không gian sống riêng ngày một rõ nét, nhiều người trẻ đang chuyển hướng tìm kiếm những dự án căn hộ vùng ven có mức giá hợp lý, tiện nghi đầy đủ và môi trường sống văn minh. Dự án TT AVIO tại thành phố Dĩ An, Bình Dương đang nổi lên như một lời giải hợp lý cho giấc mơ “an cư” đầu tiên.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa có dự thảo tờ trình xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026; Với mức giá cao nhất 687 triệu đồng mỗi m2, bảng giá đất mới này không chỉ phản ánh sự ổn định mà còn mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho các nhà đầu tư và người dân…
Tổ Công tác 1645 vừa làm việc với chủ đầu tư của 05 dự án trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: Khu nhà ở Bông Sao, Khu dân cư số 1, Khu nhà ở nông thôn An Điền, Khu nhà ở FC Trường An và Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2, nhằm khơi thông thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho cả chủ đầu tư và người mua nhà…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025 phát hành ngày 01/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ngày 28/11, tại TP.HCM, chủ đầu tư dự án Gold Coast Vũng Tàu đã tổ chức sự kiện Mega Showcase với chủ đề “Khi tầm nhìn gặp tầm vóc”. Sự kiện có sự hiện diện của 150 lãnh đạo đến từ các đại lý phân phối hàng đầu khu vực phía Nam, khẳng định sức hút và tầm vóc của đại đô thị Gold Coast Vũng Tàu.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: