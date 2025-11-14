Thứ Sáu, 14/11/2025

Kinh tế số

Dòng vốn vào Fintech Đông Nam Á chạm đáy trong gần một thập kỷ

Hạ Chi

14/11/2025, 06:00

Singapore hút 87% tổng vốn đầu tư Fintech trong 9 tháng đầu năm 2025. Trong khi Philippines chỉ nhận khoảng 4%, Việt Nam 3%, và Malaysia 2% tổng lượng vốn đầu tư...

Singapore tiếp tục dẫn đầu tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực Fintech tại Đông Nam Á trong 9 tháng đầu năm 2025.
Singapore tiếp tục dẫn đầu tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực Fintech tại Đông Nam Á trong 9 tháng đầu năm 2025.

Một báo cáo của UOB, PwC Singapore và Hiệp hội FinTech Singapore (SFA) cho biết, dòng vốn đầu tư vào các công ty công nghệ tài chính (Fintech) tại Đông Nam Á trong 9 tháng của năm 2025 (tính đến ngày 30/9/2025) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016.

Cả vốn tài trợ lẫn số lượng thương vụ đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024. 

Tổng vốn đầu tư trong khu vực sụt 36%, chỉ còn khoảng 835 triệu USD, trong khi số thương vụ giảm 60%, xuống còn 53 giao dịch. Năm 2024, Đông Nam Á từng huy động được khoảng 1,8 tỷ USD vốn đầu tư Fintech.

Đáng chú ý, xu hướng sụt giảm này đi ngược lại tình hình chung của thế giới. Trong cùng khoảng thời gian, tổng vốn đầu tư vào Fintech toàn cầu tăng 13%, đạt 27,8 tỷ USD. 

Báo cáo cho rằng nguyên nhân chính là do thị trường vốn cổ phần và tín dụng trong khu vực kém sôi động, khiến việc huy động vốn trở nên khó khăn hơn.

Dòng vốn hiện tập trung chủ yếu vào các startup Fintech giai đoạn sau, chiếm 67% tổng lượng đầu tư. 

Điều này phản ánh xu hướng của các nhà đầu tư chuyển trọng tâm từ các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu sang những doanh nghiệp đã chứng minh được khả năng sinh lời, quy mô và mô hình kinh doanh bền vững.

Quy mô giao dịch trung bình của các thương vụ đầu tư doanh nghiệp Fintech giai đoạn sau tăng 40%, đạt 112 triệu USD, nhờ ba thương vụ lớn với tổng giá trị gần 450 triệu USD.

Bà Janet Young, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận Kênh, Số hóa và Truyền thông chiến lược của UOB, cho biết: “Sự gia tăng của quy mô giao dịch và kết quả tích cực của các doanh nghiệp giai đoạn sau cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng lâu dài của khu vực như một nền kinh tế số năng động và bền vững”.

Singapore tiếp tục dẫn đầu, thu hút 87% tổng vốn đầu tư Fintech trong 9 tháng đầu năm 2025.

Ngược lại, Indonesia và Thái Lan đều chứng kiến tỷ trọng vốn giảm mạnh. Phần vốn của Indonesia giảm từ 15% năm 2024 xuống còn 4%, trong khi Thái Lan giảm từ 12% xuống dưới 1%.

Các thị trường khác như Philippines nhận khoảng 4%, Việt Nam 3%, và Malaysia 2% tổng lượng vốn đầu tư.

Xét theo lĩnh vực, công nghệ thanh toán trở thành mảng được đầu tư nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2025, chiếm 41% tổng vốn, vượt qua công nghệ ngân hàng – lĩnh vực từng dẫn đầu năm 2024 nhưng nay chỉ còn 3%, giảm mạnh so với 29% năm trước.

Bà Holly Fang, Chủ tịch Hiệp hội FinTech Singapore, nhận định: “Việc ngành fintech ngày càng tập trung vào tăng trưởng bền vững và lợi nhuận cho thấy sự trưởng thành của hệ sinh thái. Các doanh nghiệp phải chứng minh khả năng đổi mới trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động và khó lường”. 

Từ khóa:

