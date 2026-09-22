Dòng vốn FDI và chuyên gia đổ về cực công nghiệp Tân Thành

Dòng vốn FDI đang dịch chuyển theo hướng chất lượng cao, kéo theo nhu cầu về chuyên gia, kỹ sư và nhân lực trình độ cao. Tại các cực công nghiệp - logistics như Tân Thành, “dòng chuyên gia” vì thế đang trở thành một chỉ dấu mới của nhu cầu nhà ở và dịch vụ.

Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm, TP.HCM thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI, tăng 138% so với cùng kỳ. Không chỉ tăng về quy mô, dòng vốn cũng đang được định hướng chọn lọc hơn, ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao.

SỰ NÂNG CHẤT CỦA DÒNG VỐN ĐỊNH HÌNH NGUỒN CẦU THUÊ CHẤT LƯỢNG CAO

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM có thêm dư địa tổ chức các chức năng kinh tế theo hướng bổ trợ lẫn nhau. Lõi tài chính – thương mại – công nghệ được kết nối với các trung tâm công nghiệp, logistics, cảng biển và hàng không; trong khi hệ thống vành đai, cao tốc và giao thông liên vùng tiếp tục được đẩy mạnh, tạo nền tảng để thành phố đón những dòng FDI thế hệ mới.

Trên nền tảng công nghiệp được tích lũy qua hàng thập kỷ, những cực công nghiệp như Phú Mỹ - Tân Thành cũng đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch mới. Những năm gần đây, khu vực bắt đầu đón thêm dòng vốn FDI vào công nghệ cao, vật liệu mới và các mô hình sản xuất có giá trị gia tăng lớn hơn từ Nhật Bản, Hàn Quốc… Song song đó, mô hình khu công nghiệp được nâng cấp theo hướng xanh và chuyên sâu hơn: Phú Mỹ 3 phát triển theo mô hình sinh thái, cộng sinh công nghiệp, trong khi KCN HD quy mô 450 ha hướng đến các ngành sản xuất thế hệ mới.

Ở góc độ bất động sản, khi các mắt xích sản xuất ngày càng chuyên sâu, nhu cầu đối với chuyên gia, kỹ sư, quản lý và lao động trình độ cao cũng gia tăng. Sự dịch chuyển của nguồn nhân lực này kéo theo một lớp cầu mới về nhà ở, lưu trú, ẩm thực, mua sắm, giải trí và các dịch vụ chất lượng.

Đón đầu xu hướng đó, VinaLiving phát triển Salacia Villas theo định hướng “The Expert Living Hub”, hướng đến cộng đồng chuyên gia đang ngày càng mở rộng tại cực công nghiệp – logistics phía Đông TP.HCM.

Dòng chuyên gia chất lượng cao đang mở ra dư địa cho các phân khúc nhà ở được quy hoạch bài bản.

SALACIA VILLAS ĐÓN ĐẦU NGUỒN CẦU TỪ CỘNG ĐỒNG CHUYÊN GIA

Với nhóm chuyên gia, quyết định lựa chọn nơi ở không chỉ phụ thuộc vào khoảng cách đến nơi làm việc, mà còn bởi chất lượng môi trường sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ hàng ngày. Tại Salacia Villas, VinaLiving cụ thể hóa những nhu cầu này qua ba lớp không gian: kết nối thuận tiện – môi trường sống chất lượng – thương mại, dịch vụ thiết yếu.

Lớp thứ nhất là khả năng kết nối với các trung tâm việc làm. Nằm trên trục Trần Phú, Salacia Villas cách sân bay Long Thành khoảng 15 phút, cảng Cái Mép – Thị Vải khoảng 30 phút và thuận tiện tiếp cận các khu công nghiệp lân cận, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển hàng ngày.

Lớp thứ hai là chất lượng môi trường sống. Trên quy mô 7,2 ha với 333 sản phẩm, Salacia Villas có mật độ xây dựng khoảng 35%, phần lớn diện tích dành cho cảnh quan và hơn 20 tiện ích nội khu theo phong cách “resort living”, kiến tạo không gian sống riêng tư, cân bằng và tiện nghi.

Salacia Villas được quy hoạch đề cao tính riêng tư và trải nghiệm sống.

Lớp thứ ba là hệ thống thương mại – dịch vụ phục vụ đời sống thường nhật. VinaLiving quy hoạch Trung tâm thương mại và Phố Thương Cảng ngay cửa ngõ dự án, bổ sung các chức năng F&B, mua sắm, lưu trú, làm việc và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cư dân, cộng đồng chuyên gia và người dân khu vực.

Mới đây, VinaLiving đã hợp tác với PCM – đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát triển và vận hành bất động sản thương mại – để khai thác thương mại Salacia Villas, đưa các thương hiệu F&B, lưu trú, bán lẻ, dịch vụ về dự án. Theo kế hoạch, Phố Thương Cảng dự kiến vận hành từ quý 1/2027, tiếp đến là trung tâm thương mại từ quý 1/2028.

Cách triển khai này cho thấy định hướng “The Expert Living Hub” không dừng ở việc phát triển một sản phẩm nhà ở gần các trung tâm việc làm, mà hướng đến chuỗi nhu cầu từ sống, làm việc, kết nối, trải nghiệm và phát triển của cộng đồng chuyên gia, thiết lập chuẩn mực sống tương xứng với sự nâng cấp của hạ tầng kinh tế và nguồn nhân lực tại khu vực.

Phố Thương Cảng Salacia Villas hứa hẹn trở thành tọa độ F&B, lưu trú, bán lẻ… của khu vực Tân Thành.

Nếu dòng vốn phản ánh sức hút của một cực kinh tế, thì dòng chuyên gia cho thấy chiều sâu của quá trình phát triển và những nhu cầu mới đang hình thành. Tại Tân Thành, nhu cầu này đang mở rộng sang một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh – yếu tố mà Salacia Villas đang từng ngày hiện thực hóa tại cửa ngõ phía Đông.