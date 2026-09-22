MIK Group mở rộng phát triển vào thị trường Bắc Ninh

Từ vùng đất văn hiến giàu truyền thống, Bắc Ninh đang trở thành một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế năng động của cả nước. Sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao cùng dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước đang tạo thêm động lực cho công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Nửa đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,56%; lũy kế 8 tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài thu hút đạt hơn 14,5 tỷ USD.
Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đưa Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về hạ tầng, nhà ở và dịch vụ đô thị. Không gian đô thị theo đó cũng mở rộng theo các trục giao thông, khu công nghiệp và những khu vực có tiềm năng tăng trưởng. Phía Tây Bắc thành phố đang dần hình thành diện mạo đô thị mới.
Tại phường Kinh Bắc, hạ tầng, nhà ở và các hoạt động đô thị có thêm nhiều điều kiện để phát triển khi khu vực này có kết nối với trung tâm hiện hữu. Quá trình này mở ra dư địa cho các dự án đô thị mới, đáp ứng nhu cầu ở và sinh hoạt ngày càng đa dạng của cư dân.
Định hướng đến năm 2050, Bắc Ninh đặt mục tiêu xây dựng thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp và vẫn giữ được bản sắc Kinh Bắc. Sự phát triển của công nghệ cao, bán dẫn, vi mạch, logistics và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng tiếp tục thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kéo theo nhu cầu về nhà ở và dịch vụ đô thị.
Với lực lượng chuyên gia, kỹ sư làm việc tại các khu công nghiệp và các gia đình trẻ, nhu cầu về nhà ở ngày càng gắn với sự thuận tiện trong công việc, sinh hoạt và kết nối các dịch vụ thiết yếu. Tại những khu vực đô thị mới, thị trường cũng cần đa dạng sản phẩm, từ nhà thấp tầng đến căn hộ cao tầng, đáp ứng nhu cầu ở ngày càng phong phú.
Sự mở rộng không gian đô thị tạo cơ hội cho các nhà phát triển bất động sản lớn, có kinh nghiệm tham gia những dự án quy mô. Với Bắc Ninh, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển thêm nhà ở mà còn phải phù hợp về quy hoạch, sản phẩm và tổ chức không gian với tốc độ phát triển của địa phương.
Đây cũng là cơ hội để các Tập đoàn bất động sản uy tín như MIK Group mở rộng hiện diện. Sau hơn một thập kỷ phát triển, doanh nghiệp đã triển khai nhiều loại hình bất động sản tại Hà Nội, Hưng Yên, Phú Quốc, TP.HCM… từ căn hộ cao tầng, nhà thấp tầng đến khu đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng. Quá trình phát triển qua nhiều dự án giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm trong nghiên cứu nhu cầu, lựa chọn sản phẩm và tổ chức không gian sống phù hợp với từng vị trí.
MIK Group cũng duy trì hợp tác với nhiều đối tác quốc tế trong quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và quản lý dự án như Gensler, DWP, COEN, Turner, KPF, Benoy, HBA… Kinh nghiệm quốc tế được chọn lọc và điều chỉnh theo điều kiện thực tế, văn hóa và nhu cầu sống tại Việt Nam.
Với một thị trường đang mở rộng nhanh như Bắc Ninh, kinh nghiệm trong lựa chọn sản phẩm, tổ chức không gian và kiểm soát hiệu quả triển khai sẽ giúp các dự án được phát triển phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Đây cũng là cơ sở để MIK Group tiếp tục mở rộng hiện diện tại địa phương.
Sự tham gia của các tập đoàn bất động sản lớn đang mang đến những dự án quy mô cho thị trường Bắc Ninh. Tại phía Tây Bắc, đặc biệt là phường Kinh Bắc, diện mạo đô thị đang từng bước thay đổi, kéo theo nhu cầu về nhà ở và những không gian sống mới.
Nhân dịp thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, từ ngày 16-22/9/2026, nhiều dự án, công trình trọng điểm đã được khởi công. Đây là những dấu mốc mới về hạ tầng và đô thị, tạo thêm điều kiện để Bắc Ninh thu hút đầu tư và tiếp tục phát triển các khu vực đô thị mới trong thời gian tới.
Sáng ngày 21/9/2026, MIK Group cũng khai trương Văn phòng trải nghiệm Kinh Bắc tại Nhà trưng bày khu E - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh). Không gian này sẽ cung cấp những thông tin đầu tiên về dự án, quy hoạch và định hướng phát triển của MIK Group tại thị trường Bắc Ninh, đồng thời giúp khách hàng hình dung rõ hơn về dự án trong tương lai.
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