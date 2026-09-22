Khi sống xanh trở thành tiêu chuẩn của nhà ở đô thị

Từ một xu hướng được quan tâm, sống xanh đã dần là một tiêu chí ngày càng rõ nét trong phát triển và lựa chọn nhà ở đô thị, khi người dân dành nhiều sự quan tâm hơn cho chất lượng môi trường, không gian sống và sự cân bằng trong nhịp sống hàng ngày.

Trong nhiều năm, khi lựa chọn nhà ở, vị trí, diện tích hay khả năng kết nối giao thông thường là những yếu tố được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa và những thay đổi về môi trường sống, nhu cầu của người dân đang dần mở rộng sang một câu hỏi khác: một nơi ở có thể mang lại chất lượng sống như thế nào?

SỐNG XANH ĐANG THAY ĐỔI CÁCH NGƯỜI DÂN CHỌN NƠI Ở

Không gian nhiều cây xanh, khả năng đón sáng và thông gió tự nhiên, mặt nước, không gian đi bộ, tiện ích chăm sóc sức khỏe hay sự kết nối với cộng đồng ngày càng được xem xét như những thành phần thiết yếu của một môi trường sống chất lượng.

Phối cảnh không gian kết nối cộng đồng Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn.

Xu hướng này cũng đang được thúc đẩy từ phía thị trường. Tại Hội nghị Bất động sản Xanh Việt Nam 2025 do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) phối hợp cùng Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) tổ chức, các chuyên gia nhận định phát triển bền vững đang ngày càng trở thành một yêu cầu quan trọng trong lĩnh vực bất động sản.

Theo các số liệu được công bố tại sự kiện, đến cuối năm 2024 Việt Nam có hơn 559 công trình xanh với tổng diện tích khoảng 13,6 triệu m2 sàn. Con số này cho thấy thị trường công trình xanh vẫn còn nhiều dư địa phát triển, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong tư duy về không gian sống tại các đô thị.

Cùng với sự thay đổi từ thị trường, định hướng phát triển xanh cũng ngày càng được thể hiện rõ trong chính sách. Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 và Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đều xác định phát triển đô thị xanh, công trình xanh là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá và phân loại đô thị.

TỪ GIÁ TRỊ MÔI TRƯỜNG ĐẾN GIÁ TRỊ TÀI SẢN

Giá trị của “bất động sản xanh” không chỉ được thể hiện qua những lợi ích đối với môi trường mà ngày càng được nhìn nhận ở cả góc độ kinh tế. Theo ông Trey Archer, Giám đốc Phát triển Kinh doanh GRESB, các công trình áp dụng tiêu chuẩn bền vững có thể cắt giảm tới 30% chi phí năng lượng, tiết kiệm 20 - 25% lượng nước sử dụng, đồng thời được định giá cao hơn 5-10% và thu hút khách thuê sẵn sàng trả phí cao hơn 7-15% so với công trình thông thường. Theo Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (WorldGBC), các yếu tố liên quan đến công trình xanh có thể góp phần gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Ở phía người mua, sự quan tâm đến chất lượng môi trường sống cũng ngày càng rõ nét. Khảo sát của PropertyGuru Việt Nam công bố năm 2025 cho thấy 94% người được hỏi sẵn sàng chi trả cao hơn 5-10% cho các dự án có không gian sống trong lành và quy hoạch bền vững. Kết quả này cho thấy yếu tố xanh đang dần được đưa vào quá trình cân nhắc khi lựa chọn nhà ở, bên cạnh những tiêu chí truyền thống như vị trí, diện tích hay mức giá.

KHÔNG CHỈ LÀ CÔNG TRÌNH, MÀ LÀ CÁCH MỘT CHỦ ĐẦU TƯ CHỌN GẮN BÓ

Một trong những thay đổi đáng chú ý của xu hướng sống xanh là khái niệm này đang vượt ra ngoài phạm vi của một công trình.

Thay vì chỉ tập trung vào diện tích xây dựng, ngày càng nhiều mô hình nhà ở chú trọng hơn đến tỷ lệ cây xanh, không gian mở, tiện ích cộng đồng và những trải nghiệm gắn với sức khỏe. Mục tiêu không chỉ là tạo nên một nơi để ở, mà là một môi trường có thể hỗ trợ cư dân duy trì những thói quen sống tích cực ngay trong đời sống thường nhật.

Tại Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia đang theo đuổi cách tiếp cận này tại Phú Gia Royal Park, khi yếu tố xanh được đặt trong tổng thể quy hoạch cảnh quan và hệ tiện ích của dự án.

Không gian cây xanh, khu vực sinh hoạt ngoài trời, hệ thống công viên, quảng trường vườn ươm, cùng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe như Onsen, Spa, Gym, sân Pickleball… được định hướng để đưa những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe trở thành một phần của đời sống cư dân.

Phối cảnh không gian cây xanh vườn ươm Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn.

Sống xanh có thể bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ: thêm một khoảng cây xanh, dành thời gian đi bộ, ưu tiên không gian nhiều ánh sáng và thông gió tự nhiên, hay đơn giản là có một nơi để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau ngày làm việc. Khi những nhu cầu đó ngày càng trở thành một phần trong quyết định lựa chọn nhà ở, sống xanh không còn chỉ là một phong cách sống dành cho một nhóm người. Nó đang dần trở thành một tiêu chuẩn mới của chất lượng sống đô thị. Và khi đó, giá trị của một nơi ở không chỉ được đo bằng diện tích hay vị trí, mà còn bằng cách nơi ấy giúp con người sống gần thiên nhiên hơn, khỏe mạnh hơn và cân bằng hơn mỗi ngày.