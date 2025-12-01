Thứ Hai, 01/12/2025

Trang chủ Bất động sản

Nhiều khu vực tại TP. Hồ Chí Minh thay đổi bảng giá đất mới, cao nhất 687 triệu đồng mỗi m2

Hồng Vinh

01/12/2025, 07:50

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa có dự thảo tờ trình xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026; Với mức giá cao nhất 687 triệu đồng mỗi m2, bảng giá đất mới này không chỉ phản ánh sự ổn định mà còn mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho các nhà đầu tư và người dân…

Đường Nguyễn Huệ là một trong 3 tuyến đường có mức giá đất cao nhất tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh minh họa.
Đường Nguyễn Huệ là một trong 3 tuyến đường có mức giá đất cao nhất tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh minh họa.

Theo dự thảo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, bảng giá đất mới sẽ giữ nguyên mức trần tại các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi. Tuy nhiên, một số tuyến đường khác như Cao Bá Quát, Chu Mạnh Trinh, và Đinh Thiên Hoàng sẽ có sự điều chỉnh tăng từ 32-36%. Điều này cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong việc định giá đất, phản ánh nhu cầu và tiềm năng phát triển của từng khu vực.

Đáng chú ý, khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng nằm trong kế hoạch điều chỉnh giá đất. Tại Bình Dương, giá đất dự kiến tăng mạnh, từ 50-70%, đặc biệt tại các khu vực có bố trí tái định cư. Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu có mức tăng thấp hơn do giá đất thực tế vốn đã cao. Sự điều chỉnh này không chỉ nhằm cân bằng giá đất giữa các khu vực mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

Để bảng giá đất đáp ứng tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp các đơn vị, địa phương thực hiện khảo sát thực tế giá đất tại các khu vực.

Theo đó, tại địa bàn khu vực 1, TP. Hồ Chí Minh (cũ) có giá thấp nhất 3,8 triệu đồng/m2, giá cao nhất 954,3 triệu đồng/m2 (Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi). Hệ số tăng cao nhất: 2,99 lần so với Quyết định 79/2024 của Thành phố trước đây.

Địa bàn khu vực 2, tỉnh Bình Dương có giá thấp nhất: 1.900.000 đồng/m2, giá cao nhất 149.300.000 đồng/m2 (Yersin). Hệ số tăng cao nhất: 13,62 lần so với Quyết định 63/2024 của tỉnh trước đây.

Địa bàn khu vực 3, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có giá khảo sát cho thấy mức chênh lệch cao nhất lên tới 45,2 lần (Xã Kim Long) so với bảng giá đất hiện hành.

Qua rà soát, cân đối (tính tương đương 60% giá khảo sát), cơ quan chức năng đề xuất số liệu như sau: Địa bàn khu vực 1 giá cao nhất là 687.200.000 đồng/m2 (đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi). Hệ số tăng cao nhất: 1,56 lần, hầu hết các tuyến đường không thay đổi so với bảng giá đất Quyết định 79/2024/QĐ-UBND.

Địa bàn khu vực 2, giá cao nhất là 89.600.000 đồng/m2 (đường Bác sĩ Yersin, đường Bạch Đằng). Hệ số tăng cao nhất: 8,10 lần. Địa bàn khu vực 3 giá cao nhất là 149.800 đồng/m2 (đường Thùy Vân). Hệ số tăng cao nhất: 3,78 lần so với Quyết định 26/2024/QĐ-UBND.

Liên quan đến tiến độ công bố bảng giá đất vào ngày 1/1/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản đôn đốc công tác xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo quy định Luật Đất đai đúng tiến độ đề ra.

Việc điều chỉnh bảng giá đất lần này được thực hiện dựa trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực. Điều này giúp tạo ra một công cụ quản lý và điều tiết thị trường hiệu quả hơn, đồng thời, đảm bảo sự công bằng trong việc tính toán nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đặc biệt, bảng giá đất mới sẽ là căn cứ để tính tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế sử dụng đất, và các lệ phí liên quan, tác động trực tiếp đến các giao dịch mua bán, đặc biệt với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc điều chỉnh giá đất cũng đặt ra nhiều thách thức. Sự chênh lệch giữa giá đất trong bảng và giá thị trường có thể gây ra những hệ lụy tiêu cực như thất thu ngân sách và thiếu công bằng trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Do đó, việc xây dựng một bảng giá đất mới theo nguyên tắc thị trường là cần thiết để xóa bỏ tình trạng này, hướng đến sự minh bạch và công bằng.

Ngoài ra, bảng giá đất mới sẽ được cập nhật hàng năm thay vì 5 năm một lần như trước đây. Điều này không chỉ giúp phản ánh kịp thời sự biến động của thị trường mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và phát triển thị trường bất động sản. Đối với người dân, trong các giao dịch đất đai, nếu thỏa thuận giá đất thấp hơn bảng giá được công bố, cơ quan quản lý đất đai có thể yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của giao dịch. Dù giao dịch hợp pháp, người dân vẫn phải nộp thuế và phí dựa trên mức giá tối thiểu của bảng giá đất.

Có thể nói, bảng giá đất mới tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một công cụ quản lý hiệu quả mà còn mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho thị trường bất động sản. Việc điều chỉnh giá đất cần được thực hiện một cách cẩn trọng và minh bạch để đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường và lợi ích của người dân.

