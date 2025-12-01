Thứ Hai, 01/12/2025

Bất động sản

Hải Phòng: Đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng dự án chung cư thương mại 40 tầng

Đỗ Hoàng

01/12/2025, 10:31

UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo sớm xác định giá đất tái định cư để đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng chung cư thương mại tại 150 Tô Hiệu sau phản ánh của VnEconomy…

Hải Phòng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại tại số 150 Tô Hiệu.
Hải Phòng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại tại số 150 Tô Hiệu.

Ngày 1/12, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết, thành phố đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý vấn đề vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khiến dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại khu đất số 150 Tô Hiệu chưa thể triển khai mà VnEconomy phản ánh.

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng giao UBND phường An Biên chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lê Chân và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thông tin báo chí phản ánh về dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại khu đất số 150 Tô Hiệu chưa thể triển khai do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, có biện pháp xử lý vấn đề báo nêu theo thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố các nội dung cần chỉ đạo.

Nội dung chỉ đạo này căn cứ đề nghị của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng tại báo cáo số 135/BC/BTGDVTU ngày 25/11/2025. Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng, VnEconomy đã có bài phản ánh về dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại khu đất số 150 Tô Hiệu chưa thể triển khai do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ đề nghị UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo phường An Biên sớm xác định giá đất tái định cư tại mặt bằng tái định cư bến xe Niệm Nghĩa cũ nhằm đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư triển khai.

Trước đó, ngày 25/11/2025, VnEconomy có bài “Hải Phòng: Dự án chung cư 40 tầng vướng giải phóng mặt bằng” phản ánh dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị (chung cư kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ) tại khu vực số 150 Tô Hiệu gặp vướng mắc, chưa bàn giao được mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai do phải chờ giá đất tại mặt bằng tái định cư.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị (chung cư kết hợp Trung tâm thương mại dịch vụ) tại số 150 Tô Hiệu  được UBND TP. Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư từ 31/10/2023. Tiếp đó, ngày 3/5/2024, UBND TP. Hải Phòng có quyết định chấp thuận Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư thực hiện dự án.

Dự án có quy mô sử dụng hơn 16.179m2 đất tại các lô OTM2-1, N2-3, CX2-4 thuộc ô phố A2 trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân trước đây (nay thuộc phường Lê Chân, Hải Phòng). Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 3.179,4 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án sẽ đầu tư xây dựng một toà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ chiều cao tối đa 40 tầng (chưa bao gồm tầng tum) và 3 tầng hầm. Trong đó, khối đế 3-4 tầng bố trí thương mại dịch vụ, toà tháp gồm 998 căn hộ. Dự án còn có 11 căn nhà liền kề tối đa 7 tầng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ xung quanh dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lê Chân cho biết dự án vướng mắc chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng do còn 42 hộ dân dự định được bố trí tái định cư về mặt bằng tái định cư bến xe Niệm Nghĩa cũ (phường An Biên) nhưng chưa xác định giá đất tái định cư nên chưa thể triển khai thủ tục thu hồi đất của các hộ dân.

Từ khóa:

dự án chung cư Hải Phòng giải phóng mặt bằng khu đất 150 Tô Hiệu tái định cư bến xe Niệm Nghĩa thông tin từ VnEconomy

